Джефф. Наследие

Часть 1. Потеря



Часть 2. Перелом

Часть 3. Узы крови

Часть 4. Финальный аккорд



Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 21:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:39 by

Мальчик неспешно шёл через объятый весной парк, напевая себе под нос какую-то мелодию, и прохладный ветерок приятно овевал его лицо. За спиной ребёнка болтался школьный рюкзак. Он специально пошёл со школы пешком, чтобы побыть на воле после нескольких часов нудных занятий.Мальчика звали Джефф. Его семья переехала в этот городок год назад. Отец работал литейщиком на местном заводе, а мать была домохозяйкой. Его старший брат Лью тоже ходил в школу, в десятый класс, и обычно братья возвращались из школы вместе. Но сегодня Лью остался дежурным в кабинете директора, поэтому Джефф возвращался домой один.Парк был великолепен – большой и густой, он напоминал сказочный лес, а легкие перистые облака и солнечные лучи были теми самыми штрихами, которые окончательно погружают в приподнятое настроение, что, кажется, вот-вот случится что-то интересное и волшебное. Через середину парка протекал небольшой ручей, разделяя его на две половины, – довольно интересное явление для города.Джефф подошел к ручью, чтобы полюбоваться солнечными бликами на поверхности водной глади. Но его внимание сразу привлекла одна занимательная деталь – отраженные в ручье облака и деревья сильно искажались, даже приобретали иной оттенок. А увидев собственное отражение, ребёнок ахнул – его лицо с высоким лбом, карие глаза, удлинённые черные волосы не изменились ни на йоту, словно он единственный сохранил своё постоянство, среди искажённых отражений. Но затем это показалось Джеффу забавным. Он даже начал кривляться, наблюдая, как всё сильнее и сильнее искажаются все предметы в этом своеобразном королевстве кривых зеркал, а его гримасы остаются прежними.Но внезапно отражение пропало. Джефф аж отшатнулся от неожиданности. Он не испугался, скорее, пришёл в изумление. Его отражение снова появилось через секунду – и вот тут мальчик по-настоящему ужаснулся. Это было не его лицо, а нечто, отдаленно на него похожее. Абсолютно белая кожа, сильно потемневшие волосы. Но самое неприятное – это рот. Казалось, что это просто очень широкая улыбка, но на самом деле рот от уха до уха удлиняли жуткие кровавые шрамы. Перепуганный Джефф бросился бежать со всех ног, и ему почудилось, что вдогонку ему полетел зловещий приглушенный смех.*****– Что с тобой сегодня? – спросил Лью.Братья сидели в комнате Джеффа и смотрели телевизор, то и дело переключая каналы, потому как не могли найти что-то интересное. – Ты чем-то взволнован?– Да нет, все в порядке, – ответил Джефф, не желая рассказывать о случае у ручья – неизвестно, как воспримет это брат. – Кстати, что-то папа сегодня задерживается.Лью пожал плечами.– Видимо, на работе дежурство, как и у меня в школе сегодня.«Ребята, ужин готов!» – послышался голос матери. Мальчики поднялись и, выключив телевизор, отправились на кухню. Лью с аппетитом набросился на пюре с мясом, а Джефф съел полтарелки и, отложив ложку, стал смотреть в окно. Увиденное в ручье не давало ему покоя, и то и дело перед глазами возникала жуткая физиономия с разрезанным до ушей ртом– Джефф, ты в порядке? – обеспокоенно спросила мать и положила ему на лоб руку. – Почему не ешь?– Все хорошо, мам, просто не голодный.Женщина пожала плечами. Спорить с мальчишкой бесполезно – этот урок давно усвоен.В дверь позвонили. «Папа вернулся», – сказала женщина и поспешила к двери.Но тут у Джеффа в груди екнуло от недоброго предчувствия – он хорошо помнил, что отец, уходя утром из дома, взял ключи с собой. И словно невзначай рука Джеффа придвинулась ближе к ножу...– Аааааа!!! – жуткий крик матери заставил мальчишек броситься в коридор.От увиденного там мальчишки застыли – мама трепыхалась в руках незнакомца, одетого в черную маску. Двое других стояли рядом с пистолетами, осматривая помещение.– Оппа, а кто это тут у нас? – засмеялся один из них. – Никак свидетели? Хватай их!Воры бросились к братьям, почему-то решив не стрелять. Лью не успел среагировать и сразу же попался, однако, ухитрился укусить обидчика за руку. Тот зашипел от боли и выпустил мальчика, замахнулся кулаком, но Лью легко уклонился – школьные занятия карате оказались нелишними. Джефф тем временем успел шмыгнуть в кухню и схватил нож.– Дебилы, вы что, с двумя школьниками не справитесь?! – взревел державший женщину и, швырнув ее об стену, кинулся на подмогу. Тот, что атаковал Лью, корчился на полу – мальчик несколько раз хорошенько вмазал ему по печени. Джефф продолжал отбиваться от второго, размахивая ножом с неожиданной для самого себя ловкостью. У грабителя уже было несколько порезов, хоть и незначительных.А главарь просто вскинул пистолет. Выбирал он всего несколько секунд. Грянул выстрел. Лью, уже готового кинуться на помощь брату, встряхнуло, а потом он осел «мешком» на пол, словно ему подрубили ноги, и схватился за грудь. Из-под его пальцев потекла алая кровь.– Нееет!! – заорал Джефф и, выронив нож, кинулся к брату. Лью лежал, не двигаясь. Его глаза были широко открыты, но в них более не было жизни, и страшен был их невидящий, застывший и какой-то удивлённый взгляд. Убийца схватил Джеффа за шиворот, поволок за собой. Мальчик сопротивлялся изо всех сил, но бесполезно. Его взгляд скользнул по матери – она лежала без движения спиной к нему, а под её головой образовалась лужа крови. «Мама!» – от невыносимой боли, разрывающей сердечко, мальчик заплакал, перестал вырываться. Но грабителя это не тронуло – он толкнул Джеффа на стул и, заломив его руки за спину, пристегнул их наручниками к стулу. Тем временем, двое его подельников шарили по дому, забирая ценные вещи.Главарь смотрел на Джеффа, а тот на него. Мальчик больше не плакал. Его глаза горели ненавистью. Негодяй ухмыльнулся и вытащил нож.– Чего ты такой грустный, парень? – издевался он. – Ну же, улыбнись. Улыбнись, кому говорю! – Джефф не слушался, более того, крепко сцепил зубы. – Не хочешь? Или не получается? Ну, так давай я тебе помогу, – и он силой разжал челюсти мальчика и вставил ему в рот нож. Дважды черкнуло лезвие, раздался противный звук разрезаемой плоти, и лицо Джеффа отозвалось жуткой болью.– Так-то лучше, – захохотав, бросил нелюдь. – Не хочешь взглянуть на себя? – он на минутку вышел и вернулся с маленьким зеркальцем, схватил свою жертву за волосы и, подняв голову, заставил на себя посмотреть.