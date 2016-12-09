Сонный паралич

Летяга Просмотров: 2 583 Комментарии: 21 +27 29-05-2021, 08:16 by

Сам я сонный паралич испытывал раза два в своей жизни, и, надо сказать, мне не понравилось. Совсем. Читал, что паралич зачастую сопровождается галлюцинациями и это нормально, они бывают весьма жуткими, а поэтому на спине больше не сплю - именно это положение тела чаще всего приводит к таким вот последствиям.Я поспрашивал друзей и родственников об этом явлении и решил сделать некую подборку из галлюцинаций. Итак, приступим.1) Падающий потолок.Я в числе тех, кто видел подобное. Проснулся, вижу как потолок скручивается в своего рода спираль, а затем как будто обрушивается на меня. Зажмурился, ожидая того, что сейчас случится непоправимое. Полежал так с некоторое время, открыл глаза. Все в норме, как обычно. Пытаюсь встать, не выходит. Тело только-только начало отходить от паралича. Я тогда не на шутку перепугался, поскольку испытывал подобное впервые.Моя двоюродная сестра, например, только и ждет этого состояния, говорит, что ты не спишь и видишь такие удивительные картины. Не смог с ней согласиться.2) Человек в черной рясе.Жуткая картина - открываешь глаза и видишь, что в изножье кровати стоит некто в черном балахоне. Лица не видно, зато отчетливо слышно его дыхание. Днем отвратительно это видеть. Мы привыкли, что все самое страшное происходит, когда солнце скрывается за горизонтом, но когда его золотое свечение проникает в комнату, и ты видишь эту образину в нескольких сантиметрах от твоих ног - пусть она стоит и не шевелится - становится минимум не по себе. Люди, для которых паралич явление частое, относятся к таким проделкам тела и сознания спокойно. А двоюродная сестра, впервые увидев человека, долго и протяжно скулила, нормально заорать у нее не получилось.3) Кто-то сидит на груди.Самая страшная байка, которую я слышал в детстве и снова услышал ее уже будучи взрослым. Как будто кто-то темный сидит на груди, ты не можешь толком пошевелиться и прогнать эту сущность. Мне про это нередко рассказывала двоюродная бабушка со стороны родственников из России и списывала такое явление на то, что это шалил домовой, мол, жили они в молодости у родителей дедушки, незримый хозяин взъелся на нее непонятно из-за чего и так мстил. Бабушка говорила, что тяжесть с груди уходила, когда она в уме начинала читать молитву, дескать, домашняя нечисть пугалась и убегала. Как по мне, тяжесть проходила потому, что пока бабушка перебирала в уме молитвы, тело успевало проснуться и эффект присутствия враждебной сущности пропадал.4) Лежу на боку, а рядом кто-то лежит и смотрит.О, несмотря на то, что паралич случается редко, если спишь на боку, тем не менее, такой случай нашелся. Коллега рассказал, что однажды он проснулся среди ночи, лежа на правом боку и увидел, что на другом краю кровати лежит нечто крупное, темное и словно неотрывно смотрит на него. Пошевелиться, понятное дело, было сложно. Пока он силился выйти из этого беспомощного состояния, он пережил невероятный страх, поскольку неотрывно наблюдал за сущностью и ему даже казалось, что она вздыхает и шевелится. Жил он один, поэтому пока не узнал про паралич, он в голове уже сто раз прокрутил сценарий, что ему продали квартиру с "подселенцем" и как ему от жилья теперь избавляться.5) Падение в пропасть.Знакомая очень любит это состояние, ибо образы посторонних в комнате ее не тревожат, а вот ощущение того, что она не лежит на матрасе, а проваливается куда-то, ей понравилось. Хотя, для кого-то это окажется страшнее, чем сущности, знакомая только и ждет, когда сможет ощутить свободное падение не выходя из комнаты и не увлекаясь экстремальными видами спорта.6) Любопытные сущности.Племянник другого коллеги, будучи подростком, часто просыпался и видел, что над ним склонилось несколько темных силуэтов, словно пытаясь изучить его. Он слышал шепот, хихиканье, одна сущность даже говорила что-то более-менее отчетливо голосом самого племянника. Фразы были обрывочными и не несли в себе абсолютно никакого смысла, вроде "покормить бегемота нужно" или "тапочки убежали под кровать и не хотят выбираться обратно".7) Топот.Лежишь себе и слышишь, как кто-то невидимый быстро-быстро ходит по комнате туда-сюда. Второй случай паралича, который переживал лично. Не скажу, что было сильно страшно, но эффект того, что нечто незримое беснуется в помещении малоприятен.8) Нечто в окне.Друг, кровать которого стоит прямо напротив большого окна, видел, что к окну прильнуло нечто большое, темное и размытое, похожее по очертаниям на огромного кота. "Так себе ощущения",- вкратце описал он то, что испытывал. Сущность в окне плавно перемещалась от одной стороны окна к другой, пока товарищ, как и моя бабушка, пытался вспомнить молитвы, которому его учили в детстве.9) Силуэт в кресле.Подруга поделилась, что паралич для нее явление не то чтобы регулярное, но и редким его не назовешь. Бывает, что сопутствующие галлюцинации не несут в себе ничего пугающего, но случается, что периодически она видит кого-то в кресле. Очертания бесформенные, при этом подруга слышит нарастающий шепот, постепенно сливающийся в единый поток шипящих и свистящих звуков, различить отдельные реплики не получается.10) Пение.О таком ни разу не слышал, пока не поговорил с новеньким в офисе. С ним однажды ночью случился паралич и все, что он при этом слышал было хоровое пение. Никаких сущностей, образов. Просто чудесное, чистое пение. Он не отрицал того, что, возможно, соседи включили музыку на полную катушку, но и не исключал того, что это была галлюцинация, поскольку выйдя из состояния паралича, пения он больше не слышал, оно как-то само собой затихло. Да и насколько должны быть отшибленные бабули-соседки, из которых состоял практически весь подъезд, чтобы ночью включать записи с хоровым пением.Пока на этом все. Буду рад, если вы поделитесь в комментах своими историями про сонный паралич, поскольку тема это интересная.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Сонный паралич сущности галлюцинации страх сон

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