Серега

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

vegctkm Просмотров: 49 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:27 by

Добрый день.Начну с небольшой предыстории. Я работаю в строительном магазине. Был у нас грузчик Серега. Безобидный такой, всегда выполнял все поручения, если надо помочь, никогда не отказывал. График работы у продавцов - две недели работаешь, две дома. Отработала я, значит, свою смену и ушла в очередной мини-отпуск. Проходит несколько дней, звонит мне муж и говорит, что Серега наш умер. Муж работает водителем на нашей второй базе. Я была просто в шоке. За несколько лет уже привыкли к нему, да и хороший он был. И что самое удивительное, говорят, что умер от сердечного приступа, хотя здоровья в нем было о-го-го.Вот и сама история. День похорон Сергея. Звонит мне моя сменщица и просит выйти на пару часов, так как мать Сергея попросила ее съездить с ней в морг и в похоронное бюро. Конец августа, жара, решили хоронить на следующий день после смерти. Что меня крайне удивило ( ведь если я не ошибаюсь, то покойник должен хотя бы ночь дома переночевать). Но я не в праве судить. Так вот, пришла я, значит, в магазин, приняла правление так сказать. Сижу себе спокойно, на время не обращаю внимания (почему сказала про время, потому что это был час дня и в этот момент его хоронили), как вдруг заорет пожарная сигнализация. Сказать что я испугалась, ничего не сказать. Я сначала не поняла вообще что это, потому что за три года работы в этом магазине, ни разу не срабатывала. Я вам больше скажу, сменщица работает тут с открытия, и при ней тоже ни разу не срабатывала. Кое-как я ее отключила. Сижу дальше, как вдруг опять она как заорет. В общем, пока я сидела там около трех часов, она включалась раз шесть наверно. Но на этом все не закончилось. В одном из складов у Сергея стояло старенькое кресло мягкое, он на нем отдыхал. Захожу я, значит, в этот склад и боковым зрением вижу как будто он сидит в кресле. Было очень страшно.Знаете, он умер в августе, сейчас декабрь, но у нас у всех ощущение на работе, как будто он здесь. Пару раз слышала, как будто он кашлянул в складе. Сейчас уже не так часто конечно, но первую пару месяцев частенько видели боковым зрением его. Не отрицаю, что это может быть просто самовнушение, спорить не буду.

Ключевые слова: Смерть похороны сигнализация авторская история

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