Несчастный Джефф снова увидел отражение в ручье – его рот был разрезан от уха до уха. «Ручей... ручей... ручей...» – стучало у него в мозгу.– А слезы-то зачем? – слова главаря вторглись в его сознание. – Или это слезы радости? Ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, – он обернулся к своим, – уходим!С ужасом Джефф увидел, как один из грабителей поливает всё вокруг бензином из канистры, а потом вытаскивает из кармана брюк зажигалку.– Спокойной ночи, мальчик, – бросил главарь вышел из дома. Его помощник бросил зажигалку на пол и двинулся следом. Полоска бензина вспыхнула мгновенно, расползалась желтовато-синей волной и вот уже пламя пожирало облитую бензином мебель, шторы, заползало на стены, слизывая обои...Джефф изо всех сил бился на стуле, пытался освободиться от наручников и позабыв о боли от ран на щеках. А пламя уже подбиралось к нему.Сначала огонь лизнул ноги. От невыносимой боли несчастный ребёнок закричал, задрыгал ногами, совершенно позабыв, что так он ещё больше раздувает пламя. Он нечеловеческой боли Джефф бился на проклятом стуле и неожиданно разорвал цепочку наручников. В панике ребёнок кинулся сквозь пламя, отчаянно ища выход и задыхаясь от дыма. Каким-то чудом он добрался до входной двери, но на пороге упал, обессиленный, полузадохшийся. В угасающем сознании Джеффа лишь одно слово было словно начертано красными буквами – «ручей».*****– Ожоги третьей степени, но жить будет, – прозвучал чей-то голос сквозь забытье. Джеффа очнулся и понял, что он в больнице. Лицо больше не болело, однако он понял, что его тело покрывают бинты. Мальчик хотел ощупать себя, но кто-то осторожно остановил его руку.– Не стоит, еще рановато. Рад, что ты пришел в себя, – прозвучал мягкий голос.Джефф повёл глазами и увидел мужчину лет сорока, смотрящего на него с искренним сочувствием.– Теперь тебе ничего не грозит, но...– Снимите бинты, – потребовал Джефф, с трудом узнав свой голос. – Я хочу видеть, что с моим лицом.– Нет, малыш, немного позже.– Снимайте! – мальчик неожиданно рявкнул совсем не детским голосом.Доктор нахмурился и хотел было возразить. Но Джефф вскочил с постели, сам рванул бинты и, заметив зеркало, кинулся к нему. Увиденное заставило его задрожать: совершенно белое лицо, сильно потемневшие волосы, и рот... Безумная, широкая, нечеловеческая «улыбка»! Отражение из ручья во всей своей «красоте»! Джефф смотрел на нового себя, чувствуя, как внутри вскипает ярость.– Что вы со мной сделали?!! – заорал он. – Что с моим лицом?!! Отвечайте!Доктор даже попятился.– Мне очень жаль, но твое лицо уже, точнее сейчас не исправить, – проговорил он, не в силах унять необъяснимый страх перед ребёнком. – Просто... Просто уже чудо то, что ты выжил. А шрамы со временем… Возможно медицина достигнет того уровня, когда… Тебе сейчас главное окрепнуть и оправиться с последствиями психологической травмы, а в будущем… – доктор умолк. Как утешить этого несчастного? Рассказами о будущих чудесах медицины?Джефф еще какое-то время смотрел на доктора, после чего улёгся на свою постель. Доктор более не стал его тревожить, понимая, что мальчику нужно дать время принять и осмыслить эту ужасную действительность.Но утром персонал больницы обнаружил, что Джефф исчез.****Снаружи дом мало пострадал – стены лишь местами потемнели. Но вот внутри сгорело все. Джефф почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. И дело было вовсе не в потере дома – он остался один. Совсем один! Брат и мама убиты, отец бесследно исчез, а полиция, судя по последним новостям, так и не поймала грабителей. И жажда мести пришла на смену боли от утраты.Вот только где искать обидчиков?Джефф машинально прошел в гостиную. На полу вались нож и чудом уцелевшее зеркальце. Мальчик поднял их. Нож заткнул за пояс, а зеркальце, сам не зная зачем, сунул в карман и, более не задерживаясь, вышел на улицу, постоял несколько секунд, подставив лицо ветерку. Потом Джефф побрел по дороге, пока вновь не оказался в парке. Подошел к ручью, хмыкнул. Теперь понятно, что означало то отражение. Но как обычный ручей мог предсказать его судьбу? Джефф не мог найти ответ на этот вопрос. Да и стоит ли?Вдруг отражение снова начало меняться. Мальчик не удивился, лишь внимательно всмотрелся в дикий калейдоскоп искажённых отражений. Он увидел приземистое здание, судя по всему, заброшенное. Напротив него стоял автомобиль «Кадиллак». И тут Джефф понял – вот то самое место, где прячутся убийцы. Месть, да, месть... Теперь он не думал о таинственном ручье, а только лишь о бандитах. Шептав «Спасибо», мальчишка покинул парк. Он знал, где расположен нужный ему дом. Он был совсем рядом...****Трое мужчин сидели за столом и самозабвенно играли в карты. То и дело раздавались досадные возгласы или радостные восклицания. Комната, где они находились, была довольно хорошо убрана и обустроена для заброшенного здания с помощью украденных вещей. В углу даже стоял выключенный телевизор и имелась кровать, а пол украшал ковёр.– Мальчишку-то не жалко? – неожиданно спросил один из них, тасуя колоду. – Зачем же так жестоко? Ведь можно было его просто пристрелить, как и другого.– Можно, нельзя, – огрызнулся главарь. – Какая, к лешему, разница, Финли? По крайней мере, он выглядел веселым перед смертью, – и расхохотался.Карты вновь зашлепали по столу и мерзавцы какое-то время были поглощены игрой. Наконец, Финли, потянувшись, поднялся.– Хоче немного свежим воздухом подышать. Кто-нибудь со мной? – но товарищи отрицательно покачали головами, и он вышел один.Остановившись в нескольких шагах от здания, Финли достал пачку сигарет и, вытянув одну, закурил. Расслабившись, он не заметил огромный мясницкий крюк, появившийся у него над головой, и силуэт, сидевший на ветке дерева и державший этот самый крюк. Взмах, хрип, сменившийся бульканьем, и бандит с разодранным горлом упал, не успев даже заорать. Джефф спрыгнул с дерева и подошел к телу. Оскалившись, насколько позволяли шрамы, он занес ногу и принялся остервенело топтать лицо Финли, с удовольствием наблюдая, как кровь из раны на горле брызжет струйками при каждом нажатии, после чего подошел к окну. Оставшиеся двое убийц сидели за столом, о чем-то разговаривая. Мальчик не стал прислушиваться. Он макнул пальцы в кровь убитого грабителя и написал на стекле окна всего два слова: «Спокойной ночи». Потом подошел к двери и постучал.