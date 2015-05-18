Некто в обличии дочки

Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 11:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 706 Комментарии: 7 +3 6-09-2024, 11:01 by

И снова доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Сегодня я хочу поведать вам ещё одну мою историю.События, которые я опишу в этой истории далее, произошли в апреле этого года, а именно в день рождения моей дочки, ей исполнилось 3 годика. Это случилось далековато за полночь. Мы все уже спали: мы с мужем в комнате, доча в холле на детском диванчике — за дверью нашей комнаты, с ней на диване спала и наша кошка.У меня есть такая привычка: проснуться на несколько секунд, обвести комнату взглядом и продолжать спать. Так вот, и та ночь не была исключением. Открыв глаза, я увидела дочку возле нашей с мужем кровати, и на меня накатил нечеловеческий ужас, так как я сразу поняла, что это была не дочь и всего скорее даже не ее двойник. Поняла потому, что у неё глаза были полностью то ли серые, то ли черные; «дочкин» взгляд был тяжелый, мрачный и злой, это был взгляд того, кто не единожды убивал и без всякого сожаления; мрачное выражение лица, лишенное каких-либо эмоций. Также на «дочке» была черная шелковая блуза с длинными рукавами и редкими вьющимися цветами, похожими на цветы колокольчиков... Вот только у дочки никогда не было такой блузы. И прическа... У некто в обличии моей дочки волосы сверху были прилизаны, снизу были свободные кудри... Но у моей дочки никогда не было такой прически.Дико перепуганная и при этом стараясь не кричать громко, чтобы не разбудить доченьку, я начала трясти мужа, чтобы разбудить его. Когда муж проснулся, я всё рассказала ему. Муж обнял и успокоил меня. Я потихоньку успокоилась и уснула в его объятиях.На утро я думала, что это мне приснилось или был сонный паралич-паралич... Но когда я спросила об этом у мужа, то выяснилось, что не только я это видела. До того, как сущность исчезла после пробуждения мужа, он тоже успел её увидеть.

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