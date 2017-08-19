40 дней спустя

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:22

Reiana Flaim Просмотров: 79 Комментарии: 4 +3 Вчера, 14:22 by

Доброй ночи, сайтовчане. Спустя время моя предыдущая история про пациента по имени Константин имела продолжение. О чем я вам сейчас и поведаю.Со смерти Константина прошло какое-то время, тогда еще продолжала работать в отделении.Так вот в одну ночь приснился мне сон. Снилось мне, что я с подругами гуляла возле школы, в которой училась (это в соседнем дворе от моего дома). Ко мне подошел Константин, как и при жизни - с тростью. Он попросил провести его. Я согласилась, и мы пошли. Мы оказались в моем дворе, зашли в один из подъездов моего дома. Далее мы поднялись на первый этаж, позвонили в квартиру, открылась дверь. И я спросила у Константина: "Я тебе еще нужна?" На это он ответил: "Нет, дальше я сам". Он вошел в квартиру, и дверь за ним закрылась. Я вернулась обратно к подругам. На этом сон закончился, и я проснулась.Утром, когда я проснулась, задумалась: "Почему Константин мне приснился?" Посчитав, сколько прошло с его смерти, оказалось, что он снился мне на его сороковину.

Ключевые слова: Сон покойник просьба авторская история

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