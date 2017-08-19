Египетские приключения (Глава 7)

Глава 7. О жизни советника и волшебных храмах

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:14

Nik_dk Просмотров: 23 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:14 by

Кайли осторожно выбралась из фургона. Привыкнуть к палящему солнцу Африки было не так просто, но девушка не хотела жаловаться на жару, другим было не легче. С Гарретта тек седьмой пот, но сам он старался держаться молодцом. Небольшой передых после трясучей езды по не самым лучшим дорогам был необходим также, как глоток воды. И все же новый знакомый показался девушке странным, хотя, быть может, она опять преувеличивает.Сэм Баскет - именно так представился охотникам их временный водитель, который за сравнительно разумную цену согласился подбросить ребят до Бубастиса. Он был высоким крепкого телосложения мужчиной с загорелой кожей и двухдневной щетиной. Черные очки, казалось, занимали пол-лица, а сам Сэм был не особо разговорчив. По крайней мере, ехали они практически в полной тишине. Но Кайли гораздо больше волновал вопрос, что их ждет впереди. Баст наверняка так просто им не сдастся. Хотя какие у них шансы против древней богини? А главное, что они могут, когда Эдуардо в плену. Девушка боялась подумать, что там с парнем. Вполне возможно, он сейчас лежит в какой-то темнице и мечтает о кусочке хлеба. Почему-то девушка почувствовала себя виноватой.***Ривера лежал на кровати, поедая фрукты с подноса, и устало зевнул. Служба у богини была одновременно легче и труднее. У богини оказалось не так мало дел. С утра Баст завтракала, и на столе обязательно должны были быть самые любимые блюда богини. Эдуардо приходилось следить, чтобы ничего не забыли. Далее Баст удалялась по делам, и тогда парню приходилось заниматься бумажной волокитой, переписывая непонятные египетские иероглифы. Как выразились жрицы: «Чтобы не скучал». А потом следовал обед, который был ничем не хуже завтрака, и после обеда Ривера рассказывал богине о современном мире, о вещах, о которых Баст совсем ничего не знала. Это было странное ощущение, раньше ему никогда не приходилось вот так что-то кому-то объяснять. Не то, что Кайли, которая частенько помогала всей команде с учебой. Ривера вздохнул, уж слишком часто он вспоминает о девушке, особенно сейчас, когда не видел её уже несколько дней. Словно прошли целые месяцы. Но все же парень считал, что очень легко отделался. И что он понял наверняка - богиня пользовалась безоговорочной властью. Все жрицы поклонялись Баст, и никто не смел ей перечить. А это здорово все усложняло. Ривера снова прокрутил в голове недавний разговор с богиней.«- А ты не похож на остальных, - проговорила богиня, пристально разглядывая охотника. – Ты умен, горяч, силен. И есть в тебе эта искорка. Ты мне нравишься. Да и язык у тебя подвешен. Что ж, предлагаю тебе сделку. Ты будешь служить мне следующие 10 лет, а по истечению срока, если не захочешь остаться, я тебя отпущу».Эдуардо задумался, уж больно это все напоминало какую-то сказку, но выбора-то у него собственно и не было, кроме как согласиться на такие условия. Хотя терять 10 лет на службе у какой-то богини парню не хотелось. Естественно, он сразу подумал о побеге, но сейчас, когда прошло немного времени, эта идея не казалась парню такой уж хорошей. Если он сбежит, то богиня явно это так просто не оставит. Энтузиазм Эдуардо заметно приуменьшился. С одной стороны, теперь ему не приходилось выполнять всю черную работу и жить в лачужке, где он пребывал до этого, и это было, безусловно, плюсом. Но теперь он еще глубже погряз во всем этом, и сбежать незаметно ему будет сложнее, ведь теперь он значимое лицо, приближенное к самой богине! Хорошо конечно, что теперь он мог свободно передвигаться по всему храму, а значит, найти выход и выбраться. Но, размышляя