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Истории из жизни

Предупреждение

Доброго времени, уважаемые сайтовчане. Я долго не хотела рассказывать эту историю, т.к. ситуация для меня была очень болезненна, но сейчас все в порядке, я счастливая жена и мама.

В далеком октябре 2016 года я разговаривала по телефону со своим приятелем и вдруг услышала, как я тогда подумала, что это он сказал: ты потеряешь ребенка. Мне стало жутко. Я спросила у приятеля, что, как и почему. На что он мне ничего такого не говорил и вовсе о другом говорил. Я кое-как успокоилась и даже на некоторое время забыла об этом.

В декабре того-же 2016 года я познакомилась и сошлась с моим первым мужем, царство ему небесное. В январе 2017 я забеременнела и мы с моим первым мужем были очень счастливы, но недолго... На 2-3 недели беременности у меня случился выкидыш. Вот тогда-то я и вспомнила те слова, сказанные мужским голосом... Первый раз.

Пол года спустя и мой первый муж ушел из жизни. Не буду описывать, что пережила, тяжелые воспоминания.

В конце мая 2018 я познакомилась с моим нынешним мужем. Благодаря его поддержке и теплу, и любви я снова ожила. В конце июля 2018 я узнала, что опять беременна и нашему с мужем счастью не было предела. Но увы, на сроке 6 недель беременность замерла. Больно было и мужу не передать словами как. И тогда я снова вспомнила те слова.

Сейчас все в порядке. С третьей беременности у меня все-таки получилось стать мамой.

Сегодня, 10:34 by Reiana FlaimПросмотров: 478Комментарии: 2
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Ключевые слова: Предупреждение о беде потеря авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:37
0
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Комментариев: 772
Рада, что всё закончилось хорошо! Жаль, что часто ничего нельзя сделать после таких предупреждений, остаётся только ждать и надеяться на лучшее! +++
Автор, будьте счастливы)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 13:42
0
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 2 767
Цитата: Tanusha13666
Рада, что всё закончилось хорошо! Жаль, что часто ничего нельзя сделать после таких предупреждений, остаётся только ждать и надеяться на лучшее! +++
Автор, будьте счастливы)

Спасибо) Не стоит изменять то, чему суждено случиться, будет только хуже.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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