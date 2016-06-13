Кто это был?

(Сакура) Просмотров: 542 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 09:53 by

Здравствуйте! Хочу поделиться историей, которая произошла с моей мамой и здорово её напугала. Я была совсем маленькая и не помню этого случая. Мы жили в частном доме с мамой, папой, братом и сестрой. Далее со слов мамы:- Тебе тогда был годик. Мы с тобой были дома вдвоём, папа был на работе, брат гулял на улице с младшей сестрёнкой. Вдоволь наигравшись и насмотревшись мультиков, ты захотела спать, я уложила тебя, убаюкала и ушла на кухню готовить обед. Периодически я заглядывала в комнату, проверить, всё ли с тобой в порядке. Заглянув в очередной раз, я увидела нашего рыжего кота Васю, спящего... на твоей голове. Я подскочила, выгнала кота с кровати со словами: «Это что ещё такое, у ребёнка на голове спать, совсем обнаглел!» Кот убежал под кровать, а я про себя отметила, что раньше он так никогда не делал. Немного посидев и убедившись, что кот не нарушил твой сон, я вышла на кухню, налила чая, выглянула в окно и остолбенела - во дворе, примерно в метре от окна, сидел кот Вася, который несколько минут назад спал на твоей голове! Не понимая, как кот мог выбраться из дома, проверила окна и двери - всё было заперто, вылезти нигде нельзя. Подумала, что это просто очень похожий кот, зашла в спальню, поискала Васю - его нигде не было. Вышла на улицу, позвала кота, сидящего под окном, он побежал ко мне, и я поняла, что это наш Вася.Меня долго мучил вопрос, кто или что лежало у тебя на голове, пока однажды соседка не сказала, что домовые могут принимать облик кота.А как вы думаете, кто это мог быть?

Ключевые слова: Кот домовой авторская история

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