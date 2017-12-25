На самом деле мало что изменилось

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:11

Космонасть Просмотров: 28 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 21:11 by

- Ари, иди поешь!Если судить по голосу мамы из кухни, то она сердилась на сына, который ни на минуту не отлипал от огромного окна в гостиной.- Не сейчас, мам, - протянул мальчишка, неотрывно наблюдая за домом через дорогу.- Ари!Мальчишка вздохнул и прикрыл глаз. Ничего они не понимают, эти взрослые. Перед ним разворачивается нечто поистине таинственное и мистическое, а его отвлекают из-за тарелки не слишком вкусного супа. Мама не особо умела готовить, но это компенсировала бабушка и иногда папа, который пек фигурные блинчики. Ари нехотя отошел от окна, поплелся на кухню. Да, он был прав. Суп. А все потому, что мама где-то прочитала: суп на обед - залог хорошего самочувствия. Однако когда Ари спрашивал у мамы ела ли она супы на обед, будучи ребенком, он никогда не добивался ответа. Правда, благодаря бабушке, Ари уже давно выведал всю нужную информацию. И да, супов мама не признавала.- Опять снял повязку?- Можно мне хотя бы дома без нее обходиться? - сердито буркнул Ари, гордо вздергивая подбородок. У него не было левого глаза. Мама решила сделать вид, что она не услышала слов сына и снова вернулась к обсуждению наблюдения за соседским домом.- Ну вот что там интересного, скажи на милость?- проворчала мама, когда сын сел за стол и взялся за ложку, - ты же просто наблюдаешь за соседским домом.Потом она помолчала и добавила:- К тому же, это неприлично. Вдруг тебя увидят жильцы дома?Мама, пусть и штудировала горы материала про полезное питание, очень тщательно, но почему-то не замечала одной интересной штуки. Дом долго пустовал до недавнего времени. И там поселился донельзя странный человек. Хотя Ари до сих пор не знал, стоит ли нового соседа причислять к людям.- Никто меня не увидит, - пробурчал Ари, убирая из тарелки вареный лук. И он прав. В каком-то смысле с соседями повезло: мало кто обращает внимание на обитателей других домов. Пока Ари проигрывал в неравной схватке с тарелкой супа, он мысленно возвращался ко всему тому компромату, что успел добыть за последние несколько дней. Странный человек никогда не выходил из дома, если на улице светило солнце. Он предпочитал выбираться вечером, когда солнце уже скрывалось за горизонтом. Или же отправлялся на прогулку прямо в ливень. Человек носил черное пальто, заматывал лицо шарфом, а на голову надевал широкополую шляпу. Хорошо, что на улице осень. Вот если бы на дворе зеленело лето, то тогда это выглядело странно.Ари торопился доесть суп и вернуться к своему посту наблюдения, но мама не разрешила, велела заняться чем-то более полезным. Мальчишка скорчил недовольную рожицу, отправился к себе в комнату. Он действительно решил отвлечься на что-то иное, только мысли в голове не давали покоя. Ари взял с полки энциклопедию, которую подарила бабушка на день рождения. Книга была прочитана мальчишкой от корки до корки, но даже перелистывая ее в сотый раз, Ари довольно улыбался. Ему очень нравились иллюстрации, шероховатая плотная бумага, на которой оживали огнедышащие драконы, серебристые единороги, ведьмы отправлялись в полеты на метлах, моряки встречали в океане сирен. Было там место и призракам, которые пугали живых, оборотням, что выли на луну. И вампирам.Ари открыл нужную страницу с изображенным на ней бледнолицым мужчиной в плаще с красной подкладкой.- Все сходится,- прошептал мальчишка, водя пальцем по строчкам и с замирающим сердцем перечитывая все симптомы вампиризма. В солнце никогда не выходит на улицу, носит плащ и вроде бы у него даже очень бледная кожа!