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Истории из жизни

Сонный паралич

Сам я сонный паралич испытывал раза два в своей жизни, и, надо сказать, мне не понравилось. Совсем. Читал, что паралич зачастую сопровождается галлюцинациями и это нормально, они бывают весьма жуткими, а поэтому на спине больше не сплю - именно это положение тела чаще всего приводит к таким вот последствиям.
Я поспрашивал друзей и родственников об этом явлении и решил сделать некую подборку из галлюцинаций. Итак, приступим.

1) Падающий потолок.

Я в числе тех, кто видел подобное. Проснулся, вижу как потолок скручивается в своего рода спираль, а затем как будто обрушивается на меня. Зажмурился, ожидая того, что сейчас случится непоправимое. Полежал так с некоторое время, открыл глаза. Все в норме, как обычно. Пытаюсь встать, не выходит. Тело только-только начало отходить от паралича. Я тогда не на шутку перепугался, поскольку испытывал подобное впервые.
Моя двоюродная сестра, например, только и ждет этого состояния, говорит, что ты не спишь и видишь такие удивительные картины. Не смог с ней согласиться.

2) Человек в черной рясе.

Жуткая картина - открываешь глаза и видишь, что в изножье кровати стоит некто в черном балахоне. Лица не видно, зато отчетливо слышно его дыхание. Днем отвратительно это видеть. Мы привыкли, что все самое страшное происходит, когда солнце скрывается за горизонтом, но когда его золотое свечение проникает в комнату, и ты видишь эту образину в нескольких сантиметрах от твоих ног - пусть она стоит и не шевелится - становится минимум не по себе. Люди, для которых паралич явление частое, относятся к таким проделкам тела и сознания спокойно. А двоюродная сестра, впервые увидев человека, долго и протяжно скулила, нормально заорать у нее не получилось.

3) Кто-то сидит на груди.

Самая страшная байка, которую я слышал в детстве и снова услышал ее уже будучи взрослым. Как будто кто-то темный сидит на груди, ты не можешь толком пошевелиться и прогнать эту сущность. Мне про это нередко рассказывала двоюродная бабушка со стороны родственников из России и списывала такое явление на то, что это шалил домовой, мол, жили они в молодости у родителей дедушки, незримый хозяин взъелся на нее непонятно из-за чего и так мстил. Бабушка говорила, что тяжесть с груди уходила, когда она в уме начинала читать молитву, дескать, домашняя нечисть пугалась и убегала. Как по мне, тяжесть проходила потому, что пока бабушка перебирала в уме молитвы, тело успевало проснуться и эффект присутствия враждебной сущности пропадал.

4) Лежу на боку, а рядом кто-то лежит и смотрит.

О, несмотря на то, что паралич случается редко, если спишь на боку, тем не менее, такой случай нашелся. Коллега рассказал, что однажды он проснулся среди ночи, лежа на правом боку и увидел, что на другом краю кровати лежит нечто крупное, темное и словно неотрывно смотрит на него. Пошевелиться, понятное дело, было сложно. Пока он силился выйти из этого беспомощного состояния, он пережил невероятный страх, поскольку неотрывно наблюдал за сущностью и ему даже казалось, что она вздыхает и шевелится. Жил он один, поэтому пока не узнал про паралич, он в голове уже сто раз прокрутил сценарий, что ему продали квартиру с "подселенцем" и как ему от жилья теперь избавляться.

5) Падение в пропасть.

Знакомая очень любит это состояние, ибо образы посторонних в комнате ее не тревожат, а вот ощущение того, что она не лежит на матрасе, а проваливается куда-то, ей понравилось. Хотя, для кого-то это окажется страшнее, чем сущности, знакомая только и ждет, когда сможет ощутить свободное падение не выходя из комнаты и не увлекаясь экстремальными видами спорта.

6) Любопытные сущности.

Племянник другого коллеги, будучи подростком, часто просыпался и видел, что над ним склонилось несколько темных силуэтов, словно пытаясь изучить его. Он слышал шепот, хихиканье, одна сущность даже говорила что-то более-менее отчетливо голосом самого племянника. Фразы были обрывочными и не несли в себе абсолютно никакого смысла, вроде "покормить бегемота нужно" или "тапочки убежали под кровать и не хотят выбираться обратно".

7) Топот.

Лежишь себе и слышишь, как кто-то невидимый быстро-быстро ходит по комнате туда-сюда. Второй случай паралича, который переживал лично. Не скажу, что было сильно страшно, но эффект того, что нечто незримое беснуется в помещении малоприятен.

8) Нечто в окне.

Друг, кровать которого стоит прямо напротив большого окна, видел, что к окну прильнуло нечто большое, темное и размытое, похожее по очертаниям на огромного кота. "Так себе ощущения",- вкратце описал он то, что испытывал. Сущность в окне плавно перемещалась от одной стороны окна к другой, пока товарищ, как и моя бабушка, пытался вспомнить молитвы, которому его учили в детстве.

