Вестник смерти

Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 880 Комментарии: 4 +9 22-09-2024, 07:19 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, я снова с вами и хочу поделиться с вами ещё одной историей. Но на этот раз это не моя история. Это история моей покойной бабушки. Эту историю мне в детстве рассказывала бабушка. И вот на днях я чего-то задумалась и вспомнила эту историю.А теперь перехожу к самой истории. Ситуация, которую я опишу в этой истории, произошла, грубо говоря, 33 года назад. Начало этой ситуации было за 12 дней до моего появления на свет.Так-так, у моей бабушки была бронхиальная астма, она практически не спала ночами, она сидела у окна и дышала свежим воздухом. И та роковая ночь с 30 сентября на 1 октября 1991 года, когда, собственно, и берёт начало данная история, увы, не была исключением. Бабушкина старшая сестра на то время лежала в больнице с переломом шейки бедра и его последствиями, уже не ходячая была.Так вот, была ночь — часа три-четвертый час, бабушка у окна дышала воздухом. Было тихо и безлюдно, совершенно спокойно. В какой-то момент вдруг из неоткуда появился маленький человечек, как карлик, он пробежал мимо наших окон и мимо окон ещё троих соседей, громко и заливисто смеясь, и буквально исчез, словно в никуда. У нас от смеха того человечка на средней раме окна появилась трещина дугообразной формы, и самое интересное — ее края были совершенно ровные и аккуратные и выглядели так, будто стекло было разрезано стеклорезом. На утро после происшествия бабушке позвонили из больницы и сообщили, что ее сестра умерла. Через некоторое (короткое) время у соседей, что жили под нами, отец одного из моих друзей детства отмечал свой день рождения, выпил лишнего, пошел спать, и во сне у него остановилось сердце... Больше он не проснулся. Ещё время спустя у ещё одной соседки муж уехал на заработки в один из городов России (за давностию лет не помню, какой именно), и там его убили. И ещё немного времени спустя у ещё одних соседей дочь умерла от передозировки наркотиками. Смерти произошли в тех квартирах, мимо окон которых пробежал смеющийся человечек в далеком 1991 году в ночь с 30 сентября на 1 октября. Я рассказала историю так, как мне ее поведала моя покойная бабушка.

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