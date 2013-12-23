Призрачные птицы. Часть 2

Ранега Просмотров: 12 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 20:53 by

Однажды Тимур пришёл на очередной приём и заявил, что передумал избавляться от видений.- Мне это уже не мешает, - заявил он. – Я умею управлять своей птицей, и мне это нравится.Что-то в интонации Тимура насторожило Николая Семёновича, и он стал исподволь, ненавязчиво, выпытывать у парня, что произошло за прошедшие три дня после предыдущего сеанса. Но Тимур явно не хотел посвящать психолога в последние события и не скрывал своего желания завершить курс психотерапии и уйти из этого кабинета. Так что контакта не получилось. Николай Семёнович предложил перенести сеанс на следующую неделю, Тимур равнодушно кивнул, но было понятно, что он не придёт.Вечером пришёл Аркадий.- Добрый вечер, Николай Семёнович.- Приветствую, Аркадий. Случилось что-нибудь?- Не то чтобы случилось, но две новости есть.- Хорошая и плохая? Давай хорошую.- Программа работает. Дальность действия до одного километра.- Замечательно. А плохая новость?- Да не то, чтоб плохая. Странная.- Не томи.- Вчера видел Тимура. В казино.- О как. И что, он выиграл?- Он не играл. Выиграл тот, с кем он пришёл.- Интересно… А что делал Тимур?- Скорее всего, обеспечивал выигрыш. Прибора у меня с собой не было, но я практически уверен, что он отгонял птероформов от соперников своего спутника. Они все трое играли крайне невнимательно, слили стопроцентные комбинации. А спутник Тимура явно шулер, у него в рукавах, похоже, была не одна колода тузов.- Так… Похоже, наш паренёк нашёл кривую дорожку, прогулка по которой щедро оплачивается… Теперь понятно, почему он больше не хочет избавляться от своих особенностей. Что будем делать?- А оно нам надо? – вопросом на вопрос ответил Аркадий, и добавил, – Предлагаю пока понаблюдать за ним, так сказать, в полях, а потом определимся.Николай Семёнович кивнул, потом ехидно прищурился и поинтересовался:- А ты что делал в казино, Аркаша? Вот уж не подумал бы, что ты игрок.Аркадий рассмеялся.- Мне есть чем заняться и без этой проблемы – кому подарить нажитое непосильным трудом. Тесть попросил составить ему компанию.Николай Семёнович вытаращил глаза.- Лев играет?!- Нет, конечно. Пишет какую-то статью, собирает материал.- А, ясно. Как опубликует, попрошу экземплярчик.Следующий час ушёл на обсуждение деталей организации наблюдения за Тимуром с помощью новых разработок лаборатории. Хитрая программа позволяла на расстоянии настраиваться на частоту мыслей объекта, считывать их, расшифровывать и выводить на экран. Малая дальность настройки, конечно, ограничивала возможность наблюдения, но Аркадий, предвидя это, предложил параллельно использовать для обнаружения местоположения Тимура радар системы спутникового мониторинга, работающий по принципу, аналогичному ГЛОНАСС.- Всё это чудесно, Аркаша, - скептически рассуждал Николай Семёнович, - но нам придётся возить с собой всё это твоё волшебное оборудование. Сидя в лаборатории, мы много не увидим.- Без проблем, - улыбался физик, - мы привязали эти разработки к госзаказу, для проведения исследований нам выделили микроавтобус скорой амбулаторной помощи. Подозрений не вызывает – мало ли куда едет, при необходимости можно включить сирену и мигалки.- Это другое дело. Автобус, напичканный компьютерами и экранами… Нда, вот уж не думал, что на старости лет окажусь как будто героем сериала про ФБР.- Вот уж не думал, что вы смотрите такие сериалы, – в тон ему весело ответил Аркадий, - только бронежилет не обещаю, он от птичек не поможет.Как и ожидалось, Тимур не явился на назначенный приём, телефон его был отключён. Николай Семёнович, Аркадий, Миша – оператор эквалайзера и ещё один сотрудник лаборатории с редким именем Гордей загрузились в скорую помощь, и водитель повёз их по адресу, где, как показывал значок на мониторе, находился искомый объект, он же Тимур.Приехали на набережную к большому ресторану, занимающему верхние строчки сразу двух городских списков – перечня самых злачных мест и реестра заведений общепита с самыми бешеными ценами. Понятно, что у главного входа стоять было никак нельзя, поэтому пришлось отъехать подальше, повернуть во двор, окружённый старыми многоэтажками, и втиснуться в узкий промежуток между мусорными баками и корявым полузасохшим деревом.По прямой до ресторана было метров двести, так что сигнал должен ловиться.Похоже, Аркадий со товарищи всё-таки были гениями!На экране появилась картинка ресторанного зала, каким его видел Тимур, не слишком чёткая, но, в общем, различимая. Миша поколдовал над пультом, наводя резкость, и вот уже сидящие в автобусе могли любоваться общим видом накрытого стола с разнообразными блюдами и тёплой компанией, в которую влился их подопытный объект. Над головами присутствующих умиротворённо парили белоснежные птицы. Всего их было пятеро. Главный сидел прямо напротив Тимура. Вернее, это потом уже они узнали, что он главный, пока же Аркадий просто кивнул Николаю Семёновичу, подтверждая, что именно этого субъекта он видел в казино.