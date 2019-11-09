Предупреждение

Reiana Flaim Просмотров: 478 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 10:34 by

Доброго времени, уважаемые сайтовчане. Я долго не хотела рассказывать эту историю, т.к. ситуация для меня была очень болезненна, но сейчас все в порядке, я счастливая жена и мама.В далеком октябре 2016 года я разговаривала по телефону со своим приятелем и вдруг услышала, как я тогда подумала, что это он сказал: ты потеряешь ребенка. Мне стало жутко. Я спросила у приятеля, что, как и почему. На что он мне ничего такого не говорил и вовсе о другом говорил. Я кое-как успокоилась и даже на некоторое время забыла об этом.В декабре того-же 2016 года я познакомилась и сошлась с моим первым мужем, царство ему небесное. В январе 2017 я забеременнела и мы с моим первым мужем были очень счастливы, но недолго... На 2-3 недели беременности у меня случился выкидыш. Вот тогда-то я и вспомнила те слова, сказанные мужским голосом... Первый раз.Пол года спустя и мой первый муж ушел из жизни. Не буду описывать, что пережила, тяжелые воспоминания.В конце мая 2018 я познакомилась с моим нынешним мужем. Благодаря его поддержке и теплу, и любви я снова ожила. В конце июля 2018 я узнала, что опять беременна и нашему с мужем счастью не было предела. Но увы, на сроке 6 недель беременность замерла. Больно было и мужу не передать словами как. И тогда я снова вспомнила те слова.Сейчас все в порядке. С третьей беременности у меня все-таки получилось стать мамой.

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