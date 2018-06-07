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Истории из жизни

Пошёл в гости и пропал навсегда

Был у меня товарищ и сослуживец Юра, который однажды пошёл и в гости и пропал навсегда.

Была пятница. Юра собирался на день рождения к своему брату Сергею. Накануне, они вместе с супругой Светланой выбрали и купили для него подарок. Пойти с мужем на праздник Светлана не смогла, так как на этот день у неё выпала смена, и она собиралась собиралась на суточное дежурство. Они вышли из дома вместе - Юра на остановку автобуса идущего в сторону метро, а она - к себе на работу.

Светлана уже находилась на дежурстве, когда ей позвонил муж. Он сказал, что у него всё в порядке, праздник проходит весело и шумно, с множеством гостей. Юра передал трубку имениннику, чтобы Светлана смогла тоже его поздравить. Светлана поговорила с братом мужа, произнесла поздравления и пожелания, всё, что полагается в связи с этим событием.

На следующий день, Светлана, вернувшись с дежурства, мужа дома не застала. Она подумала, что веселье затянулось, и спокойно легла отдыхать после суток.

Вечером позвонил Сергей и попросил брата к телефону. Светлана была в недоумении и сказала, что он ещё не вернулся с праздника. Вот тогда и выяснилось, что Юры вообще не было на Дне рождения у Сергея.

- Как не был? – не могла поверить Светлана.

- Не был – продолжал настаивать на своём брат – и даже по телефону меня не поздравил с Днём рождения. Что очень странно.

- Вы что, меня разыгрываете?! Мы же разговаривали с тобой по телефону Юры, на празднике вчера вечером?! Это не смешно! - уже всерьез испугалась и забеспокоилась Светлана, но всё ещё надеялась, что это розыгрыш.

- Юры не было. И я ни с кем из Вас вчера не разговаривал – растерянно ответил Сергей.

Разговор завершился. Светлана стала перебирать в голове причины, по которым муж мог её обмануть. Ничего в голову не приходило. Предчувствие чего-то плохого не покидало её, но женщина старалась гнать плохие мысли прочь. В итоге самой правдоподобно версией остался розыгрыш. Наверное, братья или сам Юра решил продолжить пьяные посиделки, возможно в другой компании. Ведь того, что супруг вообще не был на Дне рождения, просто не могло быть!

В полной неизвестности и непонимании ситуации Светлана дотянула до понедельника и снова позвонила Сергею. На требование объяснить, в конце концов, что происходит, брат мужа ответил, что тоже ничего не понимает и уже начинает беспокоиться. И что нужно начинать поиски Юры.

Светлана и Сергей целый день обзванивали всех друзей и знакомых, больницы, морги. Его нигде не было. Самым необъяснимым стало то, что телефон Юры вскоре нашёлся в кармане старой куртки, в которой он пришёл с работы в день исчезновения. Телефон был выключен и разряжен. Получалось, что Юрий вышел из дома без телефона. Но как тогда он мог с него звонить в тот вечер? Светлана стала искать в своём телефоне входящий звонок от мужа, но в списке его не оказалось. Каким-то мистическим образом он исчез.

Спустя неделю Юрий был уже в федеральном розыске. Первым делом были проверены записи с камер видеонаблюдения по маршруту его передвижения в тот день. Он был зафиксирован только при выходе вместе с женой из подъезда своего дома. Далее, ни в метро, ни в подъезде брата, он опознан не был. Человек словно в воду канул.

Розыскные мероприятия продолжались 3 года. Отрабатывалось несколько версий исчезновения человека. Имелось несколько подозреваемых. Главным из них, был брат Сергей, который и обратился с заявлением в полицию. В квартире, где проходил праздник по случаю Дня рождения проводился обыск, снимались отпечатки пальцев, делались экспертизы, смывы, опрашивались соседи. В тот вечер было много гостей, но все они твердили одно и то же - "Юру не видели".

Были досконально проверены все братья, сестры, жена, друзья, сослуживцы, случайные знакомые, проводившие хоть однажды с ним время. Его искали и в Беларуси, он родом из Гомеля. Действия с его банковской картой тоже нигде зафиксированы не были. Все средства до копейки на счете, в том числе и зачисленная заработная плата, остались нетронутыми.