9) Силуэт в кресле.

Подруга поделилась, что паралич для нее явление не то чтобы регулярное, но и редким его не назовешь. Бывает, что сопутствующие галлюцинации не несут в себе ничего пугающего, но случается, что периодически она видит кого-то в кресле. Очертания бесформенные, при этом подруга слышит нарастающий шепот, постепенно сливающийся в единый поток шипящих и свистящих звуков, различить отдельные реплики не получается.

10) Пение.

О таком ни разу не слышал, пока не поговорил с новеньким в офисе. С ним однажды ночью случился паралич и все, что он при этом слышал было хоровое пение. Никаких сущностей, образов. Просто чудесное, чистое пение. Он не отрицал того, что, возможно, соседи включили музыку на полную катушку, но и не исключал того, что это была галлюцинация, поскольку выйдя из состояния паралича, пения он больше не слышал, оно как-то само собой затихло. Да и насколько должны быть отшибленные бабули-соседки, из которых состоял практически весь подъезд, чтобы ночью включать записи с хоровым пением.

Пока на этом все. Буду рад, если вы поделитесь в комментах своими историями про сонный паралич, поскольку тема это интересная.



Автор - LostSummoner.
Источник.

29-05-2021, 08:16 by ЛетягаПросмотров: 2 583Комментарии: 21
+27

Ключевые слова: Сонный паралич сущности галлюцинации страх сон

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
29 мая 2021 11:23
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2723|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 711
Давно их не было, но когда были неприятных или пугающих личностей не было, наоборот что-то приятное. Я просто забивала на все и засыпала снова
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Jako tako
29 мая 2021 14:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 831
Момент с №6 (любопытными сущностями) похож на то, что у меня было в детстве перед самим засыпанием. Если бы знала, как называется этот момент (а он явно имеет название), с удовольствием бы его называла без долгого описания. Полудрема, когда ты ещё не спишь, но мозг видимо уже начинает постепенно переходить в сон. Так вот с закрытыми глазами видела, как разные сущности подходили к моему лицу и заглядывали, как будто пытаясь понять, сплю я или нет. Потому в детстве всегда спала с одеялом на лице. Почему-то это помогало. Никакого сковывания тела не чувствовала. Наоборот, после этого нормально двигала руками-ногами.
Про нечто в окне. Для себя решила эту проблему темными шторами, которые задергиваю на ночь. Стала так делать после стука в окно в квартире, в которой жила одна. Писала про этот момент.
Самого сонного паралича не было (и не надо мне такого). Возможно потому что чаще сплю на боку, что тоже создаёт ряд проблем физиологического характера.
Поставила плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Talisha
29 мая 2021 14:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1898|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 989
Сонный паралич - это всего лишь легкое отсоединение астрального тела от физического. Ты так же продолжаешь "лежать", но уже видишь астрал и телом управлять не можешь. И там у каждого свое. На каком уровне вибраций человек находится, то и увидит, пугающее или приятное.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: NatLi
29 мая 2021 16:58
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 86
Единственный раз у меня это было и больше я такого не хочу! Прошло быстро, помню я себя с ужасом спросила - что это? Традиционно, не могу пошевелиться и кто-то меня давит.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#5 написал: Anna_es
29 мая 2021 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
У меня это частое явление, при чем это не зависит положения тела. Самый страшный паралич для меня был когда я спала на животе, было такое чувство что голову кто то вдавливал в подушку.
Зарегистрирован: 29.05.2021
#6 написал: Eifersucht
29 мая 2021 18:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 982
Почему-то от души посмеялся над последним сюжетом.
Сонный паралич испытывал пару раз, потом его использовал для выхода в астрал. Два выбора использования: либо выход из тела, либо заснуть окончательно. Но, честно сказать, одна составляющая для меня совершенно невыносима - это невероятно громкий рёв в ушах, словно находишься рядом с работающим реактивным самолётом. Вибрации в области сердца наиболее приемлемы и благоприятны. Но вот рёв - это просто дикий ужас. Зрительных галлюцинаций не было, но они объяснимы в этом состоянии. Причина рёва в ушах и зрительных галлюцинаций именно при этом состоянии - это вибрации. Нужно спокойно это принять и использовать. Кстати, в состоянии клинической смерти, бывает описывают жуткий рёв.
+
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Luminary
29 мая 2021 19:54
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 553
Пятая история напомнила эпизод из "кошмара на улице вязов", когда во сне девушка упала с высоты, а в итоге ее нашли мертвой на кровати у себя дома, дверь была закрыта изнутри, следов взлома не было, а вскрытие показало, что у нее переломаны кости и разорваны органы, будто она упала с высоты.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#8 написал: johnny-max-cage
29 мая 2021 20:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (227|0)
Публикаций: 354
Комментариев: 3 145
Самый запоминающийся сонный паралич был у меня однажды летом, на даче под утро.
Чувство неописуемого страха и ощущение страшной незнакомой фигуры в комнате.
На душе сильнейший страх и паника, чувство полной беспомощности и даже желание позвать на помощь, только невозможно даже произнести звук, вместо голоса будто издаешь слабый хриплый стон.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#9 написал: Скарм
29 мая 2021 20:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 525
Обалдеть! Сонный паралич был пару раз, но никаких видений не было. ++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#10 написал: ebegen31
29 мая 2021 22:36
+1
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 298
Мне кажется, что такие явления происходят при засыпании или в стадии неглубокого сна. В момент, когда человек находится между сном и явью, в его сознании появляются и начинают взаимодействовать разные образы, которые когда-либо были этим человеком восприняты.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#11 написал: stahlratte
29 мая 2021 22:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 375
было только раз, аж в 1998 году и все, больше никогда. тоже думаю, что астрал. я так понимаю это было предупреждение перед плохим периодом в жизни
снится сон, во сне звонок в дверь, иду открывать и понимаю что за дверью что-то злое, и аж звон в ушах от жути, и вдруг вижу, что дверь то не закрыта. и просыпаюсь, а глаза не могу открыть, полностью себя осознаю, чувствую все конечности, но не могу ими пошевелить. знаете, когда руку отлежишь, то в ней вообще то чувствительность пропадает, а тут все-все чувствую, но не контролирую, и сказать ничего не могу.
и в этот момент я понимаю, что передо мной стоит то, что звонило во сне в дверь. и тогда я почувствовала такую панику... попыталась позвать сестру, но даже рта раскрыть не смогла. сразу же отче наш вспомнила и на первой же строчке начало отпускать, смогла прохрипеть "Машка", но та естессно не проснулась, тогда я продолжила про себя молиться и глаза начали открываться, а передо мной черный непроглядный силуэт под потолок и не успела я еще сильней испугаться, как он начал сверху таять, типа как в мультиках дымок исчезает, пока совсем не исчез и тогда я уже смогла вскочить