– Кто там? – спросил главарь, но ответа не последовало. И тут его подельник заметил на стекле надпись. «Какого хрена?!» – воскликнул он и осторожно приблизился к окну, и тут же нож, разбив стекло, вонзился ему между глаз.Главарь выхватил пистолет, с которым никогда не расставался.– Эй, урод, ты что сделал?! А ну выходи! Я тебя прикончу, кто бы ты ни был, – гаркнул он.– У тебя уже была такая возможность, – прозвучал голос, показавшийся главарю знакомым. Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура мальчика с абсолютно белым лицом и жуткой улыбкой.Бандит попятился. Его руки не просто задрожали, а заходили ходуном.– Т-ты?.. – заикаясь, выговорил он. – Т-ты ж-жив-вой? Этого быть не может.– Спроси у своих мертвых друзей, собака, – в руках Джефф держал окровавленный нож. – А чего ты такой грустный, а?Главарь выстрелил, но пуля прошла высоко над головой мальчика – дрожащие руки не позволили прицелиться как следует. Джефф не стал ждать и метнул нож, вонзившийся главарю в правый бок. Выронив пистолет, тот осел на пол, а из его рта потекла кровь.Джефф неспешно подошел к нему.– Эй, не будь таким угнетенным, – прошипел мальчик, издеваясь над насмерть перепуганным противником. – Не хочешь улыбнуться? Или не можешь? Так давай я помогу!Вытащив из бока мужчины нож, Джефф вставил его тому в рот и разрезал его щёки точно так же, как и тот ему. Убийца не сопротивлялся – это было выше его сил. Да и обычно мерзавцы – отчаянные трусы, они издеваются только над беспомощными жертвами. Главарь хрипел, с ненавистью глядя на мальчика.– Кстати, у меня еще кое-что для тебя есть, – Джефф сунул руку за спину и достал бутылку, которая заранее прикрепил к спине. Глаза главаря расширились, когда он сообразил, что это бензин. А Джефф невозмутимо облил беспомощного негодяя бензином.– Спокойной ночи, – едко сказал Джефф и, перед тем поджечь мерзавца, достал из кармана зеркальце и ткнул его бандиту в лицо. – Так ты выглядишь даже лучше. Жаль, что ненадолго.Мгновение спустя главарь катался по полу, охваченный огнем. Джефф спокойно наблюдал за ним, пока он не затих. Тогда мальчик развернулся и покинул дом. Его месть свершилась, а с остальным пусть разбирается полиция.А что будет с ним дальше? Время покажет...Дело сделано. Он отомстил. Теперь он улыбался в два раза шире: к искусственной улыбке добавилась естественная. Он был счастлив. Так счастлив, что его счастье не омрачала даже утрата семьи.Редкие прохожие шарахались от него, как от дьявола. Ведь он теперь мало походил на человека. Но Джефф не обращал на них внимания, а что-то весело насвистывал себе под нос. И шел в парк. К ручью! Что теперь его ждет? Что он будет ещё делать? Ведь идти ему было некуда. Темнело, и парк был пуст. А вот и ручей. Джефф медленно наклонился и зачерпнул ладонями воду, омыл лицо. Он почувствовал во рту вкус воды, странный, сладковатый, а ещё эта влага приятно охладила лицо. Мальчик открыл глаза. Вот что он увидел в отражении: окровавленный нож, он, Джефф, плачет, какой-то мужчина говорит с ним, лица мужчины не видно, а затем Джефф смеется, мигают сирены патрульной машины, нож…Изображения мелькали, как кадры в ускоренной съемке. Джефф поднял голову. Что это значит? А хотя, не все ли равно?Джефф покинул парк, пошёл в город и растворился в темноте улиц. Так, блуждая, он оказался возле своей школы, медленно пошёл по тротуару вдоль стальной ограды школьного двора, ведя по ней ножом. Царила ночь. И лишь одинокий фонарь лил свет во тьму. И вот в этом свете Джефф увидел троих людей – двое из них держали третьего. Нет, третью. Это была девушка, и она кричала и вырывалась. Мальчика будто заряд прошиб. Вот и очередное дело!Парни не торопились уходить. На минуту Джефф даже подумал, что они и не собираются ее похищать. Он медленно подошел к ним.Сначала его никто не заметил, но вскоре девушка увидела его и от испуга заверещала так, что её визг было слышно даже через руку бандита, которой тот зажал ей рот. Негодяи повернулись в сторону Джеффа. Один из парней выругался, а второй невольно перестал зажимать девушке рот. И странное дело: едва освободившись, девица замолчала, и словно зачарованная, глядела на Джеффа.За день Джефф успел привыкнуть к такой реакции людей. И это ему даже начало нравиться. Он выдержал паузу и заговорил:– У вас какие-то проблемы?Один из парней сглотнул и осмелился возразить:– Чувак, кажется, это у тебя проблемы... с лицом.Джефф засмеялся, причём старался хохотать всё громче и громче. Получилось зловеще, как ему и хотелось, а пареньки невольно тоже захихикали. Только нервно. Но сбежать духу не хватало! А может обоим попросту не хватало на это ума?Добившись нужного эффекта своим сатанинским смехом, Джефф резко замолчал.– Отпустите ее.Парни переглянулись. Оба немного опомнились, сообразив, что мальчишка просто их разыгрывает. И один из них ответил:– Иди лесом, малыш, и не вмешивайся во взрослые дела. Размазался краской и теперь командуешь тут. Иди, спокойной ночи.Внутри Джеффа закипала ярость. А тут ещё подъехала машина, парни затолкнули туда упирающуюся девушку и спокойно сели сами. Джефф зашагал в сторону отъезжающей машины, обошел ее и встал на дороге, преграждая ей путь.Водитель в бандитской маске ударил рукой по панели управления, но не осмелился нажать на газ. Джефф вспрыгнул на капот. Под его ступнями остались вмятины. Он вынул нож, медленно приставил его к лобовому стеклу и замер. В машине тоже все замерли – такое поведение мальчишки было из ряда вон. Но тут Джефф резко отдернул руку назад и с силой ударил по стеклу. Странно, но прочное лобовое стекло разлетелось на тысячи осколков, а нож впился в лоб водителя.И началась бойня. Парни судорожно пытались открыть двери, но тело мертвого водителя сползло на колени и нажало на педаль газа. Машина рванула с места. Джефф с проворством запрыгнул на крышу мчащейся по пустой дороге машины и стал бить руками о металлическую крышу. Парни в салоне пытались остановить автомобиль, но не могли убрать тело водителя от руля. А Джефф на крыше стал голыми руками рвать металлические листы. Проделав широкую дыру, он вытащил одного из бандитов за шиворот так, что его туловище наполовину высунулось из салона.Помахав указательным пальцем перед лицом обезумевшего негодяя и поцокав языком, мол, нехорошо брат, нехорошо, Джефф, осклабившись, резко развернул его голову на 180 градусов. Полюбовавшись на выражение страха, застывшее на лице его жертвы, Джефф встал на ноги и втянул труп через дыру в крыше, поднял перед собой. Мальчик оторвал кусок металлической крыши и со словами «Ты чего такой грустный?», нанёс трупу рану от уха до уха. А затем просто швырнул труп на обочину.