перед сном, парень понял, что если он вдруг пропадет, стража тут же спохватится, и тогда ему придется худо. Да и что он будет делать потом? Что его ждет снаружи? Он был в чужой стране, совершенно не зная, куда идти. К тому же пейзаж за окнами не радовал. Бескрайняя пустыня и ясное голубое небо. Правда, на улице Ривера не бывал, да и окна выходили лишь на одну сторону, и потому парень надеялся, что где-то все же есть населенный пункт. Ведь, несмотря на его «везучесть», ему все-таки удавалось выбираться из всех передряг. Конечно, не без помощи друзей. Охотник загрустил, едва вспомнил о напарниках, пожарной башне, Игоне, Жанин, да даже Лизуне. И мысли медленно вернулись к зеленоглазой брюнетке. Интересно, о чем сейчас думает Кайли? Хотя она, наверное, вздохнула с облегчением, когда Ривера пропал. Теперь-то уж в башне должна господствовать идиллия. Никто не спорит и не ругается. Парень выругался про себя. Каким же идиотом он был и как не ценил то, что у него было. А как хорошо было бы сейчас снова вернуться в башню. Усесться перед телевизором. Внизу Гарретт стучит мячом, в гараже Роланд возится с Экто-1, а рядом в кресле сидит Кайли с очередной книжкой в руках - толще, чем она сама. Ривера тяжело вздохнул. Нет, он обязательно выберется отсюда, вернет свой прежний облик, и все снова будет по-прежнему. Да, так и будет, ведь не было еще призрака или чудища, с которым охотникам не удавалось справиться. А он все-таки охотник, и вполне неплохой. Ну, а пока его ждут новые обязанности - и парень направился к выходу из комнаты.***Небольшой бежевый пикап припарковался возле обочины, если дорогу, по которой они ехали, можно было назвать дорогой.- Прибыли, – огласил водитель, оборачиваясь к членам экипажа. - Бубастис, как вы и хотели.Охотники дружно высыпали из машины на улицу. Казалось, они оказались посреди пустыни. Но, отойдя от фургона, ребята увидели развалины, выступающие из песка. Сэм, тоже выбравшись из машины и подправив черные очки, обошел машину со всех сторон, осматривая её состояние, а потом уставился на развалины.Часть территории была огорожена, видимо, там и происходили раскопки. Однако сейчас ребята были немного шокированы. На месте храма перед ними были лишь развалины, по которым сложно было определить первоначальный облик строения. Хотя чего они еще ожидали увидеть?- Вы хотите сказать, что это и есть храм Баст? – спросил Гарретт, указывая на развалины. Парень успел представить гигантское строение размером с трехэтажный дом не меньше. Вместо этого перед ним были лишь закопавшиеся в песке камни, именно так обозвал храм богини рыжий член команды.- Похоже на то, - Роланд то и дело поворачивал голову в разные стороны, надеясь хоть что-то увидеть, что могло бы принадлежать латиносу, но помимо небольшой части храма, сохранившей хоть какой-то вид, ничего не обнаружил.- Что ж, кажется, Эдуардо здесь нет, - заключил Миллер.- Но этого не может быть, - не верила своим глазам Кайли.Она была уверена, что Эдуардо должен быть здесь.- Думаю, нам стоит оглядеться, - Игон решил не делать поспешных выводов, пока они тщательно не изучат местность.Девушка последовала совету ученого и прошлась вдоль развалин, стараясь не упустить из виду ни одну деталь. Пока её взгляд не натолкнулся на знакомую статуэтку из магазина. Точнее, настоящую каменную копию статуэтки, которую они видели на картинке в книге. Девушка достала из сумки маленькую статуэтку и решила их сравнить, поэтому подошла поближе. Но едва она приблизилась к статуе, как произошло непредвиденное. Яркая вспышка озарила местность вокруг, на несколько секунд ослепив всю команду. И через мгновение, едва все подняли глаза, то перед ними возник довольно большой и красивый храм, словно вчера построенный. Все дружно ахнули и уставились на строение.- Как ты это сделала? – Миллер удивленно посмотрел на напарницу.- Я просто хотела сравнить их, - Кайли и сама не поняла, что произошло.