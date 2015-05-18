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Истории из жизни

Некто в обличии дочки

И снова доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Сегодня я хочу поведать вам ещё одну мою историю.
События, которые я опишу в этой истории далее, произошли в апреле этого года, а именно в день рождения моей дочки, ей исполнилось 3 годика. Это случилось далековато за полночь. Мы все уже спали: мы с мужем в комнате, доча в холле на детском диванчике — за дверью нашей комнаты, с ней на диване спала и наша кошка.

У меня есть такая привычка: проснуться на несколько секунд, обвести комнату взглядом и продолжать спать. Так вот, и та ночь не была исключением. Открыв глаза, я увидела дочку возле нашей с мужем кровати, и на меня накатил нечеловеческий ужас, так как я сразу поняла, что это была не дочь и всего скорее даже не ее двойник. Поняла потому, что у неё глаза были полностью то ли серые, то ли черные; «дочкин» взгляд был тяжелый, мрачный и злой, это был взгляд того, кто не единожды убивал и без всякого сожаления; мрачное выражение лица, лишенное каких-либо эмоций. Также на «дочке» была черная шелковая блуза с длинными рукавами и редкими вьющимися цветами, похожими на цветы колокольчиков... Вот только у дочки никогда не было такой блузы. И прическа... У некто в обличии моей дочки волосы сверху были прилизаны, снизу были свободные кудри... Но у моей дочки никогда не было такой прически.

Дико перепуганная и при этом стараясь не кричать громко, чтобы не разбудить доченьку, я начала трясти мужа, чтобы разбудить его. Когда муж проснулся, я всё рассказала ему. Муж обнял и успокоил меня. Я потихоньку успокоилась и уснула в его объятиях.
На утро я думала, что это мне приснилось или был сонный паралич-паралич... Но когда я спросила об этом у мужа, то выяснилось, что не только я это видела. До того, как сущность исчезла после пробуждения мужа, он тоже успел её увидеть.


Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 11:01
Причина: Стилистика автора сохранена
6-09-2024, 11:01 by Reiana FlaimПросмотров: 706Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Кошка сущность в квартире обличие близкого человека дверь дочка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
7 сентября 2024 06:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 396
Сущности любят принимать облик людей, что нам близки, чтоб напугать. Вопрос лишь в том, почему она настолько явно смогла проявиться, не было ли накануне сильных скандалов?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Reiana Flaim
7 сентября 2024 07:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 861
Цитата: Talisha
Сущности любят принимать облик людей, что нам близки, чтоб напугать. Вопрос лишь в том, почему она настолько явно смогла проявиться, не было ли накануне сильных скандалов?

Нет, скандалов не было, но раньне в той квартире на святки гадали на зеркале и оно по прежнему там.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Reiana Flaim
7 сентября 2024 08:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 861
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Talisha
Сущности любят принимать облик людей, что нам близки, чтоб напугать. Вопрос лишь в том, почему она настолько явно смогла проявиться, не было ли накануне сильных скандалов?

Нет, скандалов не было, но раньне в той квартире на святки гадали на зеркале и оно по прежнему там.

Дополю, на день рождения дочки мы ночевали в квартире свекрови. Раньше золовки там гадали на судебного, то ли на одном зеркале, то ли с помощью зеркального коридора. После этого там можно увидеть и сущностей, и покойников как своих так и чужих.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#4 написал: Tato4ka8
7 сентября 2024 08:51
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 95
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Talisha
Сущности любят принимать облик людей, что нам близки, чтоб напугать. Вопрос лишь в том, почему она настолько явно смогла проявиться, не было ли накануне сильных скандалов?

Нет, скандалов не было, но раньне в той квартире на святки гадали на зеркале и оно по прежнему там.

Дополю, на день рождения дочки мы ночевали в квартире свекрови. Раньше золовки там гадали на судебного, то ли на одном зеркале, то ли с помощью зеркального коридора. После этого там можно увидеть и сущностей, и покойников как своих так и чужих.

??
Зарегистрирован: 16.06.2019
#5 написал: Reiana Flaim
7 сентября 2024 08:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 861
Цитата: Tato4ka8
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Talisha
Сущности любят принимать облик людей, что нам близки, чтоб напугать. Вопрос лишь в том, почему она настолько явно смогла проявиться, не было ли накануне сильных скандалов?

Нет, скандалов не было, но раньне в той квартире на святки гадали на зеркале и оно по прежнему там.

Дополю, на день рождения дочки мы ночевали в квартире свекрови. Раньше золовки там гадали на судебного, то ли на одном зеркале, то ли с помощью зеркального коридора. После этого там можно увидеть и сущностей, и покойников как своих так и чужих.

??

Это ответ на вопрос Talisha, по данной моей истории.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#6 написал: abrashechka
7 сентября 2024 22:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (447|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 417
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Talisha
Сущности любят принимать облик людей, что нам близки, чтоб напугать. Вопрос лишь в том, почему она настолько явно смогла проявиться, не было ли накануне сильных скандалов?

Нет, скандалов не было, но раньне в той квартире на святки гадали на зеркале и оно по прежнему там.

Дополю, на день рождения дочки мы ночевали в квартире свекрови. Раньше золовки там гадали на судебного, то ли на одном зеркале, то ли с помощью зеркального коридора. После этого там можно увидеть и сущностей, и покойников как своих так и чужих.


Мой совет. Найдите человека, умеющего правильно "запирать" зеркало - он все сделает и скажет как вам это зеркало правильно уничтожить+ что-то еще по квартире почистить. Не вздумайте сами выбрасывать - нежить может вылезти и быть вне него, потом ее извести тяжело.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#7 написал: Eifersucht
7 сентября 2024 22:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 427
Понимаете, в чём тут дело... . Есть не только ваше видение, но и есть ваше состояние.
Вы увидели дочь в такой ипостаси не потому что ваша дочь такая или сущность какая-то преобразилась за образом вашей дочери. Нет, это всё не то. И гадания эти тут никаким боком.
Форма восприятия исходит из вашего состояния между сном и бодрствованием. У вас была изменённая структура биополя, а значит изменённое восприятие. Вот и всё. Вашей дочери здоровья и счастья.
А супруг вами восхищён, потому он вам подыгрывает и даже верит всем своим существом, и даже видит также как вы.
Я вам в ответку напишу. У меня похожее случилось, буквально, в начале этого лета. На историю не тянет, но для комментариев сойдёт. У нас дома живёт сибирская кошка. Ну, где-то лет пятнадцать уже. Мохнатая такая, серого цвета. Упрямая и своенравная. Вот. Редко, но бывает, что она встаёт на задние лапы, передними упирается в софу и просто с минуту смотрит на меня морда к морде. Чё ей надо - я не в курсе. Ну вот смотрит и всё. Потом отходит.
Как-то ночью я проснулся и увидел перед собой невероятное зрелище: перед моим лицом в тридцати сантиметрах очень ярко в красно-жёлтом спектре светилось непонятное существо. Глазело на меня совершенно тупым взглядом. В этом взгляде не чувствовалось никакого ума. Я был поражён тем ужасом, который меня захватил. У существа не было ушей, только красно-жёлтое яркое свечение вокруг глаз в форме головы и ниже шеи. Это свечение озаряло половину комнаты, были видны предметы мебели. Я не мог смотреть на это зрелище и, превозмогая дикий ужас, закрыл глаза, попытался проанализировать видение. Вновь открыл, видения уже не было, кошка спустилась с софы и пошла восвояси. Я понял, что просто увидел кошку из своего состояния между сном и бодрствованием. И больше ничего... .+++
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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