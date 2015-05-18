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Истории из жизни

На берегу реки

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Я снова с вами. Вспомнила ещё одну из своих историй и хочу поделиться ей с вами.
События, о которых я вам расскажу далее, произошли с нами (мной и моим мужем) в начале июня 2018 года. Мы с мужем проводили время на берегу нашей местной речки под названием Бахмут/Дурная. Мы же, местные, попросту называем ее Бахмутка (Донецкие знают). Ближе к оживленной проезжей части на речке есть милая полянка. Так вот мы и находились на самом начале полянки. Оттуда очень хорошо видно ближайший мостик через речку. За все время, что мы пробыли на полянке, на мостике и возле мостика никого не было. Когда достаточно потемнело, это было в 20:30–21:00, мы решили отправиться домой. Мы шли по берегу не спеша и разговаривали, на мостике и возле него по-прежнему никого не было.
В ходе разговора мы поворачивались друг к другу. В один такой момент я увидела на нашем берегу возле мостика стоящего мужчину... Мой муж, как выяснилось, тоже его видел. Мужчина этот появился словно из ниоткуда и стоял неподвижно, словно застывший. Вот только не помню, лицом или спиной к нам стоял. Мне стало не по себе, и я в очередной раз повернулась к мужу, рассказать об увиденном. Но когда спустя пару секунд повернулась обратно, того мужчины нигде не было, он словно исчез в никуда. Т. к. если бы он уходил с речки, его какое-то время ещё было бы видно.
Не знаю, совпадение ли это или нет, на том месте, где стоял некто, в 90-х был убит мужчина. То убийство было не первое и не последнее. На нашей местной речке и по сей день убивают людей.


Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 10:57
Причина: Стилистика автора сохранена
6-09-2024, 10:57 by Reiana FlaimПросмотров: 733Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Призрак река берег мостик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
7 сентября 2024 06:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 396
Фантом.
Иногда так сущности проявляются, но не просто постоять, а напугать. Особенно в сумерках.
А в темноте не могло показаться?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Reiana Flaim
7 сентября 2024 07:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 861
Цитата: Talisha
Фантом.
Иногда так сущности проявляются, но не просто постоять, а напугать. Особенно в сумерках.
А в темноте не могло показаться?

Могло, но кому-то одному, не двоим сразу.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Eifersucht
7 сентября 2024 21:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 427
Цитата: Talisha
Фантом.

Вы мне недавно совсем объясняли, что такое фантом. Я тут перерыл кучу материала. В общем и целом, и правильно, что я не придавал значения этому слову. Двойственная трактовка во всех материалах, надо выбрасывать к чертям собачим этот термин.
Дорога Повелительница Огня, что касается вашего мужа, судя по историям: вы его индуцируете. Скорее всего, вы обладаете каким-то особенным качеством, или во внешности, или в разговорной речи, или в поведенческой сфере. Моя жена, например, меня уже много лет восхищает особенным произношением звука фэ, так никто не говорит. Мне очень нравится, как она его произносит. И, в принципе, я ей из-за этого верю по жизни.
Что касается истории. Допустим, какого-то чела кокнули на том берегу речки. Он внезапно понимает, что он на самом деле жив... . Видит своё тело в крови; врага, который вчера был другом, а сегодня он тебя убил. День проходит, два, неделя, месяц. Он не знает что делать. И в один из дней он задумывается о своей жизни на том мосту. И именно в этот момент вы его увидели. Естественно, плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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