Ари захлопнул энциклопедию, присел на кровать. Если догадки верны (а как может быть иначе, он твердо уверен в своей правоте), то в доме напротив происходит не просто что-то таинственное и мистическое. Там живет легенда, шагнувшая в реальность со страниц книги. Ари аж подпрыгнул на месте. Его мало волновал тот факт, что странный человек из дома напротив может оказаться опасным, даже не являясь, по своей сути, созданием ночи. Больше всего мальчишку заботило то, что он до сих пор не знаком с новым соседом. Впрочем, это недолго исправить. Отвага и недальновидность.Улучив момент, когда мама отправится в магазин, а папа еще не успеет вернуться с работы, Ари нацепил свой дождевик, повязку на левый глаз и резиновые сапоги, схватил с полки в прихожей зонт, который валялся там без дела уже не один год, и улизнул на улицу. Но все просто было только у него в голове, потому что он достаточно долго топтался на одном месте, не решаясь пересечь дорогу и направиться к дому напротив. Сделав глубокий вздох, Ари все-таки пошлепал по лужам. День не задался с утра. Дождь лил без остановки. Небо, затянутое угрюмыми тучами, нависало над городком, не предвещая ничего хорошего к вечеру. Мальчишка делал ставку на грозу, которая разразится перед тем, как ему нужно будет отправляться в постель.После робкого стука дверь распахнулась практически незамедлительно. Лицо нового соседа все так же было замотано шарфом, а глаза он прятал за стеклами солнцезащитных очков. Ари аж замер на месте. Ну точно, он не может ошибаться. Сосед не хочет показывать клыков и то, как светятся красным его глаза.- Мистер Вампир, я принес вам зонт! - выпалил на одном дыхании мальчишка, - вы сможете с ним гулять даже в солнечный день и с вами ничего не случится!Ари протянул зонт, принесенный из прихожей, и с замиранием сердца стал ждать реакции. Интересно, умеет ли этот вампир превращаться в стаю летучих мышей? Хотелось бы увидеть. Иначе зачем вообще быть вампиром, если не умеешь такие фокусы?Человек в темных очках даже не нашелся что сказать юному гостю.- Спасибо, но не стоит, - по тихому голосу было слышно, что сосед улыбается, - у меня очень много зонтов, но вряд ли новый исправит ситуацию.Ари вытаращил на него глаз, замерев от восторга. Он даже не отрицает того, что он вампир!Мистер Вампир поправил очки, а затем с благодарным кивком принял подарок. Ари едва не закричал от радости.- Как тебя зовут?- Ари.- Славный зонт, Ари, - мистер Вампир вышел на крыльцо и раскрыл зонт, принесенный Ари, - Пойдем, провожу тебя до дома, иначе твои родители будут волноваться.Ари хотел было возразить, мол, он же только на несколько минут отлучился и ничего страшного же не произошло. Мистер Вампир однако не стал его слушать, накинул на плечи пальто и взял мальчишку за руку.- Идем.Длинные пальцы мистера Вампира, облаченные в тонкую кожаную перчатку, едва коснулись плеча мальчишки. Ари понурил голову и нехотя последовал за соседом.Мама, оказывается, вернулась домой, потому что оставила кошелек на столике в гостиной, заодно решила взять с собой Ари, чтобы тот дома не скучал. И каково же было ее удивление, когда она увидела, что сына нигде нет. Но тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял Ари с виноватым выражением лица. Рядом с ним - странный человек в черном пальто.- Здравствуйте, - человек слегка склонил голову в знак приветствия. Его голос звучал несколько приглушенно из-за шарфа на лице.- Добрый день, - ошарашенно пробормотала мама и тут же сердито уставилась на Ари. Что-нибудь натворил наверняка. Ари только вжал голову в плечи, отказываясь поднимать глаза на маму.- Что он сделал? - спросила мама, смотря на сына сверху вниз.- О, ничего, - махнул рукой человек в пальто, - он просто подарил мне зонт, чтобы я мог гулять на улице в солнечные дни. А я решил проводить моего нового друга до дома.