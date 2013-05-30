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Истории из жизни

Чьё -то присутствие

Доброго времени суток, сайтовчане. Ситуация, описанная в истории произошла со мной и с моей дочкой.

Ситуация, о которой напишу далее, повторялась трижды, абсолютно одинаково и в одно и тоже время суток минута в минуту, точное время уже не помню, помню, что после полуночи.

Так вот, первые 2 раза случились в ноябре 2021гс перерывом дня в 3-й,последний раз был в январе этого года.

Был вечер, я уложила дочку спать (ей еще нет года и мы с ней спим в одной комнате) и сама тоже легла и уснула. Ночью я проснулась от ощущения присутствия кого-то постороннего и неживого и страха из-за этого.

У меня было ощущение, что за порогом нашей с дочерью комнаты со стороны коридора стоял мужчина, не живой и по ощущениям пришел не с добрыми намерениями, но не мог войти в нашу комнату почему-то. Буквально следом за мной во сне заплакала моя доченька.

Единственное различие было в третий раз-первая проснулась моя дочь и заплакала, а потом я. Что было дальше, описано выше.
Простите, если получилось сумбурно.

С уважением, Reiana Flaim.

Сегодня, 13:58 by Reiana FlaimПросмотров: 347Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ночь ночной гость повторение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 21:08
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А мужчина что ли платит алименты или трудится по ночам?
К моей однокласснице приходил тоже некто в просоночном ее состоянии и они занимались не буду писать чем. Она даже думала, что приходил к ней ангел. Но увы и ах. Такими и подобными приходами занимаются в основном трагически умершие мужчины. И я очень удивлен, что вы сразу поняли это. Вас кто-то охраняет от подобного контакта. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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