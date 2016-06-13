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Истории из жизни

Кто это был?

Здравствуйте! Хочу поделиться историей, которая произошла с моей мамой и здорово её напугала. Я была совсем маленькая и не помню этого случая. Мы жили в частном доме с мамой, папой, братом и сестрой. Далее со слов мамы:
- Тебе тогда был годик. Мы с тобой были дома вдвоём, папа был на работе, брат гулял на улице с младшей сестрёнкой. Вдоволь наигравшись и насмотревшись мультиков, ты захотела спать, я уложила тебя, убаюкала и ушла на кухню готовить обед. Периодически я заглядывала в комнату, проверить, всё ли с тобой в порядке. Заглянув в очередной раз, я увидела нашего рыжего кота Васю, спящего... на твоей голове. Я подскочила, выгнала кота с кровати со словами: «Это что ещё такое, у ребёнка на голове спать, совсем обнаглел!» Кот убежал под кровать, а я про себя отметила, что раньше он так никогда не делал. Немного посидев и убедившись, что кот не нарушил твой сон, я вышла на кухню, налила чая, выглянула в окно и остолбенела - во дворе, примерно в метре от окна, сидел кот Вася, который несколько минут назад спал на твоей голове! Не понимая, как кот мог выбраться из дома, проверила окна и двери - всё было заперто, вылезти нигде нельзя. Подумала, что это просто очень похожий кот, зашла в спальню, поискала Васю - его нигде не было. Вышла на улицу, позвала кота, сидящего под окном, он побежал ко мне, и я поняла, что это наш Вася.
Меня долго мучил вопрос, кто или что лежало у тебя на голове, пока однажды соседка не сказала, что домовые могут принимать облик кота.
А как вы думаете, кто это мог быть?
Сегодня, 09:53 by (Сакура)Просмотров: 542Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Кот домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Halet
Сегодня, 11:59
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 269
Ну что могу сказать...

Во-первых, не стоит писать от второго лица, типа: "ты спала, бла-бла-бла". Если от лица матери, то от первого: "моя дочь спала..."
Это повествуется для нас, а не для тебя, автор.

Во-вторых, да, это мог быть домовой. Ведь в основном они очень похожи на котов. Кто-то видит именно старичков. Я склоняюсь именно к этой версии, ведь это наиболее распространенное явление, а ничего более "бесовского" не случилось.
Зарегистрирован: 13.06.2016
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 798
У меня тоже одно время кот на голове дрых(только мой настоящий))) кстати то ли он мне боли головные вылечил, то ли совпало так, но прошли. Лежит с утра урчит, на работу вставать и так неохота так еще и пыр-пыр в ухо).А у Вас Домовушка видимо ребенка оберегал. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: OlgaFF
Сегодня, 13:34
0
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 208
Тоже думаю, домовой берег! Плюс.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 14:28
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 285
Цитата: Tigger power
У меня тоже одно время кот на голове дрых(только мой настоящий))) кстати то ли он мне боли головные вылечил, то ли совпало так, но прошли.

Мой каждый день также спит на голове и в 7 утра лапой без когтей по глазам бьёт -"Раскрой глаза и завтрак подавай)))" Типа вставай и корми))).
Тоже думаю что хранитель-домовой оберегал ребёнка.
Зарегистрирован: 14.10.2016
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