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Истории из жизни

Старый знакомый

После свадьбы мы поселились в квартире родителей мужа, те отвели нам отдельную комнату. Мне было непривычно там, все чужое, новое, да и за родителями скучала, хотя ко мне относились очень хорошо. Часто, когда муж уснет, плакала.

Ночью проснулась от чужого взгляда, почувствовала, что кто-то сидит у меня в ногах. Животных в доме нет, а то бы решила, что кошка. Но то существо тоже было шерстяное и маленькое. Правда шерсть была на нем не гладкая, как у кота, а лохматая. Оно в упор на меня смотрело, и я закричала.

Проснулся муж, прибежали его родители, мне ничего не оставалось, как рассказать правду. Муж сказал, что это просто сон, а вот свекровь меня успокоила и сказала: «Это домовой был, приходил с тобой знакомиться». Все посмеялись такой шутке, но с тех пор я успокоилась и почувствовала себя здесь как дома.

Когда родилась дочь, я, также среди ночи услышав плач, встала ее покормить и почувствовала, как с кроватки мелькнула тень, а к моей ноге притронулось что-то мягкое и теплое. Было не сильно приятно, но теперь я уже не испугалась, поняла, что свекровь не шутила. Значит, домовой приходил знакомиться с новым членом семьи.

Сейчас я уже живу одна, давно нет не только свекрови, но и самого мужа (погиб молодым). Дочь замужем, навещает редко, живет далеко. Я по-прежнему в той квартире и почему-то верю, что живу не одна. Разговариваю с домовым, который достался мне по наследству, как со старым знакомым. Мне так легче переносить одиночество.

Автор - Светлана.
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Новость отредактировал conjure one - Вчера, 16:15
Вчера, 16:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 934Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Свадьба квартира родители существо домовой одиночество старый знакомый

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 18:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 836
Какая грустная история +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Злобная белка
Вчера, 19:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 14
Читала я ее уже где то......
Зарегистрирован: 19.06.2018
#3 написал: Black Bagira
Вчера, 19:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (683|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 230
Хорошая история ,верю в домовых, так как сама видела.Плюс.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#4 написал: marzzz
Вчера, 20:01
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (458|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 177
Это совсем хреново, когда кроме домового нет ни одной живой души. Лет через десять я тоже останусь одна. Насобираю штук десять дворовых кошек и буду с ними жить-поживать (и прослыву городской сумасшедшей с десятью кошками), потому что без разницы, с кем в компании по-тихоньку съезжать с ума и вести светские беседы, с домовым или с кошками. hang1
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:14
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2526|-1)
Публикаций: 1 469
Комментариев: 9 347
Цитата: marzzz
Это совсем хреново, когда кроме домового нет ни одной живой души. Лет через десять я тоже останусь одна. Насобираю штук десять дворовых кошек и буду с ними жить-поживать (и прослыву городской сумасшедшей с десятью кошками), потому что без разницы с кем в компании по-тизоньку съезжать с ума и вести светские беседы, к домовым или с кошками. hang1

laughing поддерживаю)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#6 написал: Летяга
Вчера, 22:15
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 709
Комментариев: 8 206
Печально остаться одному под занавес. И хорошо, когда знаешь, что где-то живёт родная душа.
Страшно пережить всех близких.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#7 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 797
Печально однако.Один домовой остался.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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