Мама недоверчиво смотрела на человека, но она не могла разглядеть его глаз за темными стеклами очков. Голос звучал как-то надтреснуто, в нем угадывалась легкая дрожь. Но при этом голос был очень приятным, мягким.- Наверное, нужно вернуть не только мальчика, но и сам зонт? - поинтересовался человек. Ари округлил глаза.- Нет! Нет! Это мой вам подарок! - завопил он, но увидев мамино выражение лица, замолчал.- Раз уж это подарок Ари, - сделав глубокий вдох, сказала мама, - то оставьте.Она даже попыталась улыбнуться. Человек кивнул, попрощался с Ари, еще раз сказав ему спасибо, и удалился.- Ох, Ари, - тихо вздохнула мама, качая головой. За те несколько минут, пока мама искала Ари по всему дому, кажется, она успела поседеть. Ари стянул с себя дождевик, скинул резиновые сапожки.- Прости, - прошептал мальчишка, подойдя к матери и крепко обхватив ее руками за талию.Вечерние занятия математикой настолько утомили Ари, что сидеть в гостиной у окна просто не было сил. Дождь лил беспрестанно до глубокой ночи. Ари лежал в постели, натянув одеяло до подбородка, размышляя о том, что папа иногда бывает слишком строг и нередко дает очень сложные задачи. Спать не хотелось совершенно. Наверное, мозг перегрелся и теперь отказывается работать как следует. Папа занимался с Ари, пока искали замену прошлому учителю мальчишки.Ари закрыл ладонью пустующую левую глазницу. Когда он так делал, то можно было вообразить, что глаз на месте. Ари не стеснялся отсутствия глаза, стеснялись его родители, в особенности мама, которая постоянно переживала о том, что у сына имеется психологическая травма на всю жизнь. Возможно, мама права. Только травма заключалась не в ощущении себя неполноценным, а в том, что так видят его родители.Ари тихонько выбрался из своей комнаты, спустился в гостиную, подобрался к окну и спрятался за шторами, чтобы его не было видно тому, кто захочет пройти на кухню и случайно заглянет в гостиную. Уличный фонарь возле дома напротив освещал часть дороги, мокрой от дождя и сам дом, выхватывая крыльцо, входную дверь и плетеный диван на крыльце. Дверь открылась и на крыльцо вышел новый сосед с чашкой в руках. Даже сейчас, в темноте ночи, на нем было пальто, очки, перчатки и шарф, закрывающий лицо. Ари прижался носом к окну. Неужели он сейчас увидит нечто на самом деле удивительное? Ну ведь не чай же сосед вышел попить на крыльцо. Наверное, сейчас полетит на охоту. Но мистер Вампир только помахал ему рукой.- Почему не спишь? - раздался хриплый голос папы над ухом. Ари аж подпрыгнул на месте.- Сплю, - проблеял Ари. Папа покачал головой и повел мальчишку обратно в его комнату. Уложив сына в постель, мужчина наклонился, чтобы поцеловать Ари в лоб, но тот тихо сказал:- Не надо.Папа пододвинул к Ари его любимую плюшевую игрушку в виде коричневой обезьянки и снова пошел вниз. Он плохо спал уже который месяц и добрую половину ночи папа просто сидел на кухне или в гостиной, смотря какие-нибудь фильмы на планшете.- Почему один тут сидишь?Ари поднял глаз и увидел, что рядом с ним, возле скамьи у входа в супермаркет, стоит мистер Вампир из дома напротив. Мальчишка так удивился этому, что молча сидел и жевал трубочку, вставленную в коробочку с соком. Темные очки на носу мистера Вампира сменились на очки с зелеными стеклами и Ари даже немножко видел его глаза. На улице было солнечно и достаточно тепло, но мистер Вампир был в своем привычном пальто, с шарфом на лице. В правой руке он держал увесистый пакет с продуктами, в левой - раскрытый зонт, подаренный ему Ари. Мистер Вампир был без перчаток, что удивительно. На левой руке кожа какая-то странная.- Маму жду, - пробормотал Ари, двигаясь в сторону, - хотите присесть, мистер Вампир?