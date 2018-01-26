Старый знакомый

Новость отредактировал conjure one - Вчера, 16:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 934 Комментарии: 7 +12 Вчера, 16:15 by

После свадьбы мы поселились в квартире родителей мужа, те отвели нам отдельную комнату. Мне было непривычно там, все чужое, новое, да и за родителями скучала, хотя ко мне относились очень хорошо. Часто, когда муж уснет, плакала.Ночью проснулась от чужого взгляда, почувствовала, что кто-то сидит у меня в ногах. Животных в доме нет, а то бы решила, что кошка. Но то существо тоже было шерстяное и маленькое. Правда шерсть была на нем не гладкая, как у кота, а лохматая. Оно в упор на меня смотрело, и я закричала.Проснулся муж, прибежали его родители, мне ничего не оставалось, как рассказать правду. Муж сказал, что это просто сон, а вот свекровь меня успокоила и сказала: «Это домовой был, приходил с тобой знакомиться». Все посмеялись такой шутке, но с тех пор я успокоилась и почувствовала себя здесь как дома.Когда родилась дочь, я, также среди ночи услышав плач, встала ее покормить и почувствовала, как с кроватки мелькнула тень, а к моей ноге притронулось что-то мягкое и теплое. Было не сильно приятно, но теперь я уже не испугалась, поняла, что свекровь не шутила. Значит, домовой приходил знакомиться с новым членом семьи.Сейчас я уже живу одна, давно нет не только свекрови, но и самого мужа (погиб молодым). Дочь замужем, навещает редко, живет далеко. Я по-прежнему в той квартире и почему-то верю, что живу не одна. Разговариваю с домовым, который достался мне по наследству, как со старым знакомым. Мне так легче переносить одиночество.Автор - Светлана.

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