Жаль, не было звука.Главный что-то сказал Тимуру, тот посмотрел направо. За столиком сидели две молодые женщины, одна что-то рассказывала, другая внимательно слушала. Птероформы над ними были серыми, но спокойными, медленно кружили над головами хозяек. Тимур посмотрел вверх. Его птица – Николай Семёнович узнал бы её из тысяч других - плавно полетела к девушкам.Следующие несколько секунд сидящие в скорой помощи шпионы пожалели, что не страдают от расходящегося косоглазия, потому что в научных целях нужно было наблюдать одновременно и за действиями птероформов, и за изменениями настроения обеих девушек. А ещё очень не хватало, так сказать, задней камеры, чтобы фиксировать поведение главного за столом.Птица Тимура стала выталкивать одного серого птероформа из области над головой хозяйки, била крыльями и теснила его в сторону стола с компанией. Птероформ поначалу сопротивлялся, но, спустя несколько секунд, стал слабеть и поддаваться. Его хозяйка явно занервничала, стала всё чаще посматривать в сторону главного, и, похоже, отвлеклась от разговора. Вторая девушка что-то резко сказала, её птероформ попытался вернуть птицу спутницы обратно, но птица Тимура сильным ударом отбросила его в сторону окна так, что он, кувыркаясь, впечатался в стекло и съехал вниз. В это же время его хозяйка закашлялась, вскочила из-за стола, согнулась пополам, и, будто задыхаясь, упала на пол, содрогаясь всем телом. К ней подскочил официант, стал поднимать её и стучать ладонью по спине. Первая девушка тоже встала, обхватила лицо ладонями и, наверное, закричала.Подбежали ещё какие-то люди, и на какое-то время толпа заслонила от взгляда Тимура всё происходящее. Потом, наконец, народ расступился, упавшая девушка так и осталась неподвижно лежать на полу. Её подруга рыдала, птероформ над её головой метался чёрной молнией будто в невидимой клетке. К ней подошёл главный, обнял за плечи и стал что-то говорить, скорее всего, успокаивать, потому что над их головами его белый птероформ ласково обнимал крыльями чёрного, отчего тот как-то расслабился и обессиленно поник.В машине скорой помощи стояла полная тишина. Слов просто не было. Где-то далеко слышался приближающийся вой сирен.Тем временем на экране было видно, что немногочисленные посетители покидают заведение. Тимур с тремя другими сотрапезниками тоже ушли. Главный и подруга погибшей девушки остались.- Он становится опасен, - медленно произнёс Николай Семёнович.- Да уж куда больше - кивнул Аркадий. – А внешне выглядит как несчастный случай – девушка за обедом неудачно глотнула, подавилась и задохнулась. И попробуй докажи, что виноват паренёк за соседним столом, который и близко к ней не приближался.- Я понимаю, к чему ты клонишь, Аркаша. Твоим секретным разработкам и госзаказам ничего не угрожает. Но парня надо остановить. Сам он уже не остановится. Даже если бы захотел, ему не позволят.Скорая помощь выехала из укрытия и поехала в лабораторию.***Следующий сеанс наблюдения произошёл уже через три дня, в субботу. Аркадий, обнаружив местонахождение Тимура, оперативно созвонился с участниками группы, и меньше чем через час их машина, не привлекая ничьего внимания, стояла на площадке перед главным входом на стадион в конце ряда других таких же микроавтобусов с красными крестами.Болельщики, воодушевлённые надеждой на победу своей команды, вливались в распахнутые ворота стадиона. Среди разноцветной толпы то тут то там мелькала тёмная форма блюстителей порядка.Настроили аппаратуру. Тимур был уже на трибуне и активно вертел головой – картинка на экране панорамно скользила по дуге. Он был не один – рядом сидел главный, и по обе стороны от них ещё двое парней, которых наблюдатели уже видели в ресторане.Миша потирал руки в предвкушении матча. Увы, его мечты не оправдались. Тимур был сосредоточен не на игре, а на стае птиц, кружившей над полем. Забавное, надо сказать, было зрелище – несколько тысяч подвижных птероформов почти поминутно меняли цвет в зависимости от того, у какой команды оказывалось преимущество в игре.Аркадий и Николай Семёнович наблюдали за птероформами. Выявить зависимость изменения цвета можно будет позже в лаборатории путём совмещения записи с их экрана с записью трансляции матча. Пока же они пытались уловить общую дислокацию птероформов.После первого тайма стало понятно, что птероформы делятся на три группы: первая – самая многочисленная – принадлежала самым активным болельщикам, именно они наиболее часто изменяли цвет; вторая – равнодушные, остающиеся преимущественно серыми, их, как ни странно, было тоже немало; третья группа относилась к самим футболистам, изменение их цвета практически не зависело от ситуации на поле. Птероформы игроков летали намного ниже остальной стаи, почти над головами хозяев. Аркадий предположил, что это потому, что футболисты сосредоточены на своих действиях, для них игра – работа.