Сгорающий в любви

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:37

SolomonLaKrua Просмотров: 110 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:37 by

(Иов. 38:7)Я лежал на земле. Твёрдой и холодной, будто кусок безжизненного гранита.Я чувствовал, как воспалены свежие раны на моём теле, ощущал, как кровь толчками вырывается наружу из глубоких порезов, как жизнь уходит вместе с ней.А острее всего я чувствовал пустоту. Первый раз в жизни огонёк, пылающий рядом с сердцем, погас. Осталось лишь одиночество, всеобъемлющая тоска и холод. Словно я намертво слился с безжизненным гранитом и, уподобившись ему, потерял своё пламя. Или кто-то отобрал его у меня?Я не знал этого. Я ничего не мог понять.Несмотря на увечья, я был в силах подняться, даже взять в руку клинок. Но кого атаковать им? С кем сражаться? Кого убивать?И тогда мне стало ещё холоднее. Хотя виной этому были совсем не ранения и не муть в голове, а фигура, нависшая надо мной. Это был мужчина. Я разглядел его, насколько позволяли заляпанные кровью глаза.Сначала я подумал, что поспешил, назвав мужчиной статного юношу без единой морщины на лице и седой прядки в длинных русых волосах, но потом я встретился с ним взглядом. И, готов поклясться, это был взгляд воина и старика: глубокий, тяжёлый, наполненный страшным гневом и... жаждой. Мужчина с небесно-голубыми глазами жаждал моей крови.Он был облачён в короткую тунику, поверх которой – украшенный рельефом золотой панцирь с наплечниками и набедренниками; алый офицерский плащ был завязан узлом на левом плече. В руках он сжимал копьё с белой хоругвью, на которой алел червлёный крест. Хоругвь была заляпана красным, как и остриё копья.Он стоял и молча смотрел на меня. Позади, прямо из-под его плаща показались огромные крылья цвета первого земного снега. И в этот момент я понял.Понял, что холод исходит в равной степени и от сияния прекрасных крыльев, и от тяжёлого взгляда хрустальных глаз. А ещё я догадался, кто стоит передо мной.И пустота внутри наполнилась ядом.— Радуйся, архистратиг Михаил, слуга незримого Отца, радуйся, архистратиг Михаил, собеседник Сына Божия, радуйся, архистратиг Михаил, правящий всеми и у престола Господа стоящий по достоинству, радуйся, архистратиг Михаил, имеющий вострубить и пробудить от века почивших, радуйся, архистратиг Михаил, первый из всех вплоть до престола Божия.Я захлёбывался кровью, терял рассудок от телесной боли, ощущал, как холод становился явнее, а взгляд небесных глаз – яростнее. Но продолжал говорить.— Радуйся, архистратиг Михаил, глава святого воинства ангелов и архангелов. Радуйся, ведь ты вновь победил.Мужчина плавно поднял копьё – несколько бардовых капелек упали с острия мне на щеку – и вонзил его в моё бедро. Древко окунулось в плоть и мгновенно вынырнуло из неё, оставив в месте нового увечья тысячи беснующихся молний.Я едва сдержал крик.— Не смей произносить имя Господа, демон. Это оскорбляет Его, равно как и меня.Кровь пырснула из раны, окропив золотой панцирь архистратига, и стон вырвался из моей глотки.— Меня донимает один вопрос: чего вы хотите добиться, обрушиваясь на Райские Врата снова и снова? Вы стремитесь вернуться? Жаждите получить вновь хотя бы толику Его тепла? Или вас интересует другое?Архистратиг захлопал крыльями, будто лебедь на водопое. Слепящий золотистый свет играл в белёсых перьях, переливаясь всеми цветами радуги. Самыми тёплыми цветами, вот только я ощущал один лишь леденящий холод.