Ари поправил повязку на глазу, как бы заодно проверив на месте ли она. Иначе мама будет ругаться. Сосед сел рядом, все еще держа зонтик над головой. Пакет он пристроил на земле возле ног.- Очень полезный подарок ты для меня придумал, - сказал мистер Вампир, указывая на зонт. Ари только широко улыбнулся, демонстрируя недавно выпавший передний зуб в нижнем ряду.- Я же говорил, что у вас получится гулять в солнечные дни! - выпалил Ари, допивая сок. Мистер Вампир согласно кивнул.- Ты любишь читать? - спросил он.- Конечно, - произнес Ари, выбрасывая упаковку от сока в мусорную корзину. Мистер Вампир достал из внутреннего кармана пальто небольшую книжку в мягкой обложке и протянул ее мальчику. Тот смутился, но книгу все же взял.- “Звездное покрывало”, - прочитал Ари название и поблагодарил соседа.- Моя любимая книга, еще с детства,- мистер Вампир поднял пакет с земли, поскольку увидел маму Ари за стеклянными дверьми супермаркета, - очень повезло, что получилось найти в новом издании.Мистер Вампир протянул руку со странной кожей к книге и открыл ее наугад. На странице была красивая иллюстрация, изображающая девочку в балетной пачке, которая стояла на полной луне.- Что покупали в магазине?Сосед посмотрел на свой пакет.- Да так, по мелочи. А ты что?Ари вздохнул.- Лично я - ничего. Я тут с мамой, а походы по магазинам с мамой, сами понимаете, - он махнул в сторону супермаркета, - женщины. Пока дойдем до нужной секции, в тележке уже будет много-премного разных баночек.Мистер Вампир кивнул, мол, еще как понимаю.- Добрый день, - мистер Вампир коснулся своей шляпы и склонил голову, когда мама Ари на ватных ногах подошла к ним.- Добрый, - женщина сжимала в руках мобильный телефон. Ее лицо было белее мела. Мистер Вампир помахал рукой Ари и не спеша побрел к своей машине, серому “жуку”.- Милый, откуда у тебя эта книжка? - опомнилась мама, присаживаясь рядом с Ари. В горле пересохло, руки тряслись.- Мистер Вампир подарил, - ответил Ари, перелистывая картинки. Киты на них бороздили не океанские просторы, а звездное небо. Поезд мчался по морской глади. Юная девушка наливала в стакан молоко, которое превращалось в белых рыбок.- Это он так тебе за зонт “спасибо” сказал?У нее дрожал голос, по щекам вот-вот покатятся слезы. Надо же срочно ехать в больницу.- Наверное, - Ари улыбался, болтал ногами. Мама невольно смотрела в спину соседа, который как раз грузил пакет в небольшой багажник. Она вдруг ухватила Ари и повела его к машине мистера Вампира. Тот собирал зонт. Ари удивленно глядел на него. Неужели он не боится погибнуть на солнце?- Прошу прощения, - мама Ари взяла соседа под локоть и отвела в сторонку. Говорить было сложно, но она старалась. - Вы не могли бы посидеть с Ари? Я заплачу любые деньги.Ей с большим трудом давались слова, которые застревали в горле и не желали выходить наружу. Сосед ничего не успел ответить.- Моей маме стало плохо и нужно срочно ехать в больницу. Муж уехал утром в командировку, Ари совершенно не с кем оставить!Она замолчала, вглядываясь в почти непроницаемые стекла солнцезащитных очков.- Не хочу брать туда Ари. Он только недавно в себя начал приходить.Женщина коснулась своего левого глаза и кивнула на мальчика, который был увлечен разглядыванием книги. Сосед тяжело вздохнул.- Вы же со мной плохо знакомы, неужели доверите мне своего ребенка?Мама Ари понурила голову.- Пожалуйста.В доме у мистера Вампира Ари очень нравилось. В гостиной у него оказалось бесчисленное множество книг. Ари восторженно смотрел на книжные стеллажи и только восхищенно вздыхал. Он столько книг не видел за всю свою жизнь. Пока мальчишка осматривался, разглядывал игрушечные фигурки зайцев, лисиц, волков и медведей, мистер Вампир готовил обед. Он не знал, станет ли Ари есть спагетти с томатным соусом, куда он добавил базилика и чеснока.