Второй тайм, вероятно, оказался жарким. До сидящих в скорой помощи, несмотря на закрытые окна и двери, то и дело долетал рёв толпы и свистки рефери. С каждым внешним звуковым взрывом стаи птероформов на экране резко вздымались и ещё быстрее изменяли цвет.И вот финальный свисток. А дальше началось что-то невообразимое. Птицы на экране сошлись в смертельной битве, наблюдатели в смятении увидели, как две тучи – белая и чёрная – столкнулись и стали будто перемешиваться. Ворота стадиона распахнулись, толпы зрителей повалили на выход, но пёстрая туча всё ещё пульсировала над полем, очень медленно распадаясь на отдельные точки.И в этот момент птица Тимура влетела в общую толпу. Она была серой, до этого момента равнодушно кружилась среди чёрных птероформов, слегка касаясь их крыльями. Теперь она напала на белых, бросалась в самую их гущу, крутилась волчком и с силой разбрасывала призрачных птиц во все стороны. Одновременно чёрная стая стала группироваться кольцами вокруг отдельных белых птиц, эти кольца сжимались, и спустя время некоторые находящиеся в центре белые птероформы слабели и падали на газон.Гордей охнул, включил видеокамеру и направил объектив на ближайший выход. Там началась давка, перерастающая в массовую драку. Разгорячённые болельщики, казалось, без разбора раздавали сильные удары, невзирая на лица. На глазах наблюдателей здоровенный парень ударил в челюсть мальчишку лет десяти, тот упал, его отец склонился над ним, и тут же был повален рядом, толпа пошла прямо по ним, втаптывая и впечатывая подошвами в асфальт.Полицейские были бессильны. Их серые птицы кружили над своими хозяевами, но стоило парню в форме ударить кого-то дубинкой, как на его птероформа набрасывались другие, и белые, и чёрные, и оттесняли серую птицу от эпицентра, а сам полицейский терялся и становился каким-то заторможенным.Тем временем пространство над стадионом постепенно освобождалось – птероформы перемещались вслед за хозяевами. На экране было видно, что Тимур движется к выходу вместе с главным, их чёрная и серая птицы летели над ними.Перед тем как сесть в машину, Тимур посмотрел на людей у входа. Полиции всё-таки удалось купировать массовые беспорядки, самых активных уже посадили в зарешечённые автозаки, медики старались помочь пострадавшим, кому-то оказывали помощь на месте, кого-то заносили в машины скорой помощи, после чего те с воем и мигалками уносились прочь.В машине главный одобрительно улыбнулся и похлопал Тимура по плечу, они тронулись, через полминуты экран погас.Николай Семёнович повернулся к расстроенному Аркадию.- Это не может так продолжаться. Он научился управлять толпой. Ты понимаешь, что это значит? Надо срочно найти выход и лишить его этих способностей.Аркадий в ответ кивнул, и всю дорогу до самой лаборатории они обсуждали возможные варианты решения проблемы.Это оказалось нерешаемым. Не столько даже из-за конфиденциальности исследований, проводимых лабораторией НИИ – нет. Адекватные люди, способные внять доводам учёных применительно к результатам проведённого эксперимента, нашлись как в научном сообществе, так и среди сотрудников правоохранительных органов.Утром того дня, когда должно было состояться закрытое совместное совещание при участии представителей Министерства внутренних дел и прокуратуры, Аркадий обнаружил в лаборатории погром – разбитое оборудование и пропажу компьютеров со всеми видео- и фотоматериалами по делу Тимура. Кто это учинил – осталось неизвестным. Просмотр камер видеонаблюдения ничего не дал. Сигнализация не срабатывала. Охранники ничего не видели.Попытки на словах объяснить собравшимся суть эксперимента и своих опасений окончились для Николая Семёновича и Аркадия провалом. Важные товарищи из серьёзных ведомств отнеслись к их рассказу скептически, то и дело посматривали на часы и всем видом демонстрировали свою тотальную занятость и нежелание тратить время на сказки.Только месяц спустя стало понятно, что в этом деле не обошлось без политики – когда началась предвыборная борьба за депутатские кресла. Небывало высокие рейтинги за всю историю выборов – 94 процента – оказались у одного-единственного кандидата. И когда этого кандидата показали по телевизору, Николай Семёнович безо всякого удивления узнал в нём того самого главного, который взял в оборот Тимура. Из сюжета о буднях кандидата в окружении близких, стало ясно, что самым близким является именно Тимур, явно не привыкший к строгому костюму и галстуку, с напускной важностью взирающий в объектив телекамеры.Политологам, социологам и прочим теоретикам оставалось только дискутировать о причинах столь единодушного мнения электората.А всё, что могли сделать Николай Семёнович, Аркадий и остальные немногие очевидцы существования призрачных птиц, это отдать свои голоса на выборах другому кандидату. Что, впрочем, было совершенно бесполезно.

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