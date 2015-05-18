Часы отца

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:37

Никита Меньков Просмотров: 337 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 07:37 by

В одной знакомой семье, про которую я уже много писал, случилась загадочная история. Отец ушёл на фронт в ноябре 1941 года; дома, в Сталинграде, остались жена, три сына и дочь, потом ещё родился мальчик. С ними жили родители жены, заботились о них.Карманные часы отца, оставленные дома, вскоре после его ухода остановились. Дедушка пытался починить их, но безуспешно. Вскоре пришла похоронка на отца. Мама пыталась отыскать его могилу. Но позже он приехал на побывку домой живой и здоровый. Эвакуировав семью в Казахстан, вновь отправился на фронт.После окончания Сталинградской битвы, семья вернулась домой; кое-как восстановили пострадавший от взрывов дом. Отец редко писал домой. В июле 1944 года от него пришло письмо, мама ответила на него, и всё, он больше не писал. Вскоре на него снова пришла похоронка.В начале мая 1945 года дочка увидела ночью спросонья, что её укрывает одеялом… отец! Он нагнулся и поцеловал её. «Папа, ты жив!» — воскликнула она. «Конечно, жив, доченька», — ответил он. Но тут девочка проснулась и не обнаружила никого возле кроватки. Когда она рассказала семье про свой сон, у всех вновь появилась надежда, что отец жив…25 июня 1945 года утром мама обнаружила, что часы вновь пошли. Ей стало необъяснимо радостно, душу переполняло хорошее предчувствие. Вечером дети, игравшие на улице, вдруг радостно закричали. Выглянув в окно, мама увидела отца, вернувшегося с фронта, которого они облепили со всех сторон…

Ключевые слова: Часы фронт война семья авторская история

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