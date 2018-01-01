Бабушка мысленно позвала меня на помощь

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 02:05

Helldog Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:57 by

В далекие студенческие годы я поселилась у одной старушки, бабы Люси. Она жила одна, поэтому сдавала комнату в своем старом доме не столько из-за денег, сколько для общения.Бабушка была добрая, разговорчивая, мы сразу подружились. Дом был без удобств. Я помогала ей, как могла, в свободное от учебы время: носила воду из колодца, убиралась в доме, даже иногда суп ей варила. За это она не брала с меня никакой платы. Тогда мои родители стали привозить продукты (у них в поселке было небольшое хозяйство).Как-то, сидя на парах, мне стало так тревожно... я почувствовала, что с бабой Люсей что-то случилось. Почему-то не с родителями, а именно с ней. Я с трудом отпросилась и помчалась домой (телефона в доме у нее не было). Прибежав к дому, я увидела распахнутую дверь и лежащую во дворе бабу Люсю без сознания. Я побежала к соседям, те вызвали скорую. Оказалось, что у бабули случился инфаркт и она выползла во двор, чтобы ее заметили соседи, но потеряла сознание.Когда я навещала ее в больнице, она рассказала, что ей стало плохо с сердцем, и она стала молиться, просить, чтобы высшие силы прислали меня домой. Может поэтому я почувствовала такое беспокойство и поспешила на помощь? Но как могло все дойти до меня?

Ключевые слова: Бабушка дом приступ молитва тревога помощь

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