Второму преступнику наконец-то удалось отпихнуть тело мёртвого товарища, и он управлял автомобилем, не замечая, что делается у него над головой. Джефф спустился через дыру в крыше в салон и присел рядом с девушкой. Та взвизгнула, но мальчик поднес палец к своим вечно улыбающимся губам. Он медленно потянул руки к парню, а тот увидел его в зеркальце, и лицо несчастного исказилось ужасом. Джефф закрыл ему ладонями глаза и прохрипел: «Угадай, кто?» Парень неистово заорал, а Джефф стал выдавливать ему глаза. Несчастный хватился за руки мальчика, царапал их, но они сжимали его голову, словно тиски, пока тот не испустил дух. Джефф убрал окровавленные руки и произнес: «Спокойной ночи». В разбитое лобовое стекло он увидел, что машина приближается, нет, летит полным ходом в столб. Недолго думая, он взобрался через дыру на крышу и за минуту до столкновения спрыгнул. Мальчик покатился по дороге. Звезды, асфальт, звезды, асфальт, звезды... Он остановился. Голова слегка кружилась. Джефф лежал и смотрел в ночное небо. Он медленно задвигал руками и ногами, словно пытался сделать ангела на снегу. Вспомнились рождественские каникулы и как они с Лью и папой играли в снежки. Джефф заплакал. Слезы текли по его щекам, стекали в рот. Почему именно он? Почему именно его семья? Он жалел не людей, а себя. Где же те чудные времена? Где папа?Джефф, всхлипывая, медленно поднялся и пошел к машине. Автомобиль врезался в столб и его капот представлял собой ворох железа. Он заглянул в салон – на него смотрели пустые глазницы мертвого парня. Но на заднем сиденье не было девушки. Джефф медленно обошел разбитое авто. Со стороны переднего пассажирского места он увидел ее. Девушка медленно ползла по асфальту, оставляя кровавый след и отплевываясь кровью. Ее короткое платьице было залито кровью похитителей. Джефф подумал о том, как жалко она выглядит. Через разбитое стекло он забрал нож из салона, и вернулся к девушке. Джефф присел на корточки перед ней, поставив ребром перед нею нож. Она вскинула на него обезумевшие глаза. Лицо измазано в крови, тушь потекла. Девушка с ненавистью произнесла:– Уйди. Пошел прочь!Джефф прищурился.– Что?– Пошел вон, – едва выговорила девушка. Из уголка её рта текла кровь. – Урод!Джефф вскочил на ноги и проговорил со злостью:–Я тебя спас от них! Это они – уроды!Девушка подняла голову и посмотрела на него.– Ты не человек!Для Джеффа это стало последней каплей. Он поставил ей на голову ногу, а затем присел и наклонил на бок голову, чтобы посмотреть ей в лицо. Несчастная заплакала, взмолилась:– Пожалуйста, отпусти меня! У меня есть муж...– Поздно! – взревел Джефф и вонзил нож в височную часть ее головы. Несчастная умерла мгновенно.Невольно Джеффа охватил ужас. Он отскочил от трупа и с ужасом посмотрел на него. Что он наделал! Ведь он хотел наказать виновных, но убил ту, которую так стремился защитить! К горлу подступил комок. Джефф держался, держался, а потом его стошнило. Желудочным соком, потому как он давно ничего не ел.Отдышавшись, он так и сидел перед трупом несчастной девушки. А затем за его спиной раздался голос. Очень знакомый голос!– Сынок? Это ты?Джефф медленно обернулся – позади стоял его отец. Совершенно запутавшийся Джефф не знал, что и подумать. Он лишь прошептал: «Папа...»– О, Господи, сынок! Что с тобой произошло? Ты попал в аварию? Я был дома. Расскажи, что случилось! – спрашивал отец. Он подошел к Джеффу, присел и обнял его. Джефф вспомнил ручей. Вот что это был за мужчина! Хотя...Джефф отстранил от себя руки отца.– Где ты был, когда я находился в больнице?Отец опешил.– Я... я обо всем узнал совсем недавно, – пробормотал он. – Я вернулся домой, и сосед рассказал мне, что...– Не ври мне! – рявкнул Джефф. – Тебе должны были позвонить на работу! Ты не мой отец.«Отец» переменился в лице. Он медленно встал и заговорил странным голосом, которого никогда не было у настоящего отца Джеффа:– Ах, мой проницательный мальчик! – фигура человека начала расти, за спиной стали появляться щупальца. Джефф онемел от ужаса. Это был не кто иной, как... Слендермен.Он слышал эту историю в лагере в прошлом году, но никогда не верил в его существование. Но теперь, ночной кошмар многих детей стоит перед ним!– Ты?.. – воскликнул Джефф, но не узнал своего голоса. И это почему-то не вызвало страха.– Конечно, я.– Но где мой отец? Что ты сделал с ним?! – крикнул Джефф и кинулся на Слендера с ножом. Но нож прошёл сквозь него, а сам тонкий исчез. Джефф растерялся, а за его спиной послышался смех.– Джеффи, Джеффи, я и есть твой отец.Мальчик остолбенел. Только отец называл его «Джеффи». Но этого не может быть!Слендермен продолжил:– Мой маленький, все, с самого начала, с самого твоего рождения было для тебя иллюзиями, испытаниями. Тебя окружали актеры: мама-актер, брат-актер. Только я настоящий. И вот, когда тебе было суждено стать моим помощником, когда пришло время, я уволил актеров. Иначе твой брат и твоя, якобы, мать умерли, – объяснял Слендер и положил руку на плечо Джеффа. – Но теперь мы вместе. Мы сможем вместе сотворить хаос. Ты рожден для этого, а не для того, чтобы «спасать невинных»!Как цинично звучали его слова. Джефф рассмеялся и повернулся лицом к своему «папе»:– Этому не бывать!Вдали зазвучали сирены патруля и Джефф вспомнил предпоследний кадр предсказания ручья.– Этому не бывать! – повторил он и вонзил в себя нож.Грудную клетку разорвала адская боль. Мальчик выпустил из рук нож и рухнул на асфальт. Машины подъехали, из них выскочили полицейские, наставили на склонившегося над Джеффом Слендера пистолеты.– Ни с места! Руки вверх! Все руки!Но Слендер не пошевелился.– Мы будем стрелять!– Стреляйте! – крикнул Слендер, и его щупальца ушли под асфальт. Полицейские открыли огонь. Но пули проходили сквозь Слендера. И вдруг четыре патрульные машины взмыли в воздух, подвешенные на черных щупальцах Слендера, а сам он повернулся в сторону умирающего сына:– Ты будешь убивать!– Нет, – проговорил Джефф. – Я уже убит.– Ты часть меня! А я – бессмертный! – и с этими словами черный дух вошел в разбитую грудную клетку мальчика. Машины упали на землю. Полицейские, словно испуганные муравьи, сновали туда-сюда, но странного многорукого существа и мальчика больше не было на дороге. На месте, где лежал умирающий Джефф, была лишь лужа крови и окровавленный разделочный нож.