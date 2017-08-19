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Сны

40 дней спустя

Доброй ночи, сайтовчане. Спустя время моя предыдущая история про пациента по имени Константин имела продолжение. О чем я вам сейчас и поведаю.

Со смерти Константина прошло какое-то время, тогда еще продолжала работать в отделении.

Так вот в одну ночь приснился мне сон. Снилось мне, что я с подругами гуляла возле школы, в которой училась (это в соседнем дворе от моего дома). Ко мне подошел Константин, как и при жизни - с тростью. Он попросил провести его. Я согласилась, и мы пошли. Мы оказались в моем дворе, зашли в один из подъездов моего дома. Далее мы поднялись на первый этаж, позвонили в квартиру, открылась дверь. И я спросила у Константина: "Я тебе еще нужна?" На это он ответил: "Нет, дальше я сам". Он вошел в квартиру, и дверь за ним закрылась. Я вернулась обратно к подругам. На этом сон закончился, и я проснулась.

Утром, когда я проснулась, задумалась: "Почему Константин мне приснился?" Посчитав, сколько прошло с его смерти, оказалось, что он снился мне на его сороковину.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:22
Вчера, 14:22 by Reiana FlaimПросмотров: 79Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Сон покойник просьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:44
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2614|-1)
Публикаций: 1 563
Комментариев: 9 763
Проводили значит Константина, надеюсь больше не было снов?! Всё таки выполнили его последнюю просьбу. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#2 написал: Reiana Flaim
Вчера, 22:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 969
Цитата: Сделано_в_СССР
Проводили значит Константина, надеюсь больше не было снов?! Всё таки выполнили его последнюю просьбу. +

Нет, Константин с той поры больше не снился и снится.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:55
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2614|-1)
Публикаций: 1 563
Комментариев: 9 763
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Сделано_в_СССР
Проводили значит Константина, надеюсь больше не было снов?! Всё таки выполнили его последнюю просьбу. +

Нет, Константин с той поры больше не снился и снится.

Как же сильно он за Вас зацепился. Слава богу, что проводили его фантом в квартиру, которая по всей видимости и была входом в мир мёртвых. Пусть и во сне. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 969
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Сделано_в_СССР
Проводили значит Константина, надеюсь больше не было снов?! Всё таки выполнили его последнюю просьбу. +

Нет, Константин с той поры больше не снился и снится.

Как же сильно он за Вас зацепился. Слава богу, что проводили его фантом в квартиру, которая по всей видимости и была входом в мир мёртвых. Пусть и во сне. +

Я сделала то, что должна была. А прицепился, потому, что я всегда к нему относилась хорошо, как собственно и к остальным пациентам и никогда не отказывала в просьбах помочь.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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