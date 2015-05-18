На берегу реки

Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 10:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 733 Комментарии: 3 +5 6-09-2024, 10:57 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Я снова с вами. Вспомнила ещё одну из своих историй и хочу поделиться ей с вами.События, о которых я вам расскажу далее, произошли с нами (мной и моим мужем) в начале июня 2018 года. Мы с мужем проводили время на берегу нашей местной речки под названием Бахмут/Дурная. Мы же, местные, попросту называем ее Бахмутка (Донецкие знают). Ближе к оживленной проезжей части на речке есть милая полянка. Так вот мы и находились на самом начале полянки. Оттуда очень хорошо видно ближайший мостик через речку. За все время, что мы пробыли на полянке, на мостике и возле мостика никого не было. Когда достаточно потемнело, это было в 20:30–21:00, мы решили отправиться домой. Мы шли по берегу не спеша и разговаривали, на мостике и возле него по-прежнему никого не было.В ходе разговора мы поворачивались друг к другу. В один такой момент я увидела на нашем берегу возле мостика стоящего мужчину... Мой муж, как выяснилось, тоже его видел. Мужчина этот появился словно из ниоткуда и стоял неподвижно, словно застывший. Вот только не помню, лицом или спиной к нам стоял. Мне стало не по себе, и я в очередной раз повернулась к мужу, рассказать об увиденном. Но когда спустя пару секунд повернулась обратно, того мужчины нигде не было, он словно исчез в никуда. Т. к. если бы он уходил с речки, его какое-то время ещё было бы видно.Не знаю, совпадение ли это или нет, на том месте, где стоял некто, в 90-х был убит мужчина. То убийство было не первое и не последнее. На нашей местной речке и по сей день убивают людей.

Ключевые слова: Призрак река берег мостик авторская история

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