Окровавленный нож. Джефф плачет. Какой-то мужчина, который говорит с ним. Джефф смеется. Лица мужчины не видно. Сирены патрульной машины. Нож…– Нет! Я не стану! Убирайся!Бессмысленно. Слендер, казалось, лишь насмехался над попытками Джеффа освободиться. Всего за один день было убито четверо, а их души достались демону. Мальчик изо всех сил сопротивлялся ему, но без толку.– Ладно, – сказал Слендер после того, как Джефф обессилено опустился на землю, обхватив голову руками. – Я пока оставлю тебя. Не скучай без папочки, хорошо? Ха-ха-ха-ха!Мальчик почувствовал толчок и увидел, как струя черного дыма вышла из его тела и растворилась в воздухе. Тут же заныла грудь – Слендер быстро его вылечил, но рана все равно давала о себе знать. Однако Джефф уже привык к ней. Взгляд упал на нож. Можно было бы еще раз попытаться, но мальчик знал, что новоявленный папа тут же вернется и не даст ему умереть.Поднявшись и засунув нож за пояс, он подошел к ручью. С момента последнего видения о полиции и «отце» тот больше ничего не показывал – просто чистая, прозрачная вода, которая отразила его измученное, белое лицо с разрезанным ртом. Он вновь почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Неужели демон сказал правду? До сих пор Джефф не мог в это поверить. Он – сын Слендера! Как он сейчас хотел, чтобы все происходящее оказалось просто сном. Все бы отдал, чтобы проснуться дома, в теплой постели и пойти завтракать с матерью, Лью и отцом. Настоящим отцом...Наступил вечер. Взошла луна. Лунный свет, пробившись сквозь кроны деревьев, осветил ручей, придав сходство с серебряным зеркалом с одиноким круглым диском – это в воде отразилась луна. Джефф снял обувь и опустил ноги в ручей. Теплая вода приятно ласкала уставшие, разгорячённые ступни. Слендер все еще не появлялся – наверное, решил дать сыну немного передохнуть. Хоть какое-то благородство с его стороны!– Привет. Красиво, правда? – Джефф вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла миловидная девочка примерно его возраста, с длинными волосами, которые в свете луны казались медными. Очевидно девочка была рыжей. И, удивительно, она смотрела на него без страха.– Позволишь присесть? – спросила незнакомка.Он неуверенно кивнул, и она села рядом, подогнув ноги под себя.– Меня зовут Джейн.– Джефф.Оба замолчали. Джейн молча смотрела на блеск луны, а Джефф не мог прийти в себя от удивления. Кто она? Почему не испугалась его лица и вот так просто заговорила с ним?– А я ведь знаю тебя, – внезапно сказала она. – Это же твой дом сгорел на Сейл-стрит, правда? Прости, если сказала что-то лишнее. Просто... Я даже не знаю...Джефф молчал. Он все еще не мог осмыслить эту странную встречу. Даже если этой Джейн все известно... Ну, или почти все... Зачем она пришла сюда? Просто прогуляться? Вряд ли. Почему-то ему казалось, что она хотела встретиться с ним. Но, для чего? Непонятно. В любом случае, ей этого не стоило делать. Мальчик поднялся.– Тебе лучше уйти.– Почему? – искренне удивилась Джейн.– Он вот-вот вернется... А я не хочу причинить тебе вреда. Прошу, уходи, пока еще можешь.– Поздно!Черный дым появился неожиданно и тут же вошел в Джеффа. Джейн отшатнулась, однако не побежала. Она не сводила глаз с бившегося в конвульсиях парня.– Нет! Нет! – кричал он. – Я тебе не позволю! – но рука сама по себе достала нож. Он изо всех сил вцепился в нее другой, но Слендер был гораздо сильнее. Медленно, почти спотыкаясь, Джефф направился к девушке, держа нож перед собой.– Беги же, – прохрипел он. – Беги!Но Джейн продолжала стоять на месте. Ее лицо не выражало страха.– Борись! – неожиданно закричала она. – Он же обычный паразит! Ты сильнее него! Ну же! Ты ведь не станешь меня убивать! Борись!С огромным усилием Джефф остановился. В его голове пронеслись образы из далекой жизни. Вот они с мамой ходят по зоопарку, а Джефф незаметно для охранников бросает крошки хлеба животным. Лью смеется и закрывает его от посторонних взглядов. День рождения: папа приносит домой велосипед, а Джефф бросается ему на шею от восторга.И снова ему кажется, что Слендер солгал. Нет. Он не его отец. Это просто муляж. Муляж, чтобы сломить его, заставить подчиниться. Однако в какой-то момент лицо отца превращается в обтянутый кожей череп. Появляется огромный, усеянный острыми зубами рот. Злобная ухмылка. Мать и Лью просто стоят и смотрят, как ни в чем не бывало. Но на мгновение, всего на одно мгновение, Джефф видит в ее глазах боль и немой возглас «Борись»!Джефф поднял голову. Его естество горело ненавистью и злобой, но он почувствовал, что демон ошеломлен и даже испуган. Такого поворота он явно не ожидал. Ухмыльнувшись, Джефф обхватил руку с ножом и изо всех сил дернул ее в сторону.Хрясь!Вскрикнув, он выронил нож, а сломанная рука бессильно повисла. Он, пошатываясь, отошел назад. И внезапно его тело выгнулось, а черный дым вышел из него, сразу же приняв форму Слендера. Джефф же, прижавшись спиной к дереву, сполз вниз. Его глаза закрылись.Джейн все так же не двигалась с места, даже когда демон повернулся в ее сторону. Вероятно, его поразила стойкость и смелость девушки, поэтому он медлил с нападением.– Что, получил? – рассмеялась Джейн, введя Слендера в еще больший ступор. – Плохой из тебя папа, кальмар-переросток!– Кто ты вообще такая?! – взревел демон. – Хотя, неважно. После того, как я с тобой закончу, я вновь возьму его под контроль.Он молниеносно метнул щупальце, но Джейн отскочила в сторону, избежав гибели.– Джефф! – закричала она. – Очнись! Помоги мне!Слендер захохотал. Ему все-таки удалось схватить девушку сразу двумя щупальцами, и он подтянул ее к своему лицу.– Глупая девчонка. Сидела бы себе дома, и не рыпалась бы! Глядишь, и жива бы осталась!– Джефф! – вновь крикнула она. Но, как ни странно, отчаяние в ее голосе не прозвучало. Возможно, потому, что краем глаза она заметила блеснувшее между деревьев лезвие топора...– Он тебе не поможет. Он мертв, пока я этого хочу. Спокойной ночи, малышка!Он поднял Джейн над головой с явным намерением разорвать ее пополам. Но в следующий миг взвыл и выпустил ее.Во лбу Слендера торчал нож, вошедший по самую рукоятку. Джейн вскочила на ноги и отбежала в сторону. А Джефф, живой и невредимый, стоял в нескольких метрах от Слендера. Он был совершенно спокоен, его лицо выражало лишь полную сосредоточенность. Удивительно, как он смог так метнуть нож с поломанной рукой.