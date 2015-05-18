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Истории из жизни

Вестник смерти

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, я снова с вами и хочу поделиться с вами ещё одной историей. Но на этот раз это не моя история. Это история моей покойной бабушки. Эту историю мне в детстве рассказывала бабушка. И вот на днях я чего-то задумалась и вспомнила эту историю.
А теперь перехожу к самой истории. Ситуация, которую я опишу в этой истории, произошла, грубо говоря, 33 года назад. Начало этой ситуации было за 12 дней до моего появления на свет.
Так-так, у моей бабушки была бронхиальная астма, она практически не спала ночами, она сидела у окна и дышала свежим воздухом. И та роковая ночь с 30 сентября на 1 октября 1991 года, когда, собственно, и берёт начало данная история, увы, не была исключением. Бабушкина старшая сестра на то время лежала в больнице с переломом шейки бедра и его последствиями, уже не ходячая была.
Так вот, была ночь — часа три-четвертый час, бабушка у окна дышала воздухом. Было тихо и безлюдно, совершенно спокойно. В какой-то момент вдруг из неоткуда появился маленький человечек, как карлик, он пробежал мимо наших окон и мимо окон ещё троих соседей, громко и заливисто смеясь, и буквально исчез, словно в никуда. У нас от смеха того человечка на средней раме окна появилась трещина дугообразной формы, и самое интересное — ее края были совершенно ровные и аккуратные и выглядели так, будто стекло было разрезано стеклорезом. На утро после происшествия бабушке позвонили из больницы и сообщили, что ее сестра умерла. Через некоторое (короткое) время у соседей, что жили под нами, отец одного из моих друзей детства отмечал свой день рождения, выпил лишнего, пошел спать, и во сне у него остановилось сердце... Больше он не проснулся. Ещё время спустя у ещё одной соседки муж уехал на заработки в один из городов России (за давностию лет не помню, какой именно), и там его убили. И ещё немного времени спустя у ещё одних соседей дочь умерла от передозировки наркотиками. Смерти произошли в тех квартирах, мимо окон которых пробежал смеющийся человечек в далеком 1991 году в ночь с 30 сентября на 1 октября. Я рассказала историю так, как мне ее поведала моя покойная бабушка.


Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:19
Причина: Стилистика автора сохранена
22-09-2024, 07:19 by Reiana FlaimПросмотров: 880Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Вестик смерти знак смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
23 сентября 2024 07:35
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Комментариев: 5 406
Ого, вот это смех стеклорезовый, что аж трещина образовалась, но слух бабушки при этом не пострадал:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 08:57
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смерть в таком обличии?
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#3 написал: Black Bagira
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На самом деле-жуткая история.
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#4 написал: Reiana Flaim
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Цитата: Vologodskaya
смерть в таком обличии?

Знаки и вестники разные бывают.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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