Где-то за тенью лесов...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

kIllplay Просмотров: 31 Комментарии: 0 +5 Вчера, 23:02 by

Мое имя – Донна Лифсит. Уже шестой год я работаю на почтамте города Салем, с 1877 по 1883 год. Мы с супругом и двумя детьми ранее жили в Бостоне, но городская суета выбивала всех нас из колеи, и посему мы переехали сюда. Мой муж, Карл, занял должность профессора математических наук в Государственном университете, в котором учится наш старший сын. Мне же досталась гораздо более скромная должность, которая, тем не менее, меня вполне удовлетворяет.На протяжении долгого времени моя жизнь текла своим чередом, прерываясь редкими поездками за границу в периоды отпусков, но недавно эта монотонная идиллия была разрушена.Год назад был принят закон, запрещающий въезд в страну китайских эмигрантов, что с разной силой ударило по всем отраслям. По нам волна жестких запретов прошлась не менее сильно. В почтамт поступил указ свыше, который пусть был и аморальным, но способным спасти человеческие жизни. Указ этот обязал всех работников почтового отделения вскрывать и читать письма, посланные людьми с азиатскими именами, дабы предотвратить авантюры не въехавших в страну эмигрантов. После прочтения письма либо уничтожались, если их содержание было незаконным, либо запечатывались и отправлялись к получателю. Подозрительной почты и посылок скопилось невероятно много еще за прошлый год, и я, вместе с другими своими коллегами, старалась разгребать сей завал всеми своими силами.Как раз во время очередного ознакомления с пожелтевшими бумагами я и наткнулась на стопку писем, которые были ничем иным, как длинными диалогами. Первое письмо пришло 19 июня 1881 года, последнее же – 5 октября того же года. Я быстро навела справки о сей длинной переписке, как было положено правилами, и узнала, что в нашем архиве содержатся копии писем. Оригиналы же были отправлены адресатам за неимением существенных примечаний. Но, когда я собиралась уходить на свое рабочее место, дабы отложить «чистые» письма, меня окликнули шепотом и добавили, что текст в письмах весьма странный, а порой и пугающий, что не могло не подстегнуть моего любопытства. Четко намеченных сроков сдачи работы у меня не было, поэтому я могла себе позволить такую роскошь, как отвлечься от работы и заняться изучением переписки.Сняв со стопки бумаг ярлык «Для дальнейшего изучения», я осмотрела все конверты. Судя по именам, в переписке участвовало несколько людей, но большинство писем принадлежало женщине Сюин Фэйхун и мужчине Юншену Фэйхуну, причем письма мужчины приходили откуда-то из Квебека. Судя по всему, эта пара переехала в Америку еще до принятия закона об исключении китайцев, поэтому были гражданами США, но их письма все равно проверялись. Я нашла письмо с самой ранней датой, аккуратно извлекла записку из конверта и принялась читать.Ответное письмо от Сюин присутствовало, но не содержало в себе интересной информации. Лишь описание повседневной рутины, коей у каждого человека и так хватает, поэтому я распаковала следующее письмо из Канады.Заметки о таинственном храме наполнили меня неуемным любопытством. Я отлично помнила времена написания письма, и такое открытие должно было стать сенсацией в научных кругах, а новости о храме должны были разлететься по всем газетам, однако нигде не было никаких новостей о храме или группе, нашедшей его, что было крайне странно. В любом случае, истину я могла узнать лишь из стопки писем, поэтому я поспешила найти следующее послание из прошлого.Я сразу же полезла в стопку бумаг за следующим письмом, но была крайне удивлена, когда вместо него обнаружила официальную записку некого мистера Брауна, которая была адресована все той же Сюин Фэйхун. Недолго думая, я распечатала конверт и начала читать.Эта новость печалила и пугала одновременно. Сложно было представить чувства вдовы, которая в один миг потеряла мужа, однако я решила не останавливаться на этой грустной вести и читать дальше, в надежде найти луч света в горе писем. Следующее письмо было от самой Сюин и адресовано оно было мисс Роджерс, жившей в Конкорде.Через полторы недели на письмо пришел ответ.История становилась все мрачнее и таинственнее. Если с пропавшей первой группой можно было смириться, то исчезновение какой-либо связи с остальными уже заставляли насторожиться. Я снова стала активно перебирать бумаги. Следующее письмо было от все той же миссис Фэйхун, и датировано оно было двадцать третьим августом.Отложив пустые ответы от Анны и прочие не имеющие к истории отношения письма, я выудила нужную бумагу и первым же делом посмотрела на дату отправления. Пятое сентября. Как я сразу поняла, ответа от наемников миссис Фейхун так и не дождалась.Последующие письма были менее содержательными. В основном это были записки горюющей вдовы в разные органы власти, где она требовала что-то предпринять, но раз за разом получала отказ. Никто уже не хотел работать над этим делом, посчитав его заведомо пропащим. Но когда я взяла еще одно письмо, то мое сердце на секунду остановилось. Это было обычное письмо в простом конверте, которое внешне не отличалось от всех остальных, но ошарашило меня не это. Письмо было подписано самим Юншеном Фейхуном. Я нетерпеливо достала записку из конверта и начала быстро читать.Конечно, эта новость должна была порадовать, но какая-то безотчетная тревога нависала над этим письмом. И речь была не о множестве мелких несостыковок, а чем-то таком, что нельзя объяснить словами. Решив больше не мучить себя этим текстом, я отложила письмо и стала рыться дальше. Писем оставалось совсем немного, но одно из них разительно отличалось от всех остальных. Это было даже не письмо, грязная записка, свернутая в трубку и связанная лентой. Несмотря на все то долгое время, за которое весь смрад мог выветриться, от записки все еще воняло тошнотворным запахом, который вряд ли можно с чем-то сравнить. Сама бумага была не в лучшем состоянии: пожелтевшая, с жирными пятнами, которые предали бумагу насквозь, неприятная на ощупь. Но я с силой переборола свою брезгливость и аккуратно развернула бумагу, дабы она не разорвалась от резких движений.Текст, что я прочитала, поделил мою жизнь на до и после. Весь мой кругозор перевернулся с ног на голову, а то, что казалось глупыми байками, внезапно превратилось в неоспоримые факты. Я в панике побежала домой и уговорила мужа уехать подальше из этого богом забытого города. Подальше от того, что мне пришлось осмыслить и понять. Подальше от неописуемого ужаса. Вот, что было в том письме:

Ключевые слова: Храм письма инкубатор зло авторская история

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