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Истории из жизни

Моему другу и коллеге Жене посвящается

Кто-то сочтет, что мистического здесь мало или ничего, что это "происки" воспаленного от дум сознания. Этот текст начинаю набирать второй раз, почему-то первый мой раз с телефона текст превратился в абракадабру. И пока я думала, как исправить, глядя на экран, окно 4стор и вовсе закрылось... Хочу поделиться. Для меня здесь много непонятного, потому буду рада дельным комментариям, пояснениям от 4сторовцев.
О моем друге и коллеге не могу говорить в прошедшем времени... Не могу принять его смерть. Себе я тупо, как ребенку, внушила, что он в долгой командировке. Так стало легче.

Женя взял отгулы и поехал в другой город к своей любимой маме на юбилей. Надо сказать, что их тесным и дружеским отношениям можно было только позавидовать или глубоко порадоваться, что бывает такая тесная связь. У мамы с дочками бывают отношения более прохладные, не говорю уж о сыновьях. Накупил подарков и мчался к ней, спешил... Ночь просмотрел фильмы, вместо того, чтобы поспать. Кофе он не пьет. Это все выяснилось позже.

...Метель, февраль, ветрище и очень плохая видимость на дороге. Я была уверена, что он уснул и выехал на встречную полосу. Ведь он уверял меня, что на дороге не лихачит и не лезет на обгон в опасных местах. Всегда осуждал тех, кто так необдуманно поступает. Со слов тех, кто ехал в соседних машинах - он пытался проскочить организовавшуюся пробку и выехал на встречную полосу, навстречу вынырнула белая фура из снеговой пурги, ничего не было видно, перестроиться в свой ряд он не успел, рванул в сторону, но столкновения было не избежать... Его маме позвонили... Потом она позвонила нам на работу. Его личные вещи, подарки, которые он вез мамочке, разметало по всей дороге...

Похоронили его в том городе, куда он ехал, в своем родном городе. Травмы были страшные, не буду это описывать. На похороны я поехать не смогла, не могла смириться, принять, меня накрыло, я рыдала постоянно, когда поминали его на работе, все говорили теплые, хорошие слова не потому, что так надо, а потому, что он был душа компании, очень позитивный, веселый и добросердечный.
Спустя недели 2 после этих событий у меня добавилось много седых волос. Мы были очень дружны, он всегда поднимал настроение, веселил, нам было приятно общаться друг с другом. Мы понимали друг друга с полуслова, были на одной волне. Только я была постоянно загружена работой и иной раз некогда было отвлечься, пообщаться по-человечески. Поясню: я замужем, он жил гражданским браком с девушкой. И не спешил жениться. Я его пыталась направить "на путь истинный". И вот по прошествии лет он принял решение, сделал предложение своей девушке, летом должна была быть свадьба. И хотели не затягивать и с появлением детей. Планы были грандиозные. И мысли были, что он не выполнил свою программу, планы на земле... Я не смогла быть на похоронах - хотела запомнить его живым... А еще понимала, что посторонние люди могут не понять моих слез, это была реакция бОльшая, чем тихие слезы коллег, могли истолковать их неправильно. И вот до 9 дней особенно, до 40 дней, я перед сном просила Женю прийти - приснится, мне хотелось еще увидеть его, поговорить с ним последний раз. Я его не увидела тогда. Это было другое.

1. Как-то принимала душ и почувствовала ледяной холод, это не тот холодок, какой ощущает голая мокрая кожа, нет. Сначала возникло ощущение, что рядом кто-то есть, а я чувствую всегда такие вещи. Потом бок стал просто ледяным, как если бы меня боком засунули в морозильную камеру, это было не долго. Может, это был вовсе не он, не знаю - в нашей квартире примерно в тот же год проявил себя другой товарищ, мы называем его между собой Коричневый, но сейчас речь совсем не о нем.

2. В другой раз я прибежала откуда-то домой, было жарко, я дома одна, сняла все, что можно снять. Плеснула себе холодного сока в маленький бокальчик, его поставила на стол около бука, и надо было быстро что-то сделать в буке, срочное. И вот я набираю в буке Поиск или что-то вроде того и вижу, как мой бокальчик поехал по столу сбоку от бука, прям передо мной... Проехал он сантиметров 5. Это не физика. Дно его было сухое - я тут же проверила, стол под ним тоже был сухой. Не было еще 40 дней.


3. В тот период, когда просила Женю мне присниться: снится мне обычный сон, вдруг он прерывается, и далее идет вставка. Она отличается от сна, не могу объяснить чем, воспринимается по-другому, видится по-другому, потом вставка заканчивается, может продолжиться тот сон или начинается другой. Так в этой вставке я слышу голос, он какой-то нейтральный и обычно без эмоциональной окраски, не мужской и не женский. Нельзя сказать роботоподобный, но что-то в этом есть. Голос говорит: «Ты не можешь увидеть его». А я во сне прошу, покажите мне его, покажите! Что будет теперь, как он, где он. И вижу маленького рыжеволосого мальчика (типаж Жени совсем другой - карие глаза, выразительные брови, брюнет), этот мальчик капризничает, психует без причины. Комната какая-то странная, видела только стену, обитую деревянными рейками. Ему кто-то что-то говорил, но это как бы не показали.