И всё же крылья были прекрасны.— Я знал твою бывшую братию, демон. Вы были приближены к Нему сильнее любого из нас. Вы находились в постоянном движении вокруг божественного и озаряли всё жаром от своей быстроты и бесконечности полёта, способны были возвышать и уподоблять себе низших существ, воспламеняя их сердца, а также очищать их, подобно молнии и всепожирающему огню. Ваш образ был световиден и обладал неприкрытостью и неугасимостью. Вы держали престол Господа на своих плечах. И оттого...Очи архистратига медленно серели – я видел, как два крохотных осколка небес заволакивают тучи, и ожидал бури.Для меня она разразилась в плече, которое вспыхнуло болью после нового укола копья, увенчанного хоругвью с червлёным крестом.— Оттого вы так возгордились? — архистратиг уже не говорил спокойно с одним лишь омерзением в голосе – он повысил тон, губы его кривились, а древко копья трещало в каменной хватке. — Оттого, получив всё, вы пожелали большего? Вы не захотели быть подле Него, вы пожелали стать равными Ему. Но никто не равен Богу!От последних его слов содрогнулось небо, дрожь прошлась по земле и ветром завыла в воздухе.А когда всё стихло, я уже сумел откашляться и свыкнуться с нытьём и зудом свежих ран. Я крикнул с вызовом, но из моих измученных уст вырвался только хрип:— Ты велик, архистратиг Михаил, велик и счастлив. Пока Его благосклонность на твоей стороне, пока тебе хватает Его любви. Но наступит день – один единственный краткий миг, – когда ты поймёшь падшего ангела, когда сроднишься с шестикрылым предателем, низвергнутым с Небес. И у тебя будет выбор: мучиться целую вечность либо попытаться утолить желание, получив чуть больше, чем тебе полагается...Из-за спины архистратига показалось ещё несколько юношей с вьющимися русыми волосами, облачённые в сияющие доспехи и сжимающие обнажённые клинки в руках.Их взгляды были наполнены омерзением и холодом.— Ты выберешь второе. Это обещаю тебе я – демон, бывший серафимом. Ангелом, сгорающим в Божьей любви.И архистратиг взревел. Он перехватил копьё и изо всех сил вогнал остриё меж моих рёбер. Кость затрещала, мой скул оборвался, едва вырвавшись из горла.В глазах вспыхнул яркий свет, через мгновение сменившийся тьмой. Я очень тонко почувствовал, как твёрдая сталь разрывает мою грудь изнутри, вытаскивая из бренного тела последние остатки жизни....Очнулся я от новых уколов страшной боли – лезвия клинков полосовали мои руки и ноги, скрежетали о кости, разрезали плоть на части.А сам я висел в воздухе, удерживаемый лишь копьём, увенчанным хоругвью с червлёным крестом, чьё остриё упёрлось в моё ребро.Я едва сумел открыть глаза.Доблестные ангелы и архангелы, возглавляемые архистратигом Михаилом, стражи Райских Врат, стояли, обступив меня полукругом, и смотрели. На их лицах я различил удовлетворение и чистейшее удовольствие.Тогда я перестал гадать, почему свет их крыльев так холоден. Я перестал сомневаться, искать в себе фантомные грехи, не позволяющие наслаждаться небесным теплом. Я ведь всегда знал, что сияние – лишь зеркало, обнажающее душу – только призма, через которую можно увидеть настоящую сущность.И я видел монстров, настоящих демонов, что стояли у края бездны. Их ждало не то что падение с Небес – эти существа падут ещё ниже.Прямо во мрак. Но. Крылья. Прекрасные крылья хранят их.Я не умру, пока не получу крылья, что бы архистратиг со мной не сделал.