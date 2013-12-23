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Творческие истории

Двойная реальность

Двойная реальность


Реальность раздвоилась на остановке, куда подъехал автобус, чтобы взять пассажиров, а мне было влом бежать, чтобы успеть на него. Я намеренно пропустила этот автобус в надежде, что за ним скоро приедет другой. В принципе, так и случилось: через минуту я уже сидела в теплом салоне; хотя мне и пришло в голову, что, если бы я все-таки совершила над собой усилие и побежала, то, придя домой пораньше буквально на несколько минут, я еще успела бы позвонить на фирму и записаться на последнее собеседование. Я уже прошла два этапа отбора, оставался лишь третий. Телефон был записан на бумажке, которая осталась лежать дома на кухонном столе. Я забыла взять ее с собой, чтобы позвонить на эту фирму с работы, которую я мечтала поменять. Ничего, завтра позвоню.

Протерев заиндевевшее окошко, я стала рассматривать из автобуса красоты зимы. И тут я увидела… СЕБЯ! «Я» неслась во весь опор через пешеходный переход на зеленый светофор, который уже гас. Но я – моя вторая «я» – успела! И, пока я доехала до остановки, «я» уже вбежала в мой же подъезд.

Почему я была так уверена, что это «я»? Да потому что, помимо моего лица, на «мне» были все мои вещи. В том числе золотистая и единственная в Москве сумка, которую мне привезли из Японии в подарок. Вряд ли в моем же подъезде, где я практически всех знаю, живет кто-то, кто вылитая я! Да еще и носит «мою» сумку.

Кстати, увидев «себя» с «моей» же сумкой, я, конечно же, первым делом спохватилась и посмотрела, на месте ли моя. Конечно, вот она, лежит на коленях, с моими вещами внутри.

Сердце у меня колотилось, как бешеное.

Открыв трясущимися руками замок входной двери, я ворвалась в свою квартиру… Тишина. Никого. Свет выключен. Галлюцинация?...

Утром я первым делом набрала номер телефона, записанный на бумажке, которая лежала в кухне на столе. Мне ответили, что я опоздала: надо было звонить вчера, потому что ту, которая позвонила вчера, они только что собеседовали, и она уже сидит за своим рабочим столом.

- Это Мария Дудикова?! – почти гневно выкрикнула я свои собственные имя-фамилию, подчинившись непонятному безумному порыву.
- …мы не даем такую информацию! – настороженный, строгий и удивленный голос на другом конце. – Вы ее знакомая?...

Я бросила трубку.

Сердце колотится, щеки красные. Мысли крутились вихрем в моей голове. Словно кто-то украл что-то важное из моей жизни. Ведь если бы я устроилась работать на эту фирму, то я, может быть, вышла бы замуж за того самого программиста, который сидел в углу и сверлил меня взглядом все время, пока я заполняла анкеты во время двух первых собеседований. Такой симпатяга. Может, это была бы любовь с первого взгляда. А еще я получила бы перспективы для профессионального роста, которых у меня нет на текущей работе. Возможно, я пошла бы дальше и стала начальником… Начальницей?...

Через неделю я не выдержала и позвонила на ту фирму – попросила к телефону Марию Дудикову. Мне сказали, что она тут больше не работает, кинули трубку. Перезваниваю, спрашиваю, где она. Получаю чуть обиженный и завистливый ответ, мол, ушла в другую, более успешную фирму. «И увела с собой нашего лучшего программиста!» - слышу ехидный девичий смех какой-то громкоголосой сотрудницы перед тем, как в трубке раздались короткие гудки.

Спустя месяц я услышала собственный голос по телевизору. Или мне так показалось? Я метнулась к экрану. На экране красовалось мое собственное лицо, строгое и деловое, уверенное и при этом доброжелательно-открытое. Я – Мария Дудикова – в титрах именовалась «пресс-секретарем» успешной крупной айтишной компании.

Ого. Как «мне» хватило смелости туда отправиться работать? Черт. Это же не «я». Я – тут, сижу перед телеком.

Сердце выпрыгивает из груди, щеки горят. Руки трясутся. Кому рассказать об этом? Психиатру?!