- Должно быть, эта статуэтка что-то вроде ключа, - Игона внезапное появление храма нисколько не смутило.- Получается при помощи её можно попасть в храм, - догадался Гарретт.- И таким образом остальные мужчины тоже могли проникнуть в него, - предположил Роланд, подошедший ближе к девушке.- Да, как и Эдуардо, - домыслила Кайли.- Тогда, может, не будем терять времени? Неизвестно, сколько храм будет виден, - Гарретт почесал затылок.- Погодите, а когда мы найдем Эдуардо и остальных похищенных, то сможем ли мы вернуться назад? – Джексон с сомнением поглядывал на храм перед собой.- Мне кажется, что с этой статуэткой мы можем и войти, и выйти, - девушка повертела в руках миниатюрную фигурку кошки.- Думаю, Кайли права. Во всяком случае, когда мы будем внутри, он не пропадет.- Стойте, а потом? Этот чувак подождет нас? – Миллер покосился в сторону фургончика, где Баскет разинул рот от удивления, рассматривая появившееся из ниоткуда строение.- Я с ним уже договорился. Он будет ждать нас здесь, - Игон подправил очки.- Тогда не стоит задерживаться, - Кайли направилась ко входу в храм.Неизвестно, что их ждало внутри, но гадать можно было бесконечно, а Эдуардо где-то там, нуждается в их помощи.***Ривера вот уже минуту молчал, погрузившись в себя. Из раздумий парня вывел кашель. Он совсем забыл, что рассказывал Баст о чем-то, но богиня, видимо, и сама порядком устала.- Думаю, на сегодня хватит. Мне пора заниматься делами, - богиня поднялась и направилась к выходу. – Увидимся за ужином.Баст удалилась, а Ривера уставился на рисунок на пергаменте, где он пытался изобразить самолет. Да уж, художник из него вышел еще тот. Но поняв, что время пришло, парень поднялся. Всегда, когда их занятия заканчивались, Эдуардо делал вид, что идет в библиотеку почитать про Египет и богиню. На самом же деле парень искал рецепт избавления от своего тела, точнее от тела, в котором находился. Однако сколько бы парень не копался в книжках, все было безрезультатно. Отчасти от того, что большинство из них было на древнеегипетском, который для Риверы был темным лесом. А те немногие книги на английском, не содержали в себе ничего полезного. Но, не изучив каждую из книжек, парень не успокаивался.Захлопнув очередной фолиант, Ривера тяжело вздохнул. Он снова не нашел ничего, что могло бы ему помочь. До ужина оставалось еще время, но парень решил, что сегодня с него хватит. Положив книжки обратно, охотник направился к выходу. Совсем не смотря вперед, парень натолкнулся на одну из кошкоголовых, подметающую пол.- Ой, простите, - проговорил охотник, пока не понял, что где-то её видел.- Ничего, все равно помощи ждать не от кого, - проговорила кошкоголовая.- А это вы, - Ривера узнал своего недавнего знакомого, с которым их задержали тогда и отвели к богине. – Начальник кадрового отдела, если не ошибаюсь?Бывший начальник поднял глаза на парня.- Вы.. вы знаете, кто я, - кажется, мужчина готов был разрыдаться.- Да, я сам из Нью-Йорка. Эдуардо Ривера, - представился парень.- Фредвард Дженкинс, 39 лет, и вот меня затащило сюда прямо посреди рабочего дня!- Понимаю, я сам тут оказался в самый неподходящий момент, - Ривера почесал затылок, вспоминая про свою неудачную попытку извиниться.- Вы знаете, как отсюда выбраться? Я так соскучился по Молли и ребятишкам. А у меня еще и квартальный отчет не готов! Но меня никто не слушает, - мужчину, кажется, не смущало собственное тело и больше волновало, как вернуться обратно в Нью-Йорк.- Эх, брат. Знал бы я, как отсюда выбраться и вернуть свое тело, - Ривера вздохнул, ведь со всей этой суетой он и позабыл, что не один такой. - Но ничего, мы обязательно найдем способ. Я же все-таки охотник за приведениями.Мужчина посмотрел на него с надеждой, от чего Эдуардо понял, что теперь просто обязан что-нибудь придумать.Автор - Natica.

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