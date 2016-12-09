Муж оставил домового за женой следить

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 307 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 09:33 by

Уезжала я года два назад от родителей. Поезд на Москву у нас вечером проходит, пока вещи разложила, застелилась, ночь наступила. В вагоне полумрак, людей, на удивление было не очень много, поэтому относительно тихо. Напротив женщина лет, примерно, пятидесяти, ехала она из отпуска, с юга, сидим, чай пьем. Разговорились.Моя попутчица, Светлана, примерно за год до нашего знакомства потеряла мужа. Он несколько лет тяжело болел, поэтому его уход не стал неожиданностью, она горевала, но понимала, что оба отмучились. Все заботы, связанные с похоронами, ей помогли уладить коллеги мужа и взрослый сын. Он жил за границей постоянно, уехал еще студентом, женился. Сын пробыл пару недель, а потом отпуск у него закончился.Светлана осталась одна, она работала, привыкала к жизни в одиночестве. По ночам было не уснуть, все вспоминала мужа, свою жизнь с ним. Жили дружно, хорошо зарабатывали оба, квартиру купили большую, много путешествовали, пока супруг был здоров.Иногда Светлана вставала с постели и до утра рассматривала совместные фотографии, тосковала.Через несколько месяцев решила перебрать вещи мужа, вытащила его одежду из шкафов. Решила, что несколько хороших вещей отвезет тетке в деревню, та просила для мужа, а остальное выбросит. Потом полезла в письменный стол. В ящиках лежали бумаги, Светлана их быстро просмотрела, ничего ценного, и отложила на выброс. В одном из ящичков нашла фигурку гнома. Светлану будто по сердцу резануло. Этого гнома муж подарил ей вместе с колечком на прошлый день рождения. Женщина вспомнила, как открыла подарочную коробку, там лежал этот гном, а на шее его, привязанное атласной ленточкой, поблескивало колечко.Муж тогда невесело пошутил:- Вот, принес домового в дом, останется за хозяина, когда меня не станет. Будет присматривать за тобой, чтобы другого не завела.Светлане отчего-то стало тогда неприятно, но мужу она ничего не сказала. Кольцо одела пару раз, да и засунула в шкатулку, а гнома бросила в мусорное ведро. Муж, как ей тогда показалось, ничего не заметил, по крайней мере, промолчал. А оказывается, он гнома нашел и сохранил.Утром Светлана вынесла старые вещи на помойку, по дороге на работу. Вернувшись вечером в квартиру, нашла у входа фигурку гномика, видно, он выпал из узла с вещами. Она взяла гнома и пошла к мусорному ведру, ей была неприятна эта фигурка, хотя объяснить это чувство Света не могла.Ночью Светлане приснилось, что в спальню вошел муж, стал укладываться на кровать. Женщина проснулась с бьющимся сердцем, никого рядом не было, конечно. Она заснула опять, ей снова приснился муж, он склонился над ней и смотрел хмуро. Утром Света схватила и гнома, и кольцо, пронесла несколько кварталов и выбросила в урну. Весь день она чувствовала себя разбитой, была бледной, ее отправляли домой, но идти туда не хотелось. Вечером она входила в квартиру со страхом, но все было тихо и спокойно, ночь тоже прошла без приключений. Жизнь стала налаживаться.Подошел очередной день рождения. Свету поздравили на работе, вечером позвонил сын, поговорили, он стал прощаться и вдруг вспомнил:- Мам, папа просил сказать, что тоже приготовил тебе подарок. Он спрятал его в кладовке.Светлана даже не хотела искать этот последний подарок, решила - утром. Но среди ночи проснулась от звука шагов. В комнате кто-то был, Света чувствовала дыхание. Она хотела включить ночник, но не смогла поднять руку. Так и лежала до утра. Утром ее отпустило. Светлана собрала вещи на несколько дней, нашла подарок в кладовке. Подарок она выбросила по дороге на работу, а вечером поехала к матери в Подмосковье. Света поняла, что больше в своей квартире находиться не сможет.Несколько месяцев жила у матери, потом уладилось с переездом. Теперь у нее была двушка, вся мебель и вещи в ней были новыми. Из старой квартиры Светлана забрала только свои личные вещи и документы, остальным попросила распорядиться агента.- Знаешь, квартира маленькая, а мне больше зачем? Я разницу в деньгах сыну отдала. Мне зарплаты хватает, вот в отпуск съездила, жизнь продолжается. Я ведь эту историю тебе первой после матери рассказываю. Все на работе удивлялись, зачем я переехала, а что я отвечу, что гнома испугалась? Ведь скажут - с ума сошла. А с тобой мы больше не увидимся, думай что хочешь. А мне выговориться надо было.Автор - канал Старая ведьма.

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