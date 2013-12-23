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Короткие истории - 4
Авторы анонимны.
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Сегодня, 09:32 by
Летяга
Просмотров: 176
Комментарии: 3
+3
Ключевые слова:
Площадь
фото
армия
силуэт
короткие истории
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Комментарии
#1 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 11:16
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Публикаций: 134
Комментариев: 6 910
Женское дыхание оно какое то особенное?
И хоаааачу лечебную "кошку"
#2 написал:
Eifersucht
Сегодня, 12:27
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Репутация:
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96
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-6
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 341
1.Выдумка. Если попросить кого-нибудь со стороны сфоткать, то снимок из камеры уходит в галерею, никто из "друзей" рыться в галерее не будет, да ещё чтобы показать фото хозяйкам телефона.
И даже если это были нелюди или люди с других галактик, им незачем убегать, да ещё с ребёнком. Ну, не получилось, что уж поделаешь, пошли бы дальше. Втихаря уходить лучше в толпе. Если будешь бежать наряд полиции остановит всё равно.
2.Парень, наверное, предварительно сбегал за молитвенником.
3.Листок - это сильно.
Эх. Если эта хрень сиганула в люк, то она оттуда. А если она выходила, значит выйдет ещё не раз. А если сиганула, значит боится людей или голоса. Думаю, надо было в следующий раз подкараулить её. Хотя, даже если жизнь существует не белковая, а, допустим, газообразная, то зачем её обнаруживать? Создавать очередной зоопарк с цирком и мучить эту жизнь?
4.Алтарная часть вроде как скрыта должна быть... .
5.Жёны - они такие..., могут.
6.Калитку открыла бабушка.
7.Это соседи.
8.Очень интересно. Мне кажется, автор намерением притянула всех Александров по жизни. Ну, сейчас автора не достать. Но ей надо повторить ритуал, но с обратными словами. И всё.
9.Думаю, что мужчину спасла девочка на руках, потому что она была в полноте энергии. А вот девушку спасли каблуки-шпильки. Да... . Сильно.
10.Да уж.
11.Удивила фраза:"...пока есть возможность...". История притянута к мистике.
12.В структуре биополя всех людей есть место, где всё знаешь.
13.То же самое.
14.Увязалась какая-то чертовщина.
15.Не могу ничего сказать.
16.Сильно.
17.Хорошее хобби.
18.Выдумка подростка.
#3 написал:
Jako tako
Сегодня, 12:42
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 099
1. "What we do in the shadows" – Российская версия.
6. Мне кажется, что мне однажды тоже мой дорогой мертвый помог найти свою могилу. Дело было не обычном кладбище. Поэтому, верю, что такое возможно.
8. На самом деле, история интересная. С повторяющимися именами вообще все очень странно. Я заметила в своей жизни несколько таких странных особенностей. Я уже здесь писАла. У меня до встречи с мужем бывали в один временной промежуток два знакомых парня с одним и тем же временем. Как будто мне давался выбор, буду ли я с этим Лешей или со вторым. А перед тем, как встретить мужа, я гадала на бумажках в Святки. Написала много разных имен, даже редких. И во время гадания вытащила такое довольно редкое имя, которое мне не нравилось, кстати. Фишка только была в том, что у меня был знакомый с этим именем, он жил на тот момент в Москве, вероятно, сильно мне симпатизировал и настойчиво звал меня туда переехать. Попробовать жить в столице. Я еще подумала, мол, ну неее. А через полгода встретила будущего мужа, с точно таким же именем.
16.
с тех пор бабушка и белые астры были его фаворитами...
ЧЕГО? )))) некоторые люди уж как напишут, так напишут.
последняя история посмешила почему-то. Уже тут кто-то обсуждал момент, что дети и их лица иногда могут быть очень (выражаясь языком молодежи) крипи.
Цитата: зелёное яблочко
Женское дыхание оно какое то особенное?
предположу, что особенно грустное
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