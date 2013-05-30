Чьё -то присутствие

Reiana Flaim Просмотров: 347 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:58 by

Доброго времени суток, сайтовчане. Ситуация, описанная в истории произошла со мной и с моей дочкой.Ситуация, о которой напишу далее, повторялась трижды, абсолютно одинаково и в одно и тоже время суток минута в минуту, точное время уже не помню, помню, что после полуночи.Так вот, первые 2 раза случились в ноябре 2021гс перерывом дня в 3-й,последний раз был в январе этого года.Был вечер, я уложила дочку спать (ей еще нет года и мы с ней спим в одной комнате) и сама тоже легла и уснула. Ночью я проснулась от ощущения присутствия кого-то постороннего и неживого и страха из-за этого.У меня было ощущение, что за порогом нашей с дочерью комнаты со стороны коридора стоял мужчина, не живой и по ощущениям пришел не с добрыми намерениями, но не мог войти в нашу комнату почему-то. Буквально следом за мной во сне заплакала моя доченька.Единственное различие было в третий раз-первая проснулась моя дочь и заплакала, а потом я. Что было дальше, описано выше.Простите, если получилось сумбурно.С уважением, Reiana Flaim.

Ключевые слова: Ночь ночной гость повторение авторская история

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