- Я не спросил вашего имени, - послышалось у соседа за спиной и он обернулся. Ари держал в руках стеклянный шар, в котором находился крохотный деревенский домик, укутанный снегом.- Меня зовут Джон, - ответил мистер Вампир, помешивая деревянной ложкой булькающий соус. Ари шумно вдохнул носом воздух и очень удивился.- А вы не боитесь есть чеснок? Он же опасен для вампиров.Джон грустно улыбнулся, но его улыбки никто не увидел.- Прости меня, Ари, но я должен тебя огорчить. К сожалению, я никакой не вампир.Мальчишка забрался на один из табуретов возле обеденного стола, поставил стеклянный шар перед собой, немного насупился о чем-то размышляя. Джон слил воду из небольшой кастрюльки, где варились спагетти, достал две плоских тарелки. Сыр он натер заранее, чтобы он успел расплавить и не пришлось отправлять бы тарелку в микроволновку.- У меня, конечно, были сомнения, - пробурчал Ари, поправляя повязку на глазу, - но я надеялся до последнего, что это не так. Зачем тогда вся маскировка?Мальчишка указал на очки, шляпу и шарф. Джон вздохнул.- Боюсь, что иначе ты просто меня испугаешься.Ари потер нос. Испугается? После того раз, как мальчишка лишился глаза, мало что его пугало. Даже темнота под лестницей не казалась страшной.- Ну, не только ты. Вообще окружающим будет не по себе в моем присутствии.- Так вы же не можете знать наверняка испугаюсь ли я, - пожал плечами Ари, - тут пятьдесят на пятьдесят.Джон внимательно смотрел на мальчика.- Да, ты прав.Ари глядел на Джона, который медленно снял очки и шляпу. Левый глаз, обведенный узором ожога, был белым, как будто с осколками льда внутри. На голове почти не оказалось волос, под шарфом прятались страшные рубцы, испещрившие шею и убегающие вниз на плечо и ключицы. Наверное, еще и на левую руку целиком, Ари же видел странную кожу на тыльной стороне левой кисти. Джон смущенно улыбнулся, вперил взгляд в доски пола. Он часто-часто моргал, слегка нахмурившись. Джону было в какой-то степени стыдно за свой внешний вид, только вот Ари, вместо того, чтобы испугаться, отпрыгнуть или просто убежать с криками ужаса, молча встал со стула и снял повязку со своего глаза, и подергал Джона за рукав рубашки.- Меня задирали в школе, - Ари указал пальцем на пустую глазницу, - и в один не самый прекрасный день я подрался. Но так получилось, что мне случайно угодили палкой в глаз. Теперь сижу дома, учусь дома, иногда хожу к психологу. Мама считает, что мне плохо и грустно.Джон внимательно смотрел на мальчика.- На самом деле, мало что изменилось. Просто будто левый глаз всегда закрыт. Я вообще бы не носил эту глупую повязку, от нее только лицо чешется. Но мама настаивает.Ари потер лоб.- Ну и нельзя слишком долго читать. Нагрузка и так большая на правый.Джон разложил по тарелкам спагетти, посыпал сыром и полил соусом.- Теперь ваша очередь, - Ари взялся за вилку. Наконец-то, никакого тебе супа на обед. Правда, Ари знал, что мама закончит с делами и суп будет на ужин.Джон намотал на вилку немного спагетти.- Попал в аварию.Джон рассказал о том, что ехал он к своей невесте, которая распрощалась с ним сразу же, как только увидела последствия несчастного случая. Рассказал, что ему было трудно смотреться в зеркало. Именно потому он стал наглухо заматывать лицо шарфом и носить шляпу с очками. Это неплохо скрывало изъяны от любопытных глаз. Джон кутался в шарф, даже когда собирался выйти на улицу под покровом ночи.Джону вдруг захотелось намотать шарф обратно, он уже взял его в руки, но Ари удивленно произнес:- Зачем он вам?- Мне немного неуютно, - пробормотал Джон.- Почему? - искренне удивился Ари, накручивая спагетти на вилку,- не вижу и половины причин, по которым вам нужно сейчас сидеть в шарфе.Мальчишка растянул рот в широкой улыбке.