Во сне или на яву?

Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 516 Комментарии: 4 +5 22-09-2024, 07:14 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, сегодня хочу поделиться с вами ещё одной из моих историй. Данную историю я уже публиковала здесь ранее, но из-за сбоя на сайте история была утеряна, и я хочу её; восстановить.Событие, о котором я поведаю вам, произошло со мной летом 2017-го, где-то в июле месяце... Незадолго до смерти моего первого мужа. Я до сих пор не понимаю, во сне это было или наяву... Вечером, часу так в одиннадцатом, мы пришли домой с прогулки, немного посмотрели телевизор и легли спать. Поздно ночью я проснулась от ощущения, что меня кто-то тянет за левую ногу, держа при этом меня за щиколотку. По ощущениям это была шероховатая мужская ладонь, теплая, как у живого человека. Я сначала подумала, что это мой первый муж, царство ему небесное, прикалывается — он был человеком с отменным чувством юмора и как раз-таки любил беззлобно прикалываться над людьми. Но когда я посмотрела в том направлении, куда меня тянули за ногу, в той стороне никого не было, но за ногу меня при этом кто-то продолжал тянуть. Мне стало страшно, и я попыталась позвать моего первого мужа, но не смогла. Пыталась его послать несколько раз, но все попытки были безуспешны, я даже губами пошевелить не могла. Затем пришла мысль: надо обратиться к Богу... И у меня получилось сразу, с первого раза. Как только я сказала: «Господи, спаси и сохрани», всё сразу прекратилось: меня перестали тянуть за ногу, и я снова смогла двигаться. И тогда уже увидела, что первый муж спал рядом со мной и никуда не вставал. Подобного больше не повторялось, но были другие знаки и сны.

Ключевые слова: Сон явь муж авторская история

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