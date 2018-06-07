Пошёл в гости и пропал навсегда

Kiria Просмотров: 1 170 Комментарии: 11 +22 Вчера, 12:19 by

Был у меня товарищ и сослуживец Юра, который однажды пошёл и в гости и пропал навсегда.Была пятница. Юра собирался на день рождения к своему брату Сергею. Накануне, они вместе с супругой Светланой выбрали и купили для него подарок. Пойти с мужем на праздник Светлана не смогла, так как на этот день у неё выпала смена, и она собиралась собиралась на суточное дежурство. Они вышли из дома вместе - Юра на остановку автобуса идущего в сторону метро, а она - к себе на работу.Светлана уже находилась на дежурстве, когда ей позвонил муж. Он сказал, что у него всё в порядке, праздник проходит весело и шумно, с множеством гостей. Юра передал трубку имениннику, чтобы Светлана смогла тоже его поздравить. Светлана поговорила с братом мужа, произнесла поздравления и пожелания, всё, что полагается в связи с этим событием.На следующий день, Светлана, вернувшись с дежурства, мужа дома не застала. Она подумала, что веселье затянулось, и спокойно легла отдыхать после суток.Вечером позвонил Сергей и попросил брата к телефону. Светлана была в недоумении и сказала, что он ещё не вернулся с праздника. Вот тогда и выяснилось, что Юры вообще не было на Дне рождения у Сергея.- Как не был? – не могла поверить Светлана.- Не был – продолжал настаивать на своём брат – и даже по телефону меня не поздравил с Днём рождения. Что очень странно.- Вы что, меня разыгрываете?! Мы же разговаривали с тобой по телефону Юры, на празднике вчера вечером?! Это не смешно! - уже всерьез испугалась и забеспокоилась Светлана, но всё ещё надеялась, что это розыгрыш.- Юры не было. И я ни с кем из Вас вчера не разговаривал – растерянно ответил Сергей.Разговор завершился. Светлана стала перебирать в голове причины, по которым муж мог её обмануть. Ничего в голову не приходило. Предчувствие чего-то плохого не покидало её, но женщина старалась гнать плохие мысли прочь. В итоге самой правдоподобно версией остался розыгрыш. Наверное, братья или сам Юра решил продолжить пьяные посиделки, возможно в другой компании. Ведь того, что супруг вообще не был на Дне рождения, просто не могло быть!В полной неизвестности и непонимании ситуации Светлана дотянула до понедельника и снова позвонила Сергею. На требование объяснить, в конце концов, что происходит, брат мужа ответил, что тоже ничего не понимает и уже начинает беспокоиться. И что нужно начинать поиски Юры.Светлана и Сергей целый день обзванивали всех друзей и знакомых, больницы, морги. Его нигде не было. Самым необъяснимым стало то, что телефон Юры вскоре нашёлся в кармане старой куртки, в которой он пришёл с работы в день исчезновения. Телефон был выключен и разряжен. Получалось, что Юрий вышел из дома без телефона. Но как тогда он мог с него звонить в тот вечер? Светлана стала искать в своём телефоне входящий звонок от мужа, но в списке его не оказалось. Каким-то мистическим образом он исчез.Спустя неделю Юрий был уже в федеральном розыске. Первым делом были проверены записи с камер видеонаблюдения по маршруту его передвижения в тот день. Он был зафиксирован только при выходе вместе с женой из подъезда своего дома. Далее, ни в метро, ни в подъезде брата, он опознан не был. Человек словно в воду канул.Розыскные мероприятия продолжались 3 года. Отрабатывалось несколько версий исчезновения человека. Имелось несколько подозреваемых. Главным из них, был брат Сергей, который и обратился с заявлением в полицию. В квартире, где проходил праздник по случаю Дня рождения проводился обыск, снимались отпечатки пальцев, делались экспертизы, смывы, опрашивались соседи. В тот вечер было много гостей, но все они твердили одно и то же - "Юру не видели".Были досконально проверены все братья, сестры, жена, друзья, сослуживцы, случайные знакомые, проводившие хоть однажды с ним время. Его искали и в Беларуси, он родом из Гомеля. Действия с его банковской картой тоже нигде зафиксированы не были. Все средства до копейки на счете, в том числе и зачисленная заработная плата, остались нетронутыми.Во время следствия всплыли различные факты из биографии пропавшего. Например, о том, что Юра в тот момент увольнялся из армии и искал работу, подрабатывал на АЗС заправщиком, встречался с другой женщиной. Но ни один из этих фактов не помог в его поиске.Светлана обращалась в телепередачу «Жди меня», к экстрасенсам. Были разные версии, но ни одну из них не удалось привязать к реалиям. Результат был нулевым.Следствие зашло в тупик.Прошло уже 13 лет. Нам по-прежнему ничего о нём не известно.Что произошло в тот вечер, где он находиться или находился, мы не знаем.Вот так бывает в жизни.Автор: Александр Русаков.

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