- Ну понимаете? Не вижу и половины причин!Джон невольно усмехнулся. Ари же засмеялся, довольный самим собой. Он очень быстро управлялся со спагетти. Джон же вяло ковырялся вилкой в содержимом тарелки. Он пытался вспомнить сколько же раз он смог с кем-то общаться вот так, не скрывая своего настоящего лица.- При мне вам точно не нужно шарф носить, я не знаю, как вы выглядели раньше. Да это и не важно. Для меня ваш сегодняшний облик - единственно верный.Джон повесил шарф обратно на стул.После обеда Ари вызвался помыть тарелки. Мамы все не было. У него начали закрадываться подозрения о том, что она была не до конца с ним честна. Случилось что-то серьезное. Ари мама сказала лишь, что появились неотложные дела. Едва последняя тарелка спряталась за дверцами шкафчика, как раздалась трель дверного звонка. Джон надел очки, шляпу, протянул руку к шарфу, но Ари его остановил.- Познакомьтесь с моей мамой так.Мальчишка осторожно взял соседа за обожженную руку и они вместе направились в прихожую.Увидев лицо Джона, мама Ари несколько удивилась, но потом перевела взгляд на сына, который стоял перед ней без повязки на глазу.- Ари, - только и смогла выдать женщина, - надень сейчас же повязку.Мама выглядела бледной и уставшей.- Не буду я ее больше надевать! - Ари насупился, - никогда в жизни не буду. От нее одни неудобства.Джон смотрел на мальчика с нескрываемым восхищением. Где бы ему взять столько смелости, чтобы не просто забросить уже порядком надоевшие аксессуары, а даже элементарно спокойно смотреться на себя в зеркало?- Куда ты уезжала ? - спросил Ари, натягивая курточку. Пусть у мистера Вампира, то есть Джона, он хорошо провел время, но домой все же хотелось.- Я тебе все потом расскажу, милый, - ответила мама, невольно глядя на Джона. Тот несколько разволновался, спрятал руки в карманы брюк. Мама Ари подошла к молодому человеку поближе.- Спасибо за то, что присмотрели за Ари. Сколько я вам должна?- Нисколько,- ответил Джон, чуть улыбнувшись, - надеюсь, что с вашей мамой все в порядке.Женщина кивнула и улыбнулась в ответ.- Еще раз спасибо.Джон вышел проводить гостей на крыльцо. Ари попросил маму пойти чуть впереди, а сам на минутку задержался с новым другом. Джон озирался по сторонам, чувствуя себя очень странно без повседневного наряда, скрывающего лицо.- Когда я прочитаю книжку, то поделюсь впечатлениями, - Ари протянул Джону правую руку, - и принесу вам свою любимую.Мама стояла в нескольких метрах от крыльца, рассматривая сына и соседа, правая сторона лица которого говорила о том, что раньше он был очень симпатичным юношей. Впрочем, женщина поймала себя на мысли, что шрамы от ожогов нисколько не портят его. Как и отсутствие глаза у Ари никак не влияло на ее любовь к нему. Ведь это же такой пустяк, по сути.- По воскресеньям мы обычно печем пирог и все вместе пьем чай у телевизора или на веранде. Буду рад, если вы придете в гости, - после недолгой паузы произнес Ари. Джон невольно улыбнулся. Его впервые приглашал в гости сосед. Джон часто переезжал с места на место, но такого с ним раньше не было.- Это официальное приглашение?- Да. Приходите без шарфа. Я буду без повязки, - Ари растянул рот в улыбке, - слушайте, а может вы меня надули? Вампиры ведь умеют менять внешность.Тут Джон не выдержал и рассмеялся.- До воскресенья, Ари.Мальчишка попрощался и побежал к маме, но потом обернулся, помахал Джону. Джон помахал в ответ. История про аварию срабатывает всегда. Не рассказывать же про то, что его облили святой водой и ожоги уже лет сто не затягиваются. Что ж, на воскресных пирогах Джон еще не был.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Странный сосед мальчик знакомство дружба вампир творческая история

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