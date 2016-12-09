Женщина с перемотанной ногой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hecate Просмотров: 222 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 17:15 by

Попала я в роддом на сохранение. Лежим, «сохраняемся», каждый занимается своими делами. В палате восемь коек с железной сеткой и матрасом тоже «железным» обшитым клеенкой. Надо прямо очень приспособиться, чтобы спать. Днём и ночью занимаемся тем, что изучаем соседей по палате, расспрашиваем о врачах, родах и т.д. В палате 6 человек, все разновозрастные: красивая девушка 19 лет (скоро рожать, у неё молодой муж, приносящий шоколадки); «деловая» (у неё 2 девочки, ждёт мальчика, сидит работает за ноутбуком), женщина в возрасте с перемотанной ногой (ей на вид около 50 лет), я и ещё две дамы около 30 лет, спящие и кушающие все время. Женщина в возрасте сбегала без разрешения врача каждый день в 5 вечера. И, по мнению врачей и большинства обитательниц палаты, была странной и неадекватной, «надумавшей рожать» в таком возрасте, да ещё и ставящей под угрозу всю беременность своими побегами. Вот начинается утро, врач ругает сбежавшую женщину и спрашивает зачем она легла в больницу, если постоянно уходит. Женщина сказала, что у неё обстоятельства семейные, она отдаёт отчёт своим действиям и по-другому не может.Деловая наша, спрашивает, после ухода врача, что за обстоятельства, может помочь чем.Дальше со слов женщины.Помощь мне не нужна, спасибо. У меня дочка, ей 10 лет. Она приходит из школы и сидит на лавке у дома ждёт меня, не заходит в квартиру, боится. И с утра до вечера ничего не ест. Я бегу из больницы в 5 вечера и кормлю ее второй раз за день, первый раз кушает в школе. Муж работает круглосуточно почти, скоро родится маленький, нужны очень деньги. Дочка в квартиру боится заходить после смерти брата. Сына Славу (имя изменено) убили недавно, ну я так думаю, что убили. Он был студент, ему было 20 лет. В день смерти он позвонил в 8 вечера, сказал, что с друзьями прогуляется и домой. Мы прождали с мужем всю ночь, звонили на телефон, никто не отвечал. На душе было очень тоскливо. С утра узнали, что около 10 вечера он умер. Что случилось - не знаем. Друзья избегают, ничего не говорят. Следователь тоже внятного не сказал. Что-то с сердцем, сам, не убийство. Помню все смутно, на успокоительном постоянно была. После похорон было очень тяжело. Потом приснился Слава и сказал: «Ты сестру родила, чтобы нас двое было по жизни, теперь ей надо брата родить».- Слава, так я старая, я не смогу не забеременеть, не выносить.- Конечно сможешь.Беременность и правда наступила очень быстро, с первого раза.Потом следствие установило какие-то подробности насчёт смерти, стали заново опрашивать друзей.Я хотела кинуться к следователю, но опрокинула животом чайник с кипятком на ногу.Ночью снится Слава и говорит: «Не ходи мама туда, ты беременная, не надо. Тебя это сильно расстроит».Вот лежу на сохранении, нога с ожогом, дочка в школе, малыш в животе, муж на заработки уехал.

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