Меня спас интернет. Там нашлась Мария Дудикова: точная моя копия. Моя прическа, мой голос, даже цвет глаз одинаковый. И передний зуб чуть кривоват – точь-в-точь, как у меня. Нашла ее страничку в ВК. Точная копия моей. Разница незначительная: у нее половина друзей не совпадают с моими. Она «вычистила» тех, кто мне не особо нравился. Среди недавно добавленных – люди такого уровня, что мне и не снилось.

Внизу живота что-то кольнуло. Ерунда. Отпустило.

Пишу ей сообщение. Сумбурно. Стираю. Пишу опять глупость. Стираю. «Мария, здравствуйте! Я – ваш “клон”». Ужас. «Вы – это я. Отдайте мне то, что забрали». Ужас? Само собой, она пожаловалась в службу техподдержки. Они попросили меня больше не буянить.

Набралась духу, скидываю ее страницу своим друзьям, спрашиваю, как им это?.. Они в недоумении: мол, зачем я им собственную страницу скидываю? Я же и так у них в друзьях. Спрашиваю, не видят ли они моих новых фоток? Там, где я в купальнике рядом с красавчиком-программистом? Они перезванивают, чтобы убедиться, что у меня не «белочка».

Я одиноко плачу и громко сморкаюсь в салфетки.

Теперь я регулярно отслеживаю ее новые фотки в ВК. Вот – ее свадьба. Вот – они на Бали. Вот – она на каких-то важных мероприятиях с бокальчиком шампанского и неизменно рядом со своим программистом. Собака он ее, что ли?

Через полгода опять вижу ее по телевизору: она беременна, рядом сидит счастливый программист, который рассказывает, как благодаря своей жене додумался до создания чего-то там сверхнового и сверхценного в айти индустрии. Тоже мне, «Цукерберг». Блин.

Внизу живота болит сильнее и сильнее. А, пусть. К врачу записаться надо, потом сходить, отсидеть в очереди, отпроситься с работы, а у нас там полный завал, который разгребать выпало мне, потому что половина отдела ушла в отпуск. Начальница не простит мне прогула.

Вскоре я вижу в новостях сообщение о том, как в Госдуме выступила с предложением Мария Дудикова. Открываю ее фото. Да, выглядит она неплохо для молодой мамы. Она пополнела, но ей это лишь к лицу. Она – это же я. Это я всю жизнь мечтала выступить именно с этим предложением в Госдуме. Почему «я» это делаю, но это – не я?

Психиатр. Но к нему надо записываться, а для этого – отпроситься с работы. С начальницей у меня сейчас натянутые отношения, не хочу просить у нее отгул ни на один день.

Внизу живота постоянно болит. Поболит – и пройдет.

Не прошло. Лежу в скорой, загибаюсь от боли. Они ругают меня: зачем дотянула до такого? Дура, что ли?

Срочная операция. Неудачно. Сепсис. Врачи отводят взгляд, говорят, что послезавтра я встану и выйду отсюда на своих двоих. Но у меня хорошо со слухом: за дверью палаты речь идет о каталке в морг на послезавтра.

По радио передают, что Мария Дудикова – кандидат в президенты страны. Она заливисто рассказывает, что своим успехом обязана своему мужу и что делает это ради своего маленького сына. И ради будущего всей страны, конечно. Черт бы ее побрал, эту Марию Дудикову.

Пишу ей в ВК мое последнее сообщение в жизни: «Сдохни!» Может, поможет?..

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04 by Ливерная колбасаПросмотров: 49Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Мистика раздвоение реальности психиатр болезнь президент жизнь смерть работа авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:19
+3
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Комментариев: 1 989
Нечто настолько новенькое. Все мы о чём- то мечтаем, но откладываем на потом. И вдруг какая-то Мария Дудикова осуществляет всё это( Но она в то же время — это мы
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:32
+3
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Комментариев: 1 985
Да, иногда все же нужно поднять кое что и записаться, сходить, пробежаться, успеть))) Спасибо +++++++
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#3 написал: Летяга
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Прямо настоящая терапевтическая сказка для тех, кто откладывает свою жизнь на потом и ставит совсем чужие абстрактные интересы выше кровных собственных. Боже, как это всё похоже!
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#4 написал: Эвиллс
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