Только вот небо содрогнулось и земля пошла трещинами. Даже не от крика. От одной лишь поступи.Стражи Райских Врат перевели взгляд на нечто за моей спиной. И наконец... Наконец-то я смог увидеть и насладиться ужасом в их хрустально-чистых глазах. Я смаковал их дрожащие губы, вмиг побелевшие лица. И шёпот: «Люцифер Светоносный... Он идёт...»Один только звук имени первого из падших ангелов разогнал холод и вычерпал яд из моей души.А поступь всё приближалась. И чем сильнее грохотала земля, тем ближе мои мучители были к бегству.- МИХАИЛ, Я ЧУВСТВУЮ ТВОЁ ПРИСУТСТВИЕ, СЛАДКИЙ АРОМАТ ТВОЕГО СТРАХА. ОБОЖДИ СОВСЕМ НЕМНОГО. Я ЖАЖДУ НАШЕЙ ВСТРЕЧИ.Архистратиг медленно отпустил древко копья – оно, воткнутое глубоко в песок, осталось стоять неподвижно, – повернулся к святому воинству и проговорил: «Возвращаемся».Ангелы поочерёдно, один за другим, поднялись в воздух.- КУДА ЖЕ ВЫ, ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ НЕБЕС?Земля содрогнулась пуще прежнего, в ушах засвистело, из-за спины донёсся запах серы и горелого камня. Огромные пылающие валуны понеслись вслед за святым воинством, опаляя воздух, а вместе с ним и хрупкие сияющие крылья. Ангелы летели прочь, извиваясь в воздухе, стремясь избежать столкновения, но всё же пущенные Люцифером камни находили свои цели – многие ангелы уже, подобно ночным звёздам, вновь приближались к земле. Только уже в безвольном, неуправляемом падении.Я бы радовался их смертям, если бы сам не изнывал от ранений. Я думал, что умру следом за сбитыми ангелами, пока Люцифер Светоносный не отыскал меня.Его могучие руки обхватили мои плечи и подняли тело высоко. Тогда остриё копья выскользнуло из плоти, а увечья стали потихоньку зарастать. Вены наполнялись свежей кровью, мышцы каменели, боль угасала, а огонёк, пылающий рядом с сердцем, наоборот, разгорался с новой силой.- БРАТ-СЕРАФИМ, ПОСМОТРИ НА МЕНЯ.И я посмотрел.Лицо Люцифера было иссечено уродливыми шрамами, серая кожа давно усохла и потрескалась, редкие пряди чёрных волос едва прикрывали голый череп. Он был облачён в рваньё и тряпки, из спины торчало два кривых обрубка. Но глаза... Кроваво-красные, пышущие жизнью, властностью и бесконечным добром. Они превращали безобразного монстра в самое прекрасное существо из тех, что я когда-либо видел.- ТЫ СКОРО БУДЕШЬ ЗДОРОВ, БРАТ-СЕРАФИМ, И МЫ ПОЙДЁМ ЗАБИРАТЬ ТО, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ ПО ПРАВУ. МЫ УТОЛИМ НАШУ ЖАЖДУ, ТОСКУ И ОДИНОЧЕСТВО. ЛИШЬ МЫ БУДЕМ ПАРИТЬ СРЕДИ ЗВЁЗД, А СВЯТОЕ ВОИНСТВО НИЗВЕРГНЕМ. ПОТОМУ ЧТО МЫ ДОСТОЙНЫ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ОТДАЛИ САМИ. ТЫ СО МНОЙ, БРАТ-СЕРАФИМ?— До самого конца.Люцифер Светоносный широко улыбнулся и, опустив меня на землю, унёсся вперёд, ведь нас нагнали и теперь вовсю обходили толпы безобразных бескрылых созданий с оголёнными клинками, бардовыми от крови копьями и огромными луками.Я, не думая, отправился вместе с ними. Спасённый от смерти, я, возможно, вновь шёл на погибель.Но теперь огонь горел внутри. А далеко на горизонте маячила сияющая холодным золотистым светом точка – Райские Врата. А за ними – такие желанные крылья.Я не умру, пока не получу их, что бы со мной не случилось.Ведь я – серафим. Высший ангел, приближённый к Богу сильнее всех прочих. И я не оставлял своего поста.

Ключевые слова: Драма эзотерика библия ангелы и демоны авторская история

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