– Если ты прав, и я действительно твой сын, – заговорил он, – то и часть твоей силы во мне.Слендер почувствовал, что слабеет. Щупальца бессильно повисли, из раны во лбу сочилась черная жидкость. Он не смог удержаться на ногах и опустился на колени. Мальчик подошел к нему и посмотрел прямо в то место, где должны были быть глаза.– Прощай, папа, – с особой издёвкой назвал он демона и резко рванул нож вниз. Слендер, не издав ни звука, рухнул на землю. Он не двигался, не дышал. Джефф повернулся к Джейн. Она подошла к нему, осмотрела сломанную руку и туго перебинтовала её своим шарфом. А затем сказала:– Пойдём со мной. Эта победа временная – он снова возродится. Но я знаю того, кто поможет нам одолеть это чудовище.*****Спящий городок остался позади. Джефф и Джейн шли, держась за руки. Слева от них было поле, справа – небольшой лес, скорее – роща. Нужный им человек жил в трех километрах от городка.Джейн до сих пор не объяснила, откуда она узнала про связь Джеффа и Слендера, просто сказав: «Успеем об этом поговорить».Наступил рассвет. Стало холодно, и Джефф отдал свою толстовку Джейн. Вскоре впереди показалась деревня, очень старая – домики приземистые, неухоженные, а многие дворы заросли сорняком и колючим кустарником. Не было слышно никаких звуков, не лаяли собаки, на улицах не было видно людей. Гнетущее впечатление заброшенности и нищеты!– Эту деревню люди давно оставили. Только один человек все еще живет здесь. Он нам и поможет, – спокойно пояснила Джейн.Они дошли до конца поселка. Последний дом отличался от остальных – хоть слегка и покосившийся, но ухоженный и жилой. Джейн постучала в дверь–Никто не открыл. Лишь изнутри дома раздалось «Войдите!» Девочка толкнула дверь, и они вошли.Внутри не было ни прихожей, ни отдельной кухни, ни спальни – всё это совмещалось в одной комнате. Обстановка была весьма бедной – с потолка свисала старая люстра, в углу стояла кровать, возле нее – шкаф для одежды. Напротив – кран, рядом с которым плита и газовый баллон. Посредине стоял стол, за которым в инвалидном кресле сидел немолодой мужчина на вид лет шестидесяти, с седеющими волосами и лицом, покрытым глубокими морщинами. В руках он держал чашку, очевидно, с чаем. Мужчина кивком поприветствовал гостей и сделал жест, приглашающий гостей присесть к столу. Но стульев не было, и дети сели прямо на пол.– Здравствуйте, мистер Келли, – заговорила Джейн. – Нам очень нужна Ваша помощь. Это...– Я знаю, кто он, – перебил ее мужчина. – Джефф, сын Слендермена. Неожиданное появление. А где же твой папаша, мальчик?– Послушайте, он... – перебила его Джейн. – Он не такой, как Слендер. Я сама все видела. Джефф не подчиняется ему.– Правда? – хозяин дома прищурился и внимательно посмотрел на мальчика. – Хмм... Возможно, ты права. Ну ладно, что вы от меня хотите?– Нам нужно узнать, как его остановить. Во время их схватки Джефф воткнул ему нож в голову, но ведь Вы прекрасно знаете, что это не поможет – он вернется.– Что ж, такая цель мне нравится, – немного помолчав, ответил мистер Келли. – Но чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать, кто такой Слендермен на самом деле.– Так расскажите нам, – Джейн вновь взяла Джеффа за руку.Келли замолчал. Джефф сидел с угрюмым лицом. Джейн также не произнесла ни слова, хотя нельзя сказать, что рассказ ее сильно удивил.После нескольких минут тягостного молчания Джефф заговорил:– И как же нам победить его? Ждать? Это мне не подходит.– Есть только один способ, – ответил мистер Келли. – Я лично склоняюсь к тому, что Слендермена можно победить только в том месте, где все началось – у ручья. И только тот, в чьих жилах течет кровь Слендермена, способен убить его. То есть, ты – Джефф. Но пока что ты не готов к решающей битве с отцом. Он снова с лёгкостью возьмет тебя под свой контроль.– Но что же тогда делать?– Оставайтесь оба у меня. Сюда Слендермену хода нет. Я научу тебя, как совладать с влиянием Уильяма. Джейн, он знает про тебя, так что будет искать. Ладно, отдыхайте пока, а я приготовлю завтрак. Думаю, вы проголодались.*****А вот и жертва. Слендер, в предвкушении очередной души, осторожно свесился с дерева. Одинокая фигура, не спеша, брела по парку. На вид обычная школьница лет двенадцати. Вот и отлично – чем моложе, тем лучше. Слендер уцепился щупальцами за ветку и внезапно приземлился прямо перед девочкой. Та вскрикнула и отшатнулась. Типичная реакция на его появление. Слендер вытянул щупальце. Девочка, скованная страхом, не сдвинулась с места. И тут Слендер почувствовал на себе чей-то взгляд. По спине непроизвольно прошел холодок. Он обернулся. В тени, между деревьями, стояла человеческая фигура, чье лицо разглядеть не удавалось. Крайне неожиданно для себя демон почувствовал страх. Он сильно удивился доселе неведомому чувству. Взгляд не выражал злобы, скорее какую-то странную насмешку. Кто это, дьявол его возьми? Слендер, забыв про девочку, втянул щупальце обратно и начал ждать, что сделает незнакомец. Тот тем временем вышел на свет луны. На вид обычный мужчина лет тридцати. Длинные черные волосы, контрастирующие с рыжеватой бородкой. Одет в старую джинсовку без рукавов, коричневые брюки, местами покрытые грязью, и черные сапоги. Единственное, что его отличало от остальных, – это два топора на поясе. Приблизившись, мужчина остановился в нескольких шагах от Слендера, после чего взял топоры в руки. Слендер хотел рассмеяться, но у него это почему-то не получилось – чувство непонятного страха не покидало его.– Кто ты такой? – спросил Слендер, осторожно выпустив щупальца.Ответа не последовало. Незнакомец усмехнулся и неожиданно, даже без размаха, ударил одним из топоров. Демон зарычал. На животе появилась рана. Он почувствовал боль, сильную, настоящую боль. Шутки кончились. Теперь понятно, что мужчина пришел за ним. Слендер изо всех сил взмахнул рукой, на которой появились огромные когти, но мужчина легко пропустил конечность над собой и снова ударил. Отрубленная рука, рефлекторно дергаясь, упала на землю. Черная кровь фонтаном брызнула из обрубка. Напрягшись, Слендер остановил кровь, но этой задержкой воспользовался незнакомец. Он с замахнулся обоими топорами, и демон пошатнулся, получив еще две раны на животе и груди. И эти раны не собирались затягиваться, чего прежде никогда не случалось. Слендер перенесся за спину мужчины, но реакция у того оказалась невероятной – тот мгновенно повернулся следом. Блеснуло лезвие, и топор вошел в голову Слендера. Демон зашатался и упал на колени. Мужчина подошел к нему и посмотрел с презрением.