Во время следствия всплыли различные факты из биографии пропавшего. Например, о том, что Юра в тот момент увольнялся из армии и искал работу, подрабатывал на АЗС заправщиком, встречался с другой женщиной. Но ни один из этих фактов не помог в его поиске.

Светлана обращалась в телепередачу «Жди меня», к экстрасенсам. Были разные версии, но ни одну из них не удалось привязать к реалиям. Результат был нулевым.

Следствие зашло в тупик.

Прошло уже 13 лет. Нам по-прежнему ничего о нём не известно.

Что произошло в тот вечер, где он находиться или находился, мы не знаем.

Вот так бывает в жизни.

Автор: Александр Русаков.
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Вчера, 12:19 by KiriaПросмотров: 1 170Комментарии: 11
+22

Ключевые слова: День рождения брат подарок исчезновение розыск

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Вчера, 13:06
+4
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 422
Обалдеть. Вот это всем мистикам мистика. Если б не пропавший звонок и разговор, я б предположила, что таки Юрия в этот день убили и спрятали тело (с участием или без участия Сергея, не суть).
Хотя если предположить, что Светлана с самого начала все выдумала, про звонок и выход из дома, то дело приобретает просто криминальный оборот.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 15:16
+2
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Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 735
Меня пробрало до мурашек.
Самое жуткое, это как раз такое - когда человек пропадает без следа. И тут уже не важно, мистика или не мистика, страшен сам факт.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Kinigos
Вчера, 16:18
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 328
Ключевой момент- увольнялся из армии. Ликвидировали Юру, или, как Юру. А номер, с которого он звонил в последний раз, подставной, время протянуть.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#4 написал: Talisha
Вчера, 19:24
+4
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Комментариев: 4 888
В параллельную реальность что ли попал, пока добирался?
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#5 написал: Levvv
Вчера, 22:22
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 383
Хорошая творческая история.
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
#6 написал: Холодная роса
Вчера, 22:33
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 61
Похоже криминал. Брат не договаривает и путает след. Телефон элементарно можно принести и подложить в карман куртки, удалив входящие или исходящие звонки. И т.д.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 23:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 443
История интересная!) сразу возникает много версий и вопросов о произошедшем..... очень жаль человека.... +++
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#8 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 191
По статистике на просторах бывшего СССР ежегодно пропадают без вести 400000-500000 человек, в Америке около 1000000. Из них "находятся" от 40 до 60%(ушли из дома, криминал, несчастные случаи, киднеппинг и т.д.) , судьба остальных неизвестна.
Так что всё может быть, господа и дамы фостора, все может быть...
Зарегистрирован: 11.02.2016
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 00:31
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2674|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 652
Раз камеры зафиксировали аыход из дома, то криминал скорее за братом, а позвонить муж мог на рабочий, просто жена запомнила по-другому вот и нет в списке сотового звонка. Чет как-то много заморочек если все это из-за встреч с другой женщиной, можно просто уйти, хотя все бывает в жизни. История детективная и чрезвычайно интересная +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#10 написал: shy cactus
Сегодня, 01:26
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 50
Можно предположить что Светлана замешана в его исчезновении, и про звонок от него выдумала чтоб максимально оттянуть время подачи его в розыск. Т.е сначало на сутках была и спала долго, потом якобы думала что розыгрыш и не искала мужа, потом думала что он якобы еще в какую-то другую компанию пошел (и то что на звонки не отвечал ее почему-то не насторожило), затем еще зачем-то решила протянуть до понедельника прежде чем опять брату позвонить и обращаться в розыск. И мотив у нее был если знала о другой женщине и муж собирался делить квартиру / накопления. Если не она тогда и вправду мистика
Зарегистрирован: 23.12.2017
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 03:27
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Онлайн
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Репутация: (234|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 328
То, что Юра оставил дома телефон, уже наводит на мысль, что он знал о своём "исчезновении". Возможно, хорошо ему сейчас.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
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