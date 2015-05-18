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Истории из жизни / Сны

Во сне или на яву?

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, сегодня хочу поделиться с вами ещё одной из моих историй. Данную историю я уже публиковала здесь ранее, но из-за сбоя на сайте история была утеряна, и я хочу её; восстановить.
Событие, о котором я поведаю вам, произошло со мной летом 2017-го, где-то в июле месяце... Незадолго до смерти моего первого мужа. Я до сих пор не понимаю, во сне это было или наяву... Вечером, часу так в одиннадцатом, мы пришли домой с прогулки, немного посмотрели телевизор и легли спать. Поздно ночью я проснулась от ощущения, что меня кто-то тянет за левую ногу, держа при этом меня за щиколотку. По ощущениям это была шероховатая мужская ладонь, теплая, как у живого человека. Я сначала подумала, что это мой первый муж, царство ему небесное, прикалывается — он был человеком с отменным чувством юмора и как раз-таки любил беззлобно прикалываться над людьми. Но когда я посмотрела в том направлении, куда меня тянули за ногу, в той стороне никого не было, но за ногу меня при этом кто-то продолжал тянуть. Мне стало страшно, и я попыталась позвать моего первого мужа, но не смогла. Пыталась его послать несколько раз, но все попытки были безуспешны, я даже губами пошевелить не могла. Затем пришла мысль: надо обратиться к Богу... И у меня получилось сразу, с первого раза. Как только я сказала: «Господи, спаси и сохрани», всё сразу прекратилось: меня перестали тянуть за ногу, и я снова смогла двигаться. И тогда уже увидела, что первый муж спал рядом со мной и никуда не вставал. Подобного больше не повторялось, но были другие знаки и сны.


Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:14
Причина: Стилистика автора сохранена
22-09-2024, 07:14 by Reiana FlaimПросмотров: 516Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Сон явь муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
22 сентября 2024 19:43
0
Группа: Посетители
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Комментариев: 5 406
Интересный знак. Предупреждение?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Reiana Flaim
22 сентября 2024 19:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 882
Цитата: Talisha
Интересный знак. Предупреждение?

Возможно. Но может быть домовой просто прикалывался.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Vologodskaya
Вчера, 09:10
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 196
сонный паралич.
домовой предупреждает о важном событии в жизни, если теплая, то к хорошему
Зарегистрирован: 20.06.2017
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 12:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 882
Цитата: Vologodskaya
сонный паралич.
домовой предупреждает о важном событии в жизни, если теплая, то к хорошему

Я думаю всего скорее прикалывался. Тот домовой любит прикалываться в хорошем смысле.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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