– Слабак, – с насмешкой проговорил он. – Я ожидал гораздо, гораздо большего. И это после всего, что о тебе рассказывали. Даже профессор куда больше проблем доставил. И чего местные так боятся?Слендер собрал последние силы и за мгновение до того, как топор должен был опустится на его шею, исчез из парка. Тогда ему было все равно, куда перенестись, главное – остаться живым.Мужчина повесил топоры обратно на пояс. Он не выразил сожаления, что противник сбежал – найти его не составит труда. И убить тоже. Но не сейчас.****Через некоторое время раны все же затянулись, и Слендер поднялся на ноги. Его шатало. Нетвердой походкой, он покинул здание, в котором очутился –какой-то заброшенный склад. Покинув его, Слендер принял человеческий облик и пошел в сторону своего «дома». Он ненавидел его, но выбирать не приходилось. Ничего, Джефф уже готов! Завтра у демона появится преемник. Слендер улыбнулся своим мыслям, поэтому и не заметил стоявшего на крыше мужчину, который внимательно за ним наблюдал. Тем более, что тот через несколько секунд исчез, попросту спрыгнув с другой стороны.*****– Так ты не собираешься убивать его, Джек? – удивлённо спросила Джейн. – Но почему?Джек лежал на кровати, подложив руки под голову. Его топоры висели на стене над ним.– Могла бы и догадаться, – недружелюбно ответил он. – Не я должен это сделать.– И что, ты просто так позволишь Слендеру осуществить задуманное?– Я, может быть. Но вот ты – нет, – он сел и посмотрел в глаза девушки. – Завтра появятся «грабители». Пусть они сделают свое дело. Слендер возьмет Джеффа под контроль, и тогда ты «выйдешь на сцену». Найди Джеффа в парке у ручья и помоги освободиться от контроля Слендера. Потом отправляйтесь к старому Келли, он вам объяснит все, что нужно.Джейн задумалась. В принципе, план неплохой, особенно, теперь, когда Слендер понял, что он далеко не всесильный. Джек улыбнулся.– Не беспокойся, малышка, – сказал он с отцовской теплотой. – Этот демон не причинит тебе вреда, ведь я рядом буду.– Не называй меня малышкой, – раздражённо потребовала Джейн и вышла, хлопнув дверью.– Сконцентрируйся, сделай глубокий вдох. Теперь расслабь мышцы и попытайся избавиться от лишних мыслей...Мистер Келли и Джефф сидели друг напротив друга, подобрав под себя ноги. Старик решил, что лучше всего заниматься на открытом воздухе, для чего выбрал небольшую лужайку невдалеке от дома. Джейн в это время занималась уборкой. Келли не возражал – его жилье давно не мешало бы немного привести в Божеский вид, что ему самому не под силу, учитывая его годы.Джефф делал явные успехи – уж очень велико было его желание избавиться от «отца». Никаких новостей о Слендере не было – они часто включали радио, слушая последние новости. Ничего о загадочных исчезновениях или убийствах. Странное молчание...Келли включил свет и подошел к трельяжу. Посмотрел в зеркало и улыбнулся. На самом деле ему была не нужна инвалидная коляска для передвижения – она просто помогала избавить посетителей от лишних подозрений. Ни Джейн, ни Джефф не догадываются, почему Слендер обходит поселок стороной. Давняя неудача, видимо, многому его научила. Да, он нашел путь назад, но это сделало его уязвимым. И пусть сам мужчина уже слишком стар и вряд ли способен сражаться, он научит Джеффа тому, что когда-то мог сам...*****Весь следующий день моросил мелкий, противный дождь, отчего пропадало желание что-либо делать. Джеффф и Джейн сидели рядом на кровати и смотрели в окно. Пасмурное небо и морось – больше ничего.– О чем думаешь? – спросила девочка.– О моем учителе. Ты так о нем ничего не рассказала. Да и о себе тоже. Мы ведь уже достаточно знакомы, чтобы делиться тайнами.Джейн вздохнула и еще раз взглянула в окно.– Что я могу рассказать о себе? Была я раньше обычной школьницей, училась достаточно хорошо. Отец и мама работали преподавателями в местном колледже. Ничем не примечательная жизнь.– Джейн, – мальчик взял ее за руку. – Я же плонимаю, что это далеко не все.– Да, ты прав, – девушка опять вздохнула. – Чего уж теперь таиться. Все изменилось в один момент. Папа внезапно начал сильно пить, часто не приходил домой. В результате его уволили с работы, и маме пришлось тянуть все самой. Ей приходилось, очень тяжело, но она никогда не жаловалась. Да и какой смысл жаловаться? Но однажды дошло до того, что отец ее просто убил… – голос Джейн сильно дрогнул. – Пришел домой вдребезги пьяный… Его посадили, а меня отправили в детдом. Жила я там три года, пока меня не забрал один человек. Его звали Джек Брукс. Он относился ко мне, как к родной дочери, говорил, что я похожа на его давно погибшую сестру.Тут Джейн не выдержала и расплакалась. Джефф уже жалел, что затеял этот разговор. Он осторожно обнял ее, а она прижалась к его груди, всхлипывая. Так они и сидели, обнявшись под шум усилившегося дождя.*****Спустя несколько недель рука Джеффа зажила, а сам он уже мог хорошо контролировать свое сознание. Он научился избавлялся от лишних мыслей, и иногда ему казалось, что он не замечает вокруг вообще ничего.– Молодец, – похвалил его однажды мистер Келли. – Думаю, теперь ты готов.– Нам теперь нужно уходить, да?– Именно. Простите, что не могу пойти с вами – года уже не те, – сказал старик. – Удачи вам, дети.Джефф и Джейн попрощались с Келли и отправились в город.*****– Вижу, вы все-таки вернулись. – насмешливо говорил Слендер, возвышаясь над ребятами. – И действительно надеетесь меня победить? Зря.Джефф выступил вперед, сжимая в руке нож. Следуя наставлениям мистера Келли, он прогнал из своей головы все лишние мысли и старался полностью сконцентрироваться на демоне.– Тебе не надо было лезть в чужую жизнь, – сказал он. – Никогда не стоит пытаться контролировать кого-то, если он сам этого не захочет.Слендер захохотал. Его смех эхом разнесся по парку, что стая птиц взмыла с крон деревьев.– Где же ты научился так разговаривать, мой мальчик? Не слишком ли ты мал для подобной речи? А, я, кажется, догадываюсь. Старик научил, да? Интересно, а вы хоть знаете, кто он на самом деле?Джефф посмотрел на Джейн – та только пожала плечами.– Берегись! – внезапно крикнула она и, бросившись к Джеффу, оттянула его в сторону.И вовремя – щупальце демона просвистело совсем близко и битва могла закончиться, так и не начавшись.