столько лет прошло, до сих пор боюсь повторения, такого ужаса я еще не испытывала, хотя кошмары мне снятся достаточно часто, разной степени жути.
кто пишет, что это просто игра мозга, просто либо сам не испытал, либо себя успокаивает. если это синдром, то он должен быть регулярным, но нет же
и еще страшнее - если мы их видим только в таком состоянии, это не значит, что они не приходят к нам каждый день, вот где ужас
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#12 написал: Black Bagira
Вчера, 13:08
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Комментариев: 1 651
Понравился комментарий Talisha, согласна с ней. Ни разу в жизни не было СП, хотелось бы хоть единожды в жизни испытать, что же это такое)
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#13 написал: toks1972
Вчера, 13:10
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Комментариев: 311
в юности всегда спала на спине) просыпалась - так же, но почему-то со скрещенными руками на груди (видимо, так было удобно)))). был паралич страшенный лишь 1 раз. виделось какое-то судилище. слов не разобрать, но к шее сзади приставили дуло пистолета (или что-то такое). почувствовала холод, давление дулом на шею. пыталась что-то в защиту свою сказать. бесполезно все, разумеется. очнулась в диком ужасе.
сейчас сплю тока на боку (интуитивно, видимо).
случаются во сне полеты-падения, но ничего страшного, сл бо)
и да, в падениях адреналин даже во сне накрывает))) в обычной жизни нафиг такого не надо)
Зарегистрирован: 25.02.2014
 
#14 написал: Tanusha13666
Вчера, 17:28
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Комментариев: 723
"Падение в пропасть" у меня в детстве бывало несколько раз во сне. Не думала, что это сонный паралич, как будто просто сон)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#15 написал: the fish
Вчера, 20:33
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Публикаций: 0
Комментариев: 1
Цитата: Tanusha13666
"Падение в пропасть" у меня в детстве бывало несколько раз во сне. Не думала, что это сонный паралич, как будто просто сон)


Скорее всего Вам просто снился сон, но в истории рассказан именно сонный паралич, когда лежишь, не можешь пошевелить телом, и испытываешь чувство полета. Я испытала и то, и это.
Зарегистрирован: 29.05.2021
#16 написал: Black Bagira
Вчера, 22:14
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Комментариев: 1 651
Цитата: Tanusha13666
"Падение в пропасть" у меня в детстве бывало несколько раз во сне. Не думала, что это сонный паралич, как будто просто сон)

А когда в детстве летаешь во сне, то значит ребёнок растёт)

В детстве полёты были часто и это так здорово)
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#17 написал: верю-не верю
Вчера, 22:32
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Публикаций: 5
Комментариев: 1 260
Все пишут, что это был просто сонный паралич. А почему же все эти жути проходят, когда человек начинает читать молитвы? Вот этого я не понимаю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#18 написал: Luminary
Вчера, 22:59
0
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 553
Цитата: верю-не верю
Все пишут, что это был просто сонный паралич. А почему же все эти жути проходят, когда человек начинает читать молитвы? Вот этого я не понимаю.

