"Ибо надо!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11

Восьмая тень Просмотров: 49 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:11 by

В первых числах января в кухне дома собралась веселая компания. Поздравления, шутки, забавные истории, позавчерашние салаты и умеренное возлияние. Один из приглашенных ребят, парень лет тридцати, очень уж увлекался разными историями про копателей, кладбища, захоронения, чертовщину и все, что с этим может быть связано. Основная часть его рассказов всегда начиналась со слов «Ну, пока мы живы…», или «Вот как помрем, так…». Своеобразно, конечно, но, в целом, безобидно, такое уж чувство юмора у человека.Неожиданно разговор был прерван стуком в дверь. Не в калитку, через которую надо было сначала попасть во двор, а именно в дверь дома. Никого не ждали, но хозяйка пошла открывать. Вошел мужчина в костюме Деда Мороза. Шутки-прибаутки, пожелания, раздача конфет всем участникам собрания. Хозяйка понимала, что голос мужчины узнает, но под бородой никак не могла вспомнить его лица. Хотя, скорее всего, кто-то из соседей развлекается, подумала она.Шутник, любитель кладбищенских историй, изрядно повеселевший уже, со смехом спросил гостя: «Дедушка, вот я тридцать лет на свете живу, я тебя так ни разу и не видел, вот скажи, почему это?» Дед улыбнулся, подошел к парню, шепнул что-то на ухо, потом повернулся ко всей компании, улыбнулся и, распрощавшись, вышел за дверь.На шутнике не было лица, он был задумчив и серьезен, шутить далее отказывался и вскоре под благовидным предлогом ушел домой. На все расспросы друзей о том, что сказал ему Дед Мороз, отмалчивался и отмахивался. Позже стало известно, что и шутить на тему потустороннего он почти перестал после того случая.Через пару дней хозяйка дома встретила соседа и поняла, что в гости заходил именно он. Поздоровалась, разговорились, и она спросила, что же такого он ответил ее товарищу?Ответ соседа, из тысяч возможных вариантов случайно попавший точно в цель, вызвал изумление и взрыв хохота у женщины.«А ответил я ему, - с улыбкой сказал сосед, - ибо веровать надо, сынок. Веровать!»

Ключевые слова: Новый год Дед Мороз вера шутки кладбищe авторская история

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