– А в медлительности тебя не упрекнёшь! –не переставал насмехаться Слендер. – Вот только ты лишь оттягиваешь конец.– Трус! – крикнул Джефф. – Пользуешься моментом, да? Я ожидал от тебя большего, папаша!Слова мальчика, видимо, задели демона за живое. Несколько щупалец метнулось в сторону Джеффа. Но мальчик был готов. Несколько раз он взмахнул ножом, и Слендер втянул обратно кровоточащие обрубки.– Неплохо, сынок, очень неплохо.Внезапно он оказался прямо перед Джеффом. Схватив его руками, он поднес мальчика прямо к своему лицу. Оба замерли. Прекрасно понимая, что задумал Слендер, Джефф расслабился. Его сознание опустело, мозг «отключился». Демон явно не понимал, почему ничего не получается. Ему не удавался обернуться в дым. В конце концов, он швырнул мальчика обратно на землю и теперь просто стоял над ним, размышляя.– Да, – наконец заговорил он. – Вижу, мой старый знакомый хорошо с тобой поработал. Зря я его не навещал все это время. Ну, ничего, еще успею... После того, как закончу с вами обоими.– Тебе не придется себя утруждать, – прозвучал знакомый голос.Все трое резко обернулись. Прямо перед ними стоял мистер Келли. Да, именно стоял. Инвалидной коляски не было.– Давно не виделись, Билли. Хотя раньше я тебя так не называл. Тебе удалось найти себе тело, молодец.– Ты! – Слендер заревел, но быстро успокоился. – Ха, решил вновь выступить против меня. Не в тех ты годах уже, чтобы сражаться со мной, бывший убийца.Джейн помогла Джеффу подняться, но внезапно замерла, подняв руки ко рту.– О Господи, – прошептала она. – Это... Это же...– Что? – переспросил совершенно сбитый с толку мальчик. Но Джейн не могла вымолвить ни слова.Тем временем Слендер и Келли продолжали смотреть друг на друга. Но не просто смотрели. В их взглядах читалась ярость, даже ненависть. Причем у старика она была явно сильнее, чем даже у самого Джеффа.Слендер же просто стоял, не двигаясь, не шевелясь. Казалось, он просто окаменел. И, судя по всему, это действительно было так.– Ч...ч-что т-ты сделал? – Слендер едва мог говорить. – От...п...п...усти м...м...еня.Келли повернулся к мальчику.– Сейчас! – крикнул он. – Давай!Забыв об изумлении, Джефф бросился вперед. Он с неожиданной для самого себя ловкостью вскарабкался по спине демона и изо всех сил нанес ему удар ножом в затылок. Потом еще, еще. Слендер рухнул на колени, а Келли подошел к нему, сделав знак Джеффу отойти.– Знаешь, в чем твоя главная ошибка, Билли? – заговорил он. – Не стоит создавать преемника по образу старого врага.Он обхватил голову демона руками. Движение было практически неуловимым – и голова Слендера осталась в руках старика. Тело бессильно упало на землю, и Келли пинком отправил его в ручей.В воздух взмыл столб огня взмывает и тут же рассеялся. Старик швырнул голову следом.– Пойдём, – приказал он детям.Джефф послушался, но Джейн осталась на месте.– Ты чего? – удивился мальчик и обернулся к ней.Тут произошла невероятная вещь: Джейн выхватила у него нож, кинулась к Келли и приставила лезвие к его горлу.– Что ты делаешь?! – вскрикнул Джефф, но она не обратила на него никакого внимания, глядя прямо в глаза старику.– Думал, я тебя не узнаю? – прошипела она, перейдя на "ты". – Напялил маску и стал неузнаваем? Хрен тебе!Келли захохотал. И этот смех был вовсе не старческим – в нем явно скользили нотки голоса молодого и сильного мужчины.– Ты догадлива, малышка, – наконец произнес он. – И что дальше?– Снимай маску! – рявкнула Джейн. – Сейчас же! Пока я тебе горло не перерезала.Все произошло очень быстро. Буквально в один момент девушка оказалась на земле, а нож теперь уже держал старик. Он взял ее за горло и, без труда оторвав от земли, поднес к лицу. Джефф бросился на помощь, но внезапно застыл на месте, точно так же, как перед этим Слендер.– А ну живо отпусти ее! – Келли еле успел увернуться от летящего ему прямо в лоб топора. Джейн упала на землю, кашляя и растирая шею. В нескольких метрах от них стоял Джек, сжимая в руке второй топор. Старик обвел взглядом всех троих. Потом пожал плечами.– Что ж, как хотите, – он отодвинул воротник, обнажив шею, на которой виднелась красноватая полоса. Он взялся за нее рукой и резким движением сорвал оказавшееся маской лицо...Джейн смотрела на него с ненавистью, Джефф – с изумлением и даже шоком. И не удивительно, ведь перед ним стоял... практически он сам. Единственное отличие было в том, что у старика были прижженные веки.– Ты знал– крикнула она Бруксу, который подошел к ним ближе. – Знал, и все равно отправил нас к нему.– Откуда я мог знать? – голос Охотника был на удивление спокойным. – Я плохо знаком с историей вашего городка.– Что, уже забыли обо мне? – подал голос старик. – Я повторю свой вопрос – дальше что? Ну, знаете теперь.– Как? Как ты вернулся?! – крикнула девушка. – Ты дважды умирал, дважды!– То же самое можно спросить и у тебя. Разве не я выпустил тебе кишки, а, Эллис?Все замолчали. Вокруг стояла звенящая тишина. Первым ее нарушил старик.– Послушай, Джейн... Буду называть тебя так, – мягко сказал он. – Давай все оставим в прошлом. Я же изменился, в чем проблема?– Думаешь, я так легко прощу тебе смерть Питера и матери? Или мою собственную, пусть и временную?– Твое право, – он пожал плечами. – Можете меня убить, со всеми вами я не справлюсь. Мне и так недолго осталось. Рана, причиненная Слендером, и так меня убивает. Видишь, каким я стал всего за пять лет?Джейн молчала, как и Джек с Джеффом. Старик усмехнулся.– Я не хочу с вами сражаться. Максимум, что мне осталось – пара месяцев. Если позволите, я просто хотел бы провести их в одиночестве в своей хижинке. Много ли я прошу?Джейн махнула рукой. Действительно, он ведь спас их, так что давнюю вину, можно сказать, искупил. Джек убрал топор за пояс.– Прощайте, – сказал старик и, развернувшись, направился к выходу из парка. Все трое смотрели ему вслед, не произнося ни слова...– Так кто же он? – Джефф подошел к девушке и положил руку ей на плечо.Джейн обернулась и вскрикнула.– Твое лицо, – она залилась радостным смехом. Джефф провел рукой по лицу и не нащупал шрамов. Он подбежал к ручью и посмотрел на своё отражение – шрамы действительно исчезли.Джефф схватил Джейн в обнимку, и они закружились на месте, смеясь без остановки. Джек с улыбкой стоял в стороне, наблюдая за веселящимися детьми. Теперь у него вновь была семья. «Везет же мне на демонов, у которых щупальца со спины лезут», – подумал он напоследок.

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