Попробуйте вместо молитвы прочитать стих или вспомнить песню, эффект будет тот же, вы напрягаете мозг, чтобы что либо вспомнить, поэтому просыпаетесь, а следовательно и видение исчезает.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#19 написал: Летяга
Сегодня, 05:38
0
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Репутация: (11654|-4)
Публикаций: 973
Комментариев: 9 541
Цитата: верю-не верю
А почему же все эти жути проходят, когда человек начинает читать молитвы?

Таблица умножения тоже помогает отлично.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#20 написал: AZO
Сегодня, 16:05
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
Не смог пройти мимо) По 3 пункту было такое, хоть единственный раз и давно, но помню как вчера...
Шел 2000й год, я учился в техникуме, и дом, который мы снимали на 5 человек с самой первой ночи показал себя как "нехорошее место". Так вот, однажды вечером, сожители, такие же студенты как и я, пошли прогуляться да с девчонками посидеть, я лег спать в своей комнате. Сон как-то не шел от слова совсем. Я переворачивался с боку на бок, но никак не мог заснуть. Прошло наверно 1,5-2 часа, по моим ощущениям, как я услышал звук открывающейся наружной двери. Затем сильный хлопок (дверь всегда так закрывалась), затем скрипучий звук несмазанных петель межкомнатной двери, и шорохи раздевающихся людей. Надо сказать, что планировка дома была таковой, что сначала при входе попадаешь в коридорчик, затем проходишь через кухню и только потом уже можно пройти в жилые комнаты.
В общем это я к тому, что ситуация стандартная, и ничего необычного, казалось бы не происходит, просто парни вернулись с гулянки. Слышу как щелкнул выключатель, зажегся свет в столовой и сквозь закрытые веки стало чуть светлее. Слышу сбивчатое приглушенное дыхание и сопение раздевающихся людей. Думаю, ага, парни пришли с гулянок. Вот слышу один заходит в мою комнату и приближается ко мне. Ну, думаю: "Как обычно, напились самогона, теперь музыку послушать захотелось. Как же они надоели по ночам музыку слушать, совсем поспать не дают..." Надо сказать, у меня стояла прикроватная тумбочка с разными принадлежностями, и там же лежали кассеты для магнитофона. Да пацанам нравилось то что я слушаю, они часто брали послушать. Вот значит чувствую подошел ко мне близко и остановился. Я притворяюсь что сплю, но ушами весь внимания, что же будет дальше происходить. Тумбочка так и не открылась. Я в недоумении что происходит, зачем же он тогда пришел? И тут бац, чувствую, что он быстро, но плавно сел мне на живот. Я в шоке, что творится то? Но ни пошевелиться ни закричать, ни глаза открыть не могу, все тело сковано. Жутко напугался в этот момент. И тут началось.... Это нечто начало на мне покачиваться, от живота до груди, как качели вперед-назад, вперед-назад. От такого действа чувствую, как начинает открываться мой рот, а я и сопротивляться никак не могу, челюсть не слушается. Далее ощущаю, как-будто, это оно меня из тела так выдавливает, как тесто скалкой раскатывают или тюбик с пастой выжимают, так оно меня из тела выдавить хочет. И чувство еще безысходности накатывает, чувствую все, выхожу уже, с жизнью даже попрощался...
Как вдруг мысль проскочила, что жалко мне жизнь мою терять, хоть она и некчемная, да молодой я еще, только все начинается. И прям ненависть к этому неведомому меня обуяла, "Хрен тебе!" подумал я, и волной несогласия меня поднимает в позу сидя.
Сижу, гляжу в темноту, прихожу в себя. Рядом никого. Впереди, сквозь дверной, проем вижу столовую комнату и окно на улицу. Все тихо, никто не приходил. Никого нет.
Вот такая вот история.
Зарегистрирован: 29.04.2021
#21 написал: stahlratte
Сегодня, 17:19
0
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 375
Цитата: AZO
Это нечто начало на мне покачиваться, от живота до груди, как качели вперед-назад, вперед-назад. От такого действа чувствую, как начинает открываться мой рот, а я и сопротивляться никак не могу, челюсть не слушается. Далее ощущаю, как-будто, это оно меня из тела так выдавливает, как тесто скалкой раскатывают или тюбик с пастой выжимают, так оно меня из тела выдавить хочет.

вот же жуть, гаденыш какой
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
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