В другую ночь, через время, снова вставка в обычный сон, опять прошу: «Покажите его!» И этот же голос, только уже немного раздраженный, но все равно это какие-то недоэмоции что ли, говорит: «Смотри!» Вижу опять этого рыжего мальчика, та же стена, деревянная лавка и он тихо спит на ней, просто на голой лавке, как спят все малыши.

Прошло еще время, те сны я никак себе не объяснила, они подзабылись. До 40 дней опять вставка во сне - огромный зал, потолка не видно, он уходит ввысь и теряется где-то в серой дымке, вокруг все из толстого стекла - внешние стены и какие-то перегородки. Все в серой полутьме и чуть виден свет, проникающий сквозь стеклянные стены снаружи, сквозь прозрачную высоченную дверь. Как будто утро, самое начало рассвета, еще полутемно и солнца нет еще совсем. Я стою в середине этого зала и мне почему-то очень надо выйти наружу, а я не могу. Тщетно тыкаюсь в эти перегородки, во все стороны, ищу, как выйти, вижу дверь, а выйти не получается. Я даже ударилась больно лбом и лицом, мне показалось, что там выход и стекла нет, шагнула и ударилась. И тут все тот же нейтральный голос: «Чтобы это произошло, должно пройти еще 3...» И я проснулась.

Даже как будто было больно физически лоб. А может это обман подсознания, ощущения после сна. Думала, чего три... часа, дня? Что произойти? Надо сказать, что о Жене тогда я заставляла себя думать меньше и не плакать. Прочитала, что им плохо от этого, старалась взять себя в руки. Никак себе этот сон не объяснила, все мысли прогнала. Прошло много времени. Я снова стала мамой. И вот моему ребенку примерно годик, мы на детской площадке. Приходит мама с 2 детьми - один в коляске, второму на вид года 1,5. Я смотрю на него, как будто где-то его уже видела, но не помню его, не среди детей, с которыми тусим сейчас. У меня отличная память на лица, могу через время, через годы их вспомнить. И вот этот вредный, противный мальчик подходит к нам, начинает рамсить с моим ребенком, ну типа иди отсюда, это все мое, возраст у них такой. Я вижу близко его лицо... Рыжеволосый мальчик из моих снов, капризуля без причины... Мама зовет его: «Коля, иди сюда! Не лезь к мальчику».

Я вспоминаю все те сны. Прошло примерно 3 года! Я еще несколько раз видела их на той площадке, но мы играли отдельно.

4. После смерти Жени прошло года 2, снится сон - молодой лес, где-то рядом есть река, тонкие прутики стволов деревьев тянутся к солнцу, частыми островками растут на какой-то площадке. Весенний день, ярко светит солнце, сильно тает снег, он повсюду, его очень много, журчит и бежит вокруг талая вода. Я почему-то продираюсь сквозь эти тонкие деревца, они мешают, не дают пройти, я в воде то по пояс, то по грудь, проваливаюсь в этот рыхлый снег, пытаюсь куда-то выйти. Ноги ледяные, еле достаю их. И слышу очень громкий крик: «Ира-а-а-а-а!» Это Женя, на нем черный костюм, рубашка, он стоит прям рядом со мной, почти вертикально, чуть наклонен вбок, руки опущены вдоль тела, он не шевелится в этом рыхлом снегу, вода все пребывает, очень быстро, заливает его лицо, глаза, он моргает, смотрит на меня. Как будто не понимает, что происходит, такое лицо. И я просыпаюсь, ощущения тяжелые... В церковь свечи ставила ходила очень долго, вспоминаем нашего Женечку часто на работе, поминаем, все его любили, тепло к нему относились. Иногда разговариваем с его мамой по телефону. Как оказалось, я многое от Жени знаю о ней, а она от Жени знает про меня. Не судите строго за много буковок - для этого такой сайт и существует, чтобы люди могли высказаться, поделиться. Мне стало чуть легче. А кому такие форматы не нравятся - читать не стОит, да и заходить на сайт тоже. Всем доброго дня!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:54 by ИренкаПросмотров: 695Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Друг авария сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 17:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (76|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 845
Всю ночь смотреть фильмы, а утром поехать в пургу? Да ещё при ограниченной видимости выехать на встречку???... А почему бы не выехать было вечером, раз ночь всё равно не спал? Что мешало? Фильмы? Когда их можно посмотреть в любое время по интернету. А может выпивка после получения отгулов? Всю ночь пили с друзьями, а утром за руль. Тогда можно без башни в пургу вывернуть и на встречку. Если ночью неспеша смотрел фильмы, тогда зачем было спеша вырулить на встречную полосу?
Так Виктор Цой сел за руль в дым пьяный и въехал в автобус. На всю страну объявили тогда, что был трезвый, как будто бы менял кассету, а тут бабах и ариведерчи. Недавно только выяснилось, что он был за рулём на бровях.
Следующий момент: о друге и коллеге не убиваются так, как милая и неотразимая Иренка. Признайтесь, явно были чувства к коллеге.
Бок обдаст холодным воздухом в душе при разном температурном балансе потока капель воды и воздуха, вы ведь не принимаете душ при абсолютных камерных условиях без вентиляции? Просто был определённый настрой на потустороннее в это время, потому себя и накрутили. Визуализации ведь не было... .
Про бокальчик сока ничего не могу сказать - мало информации. Мне кажется просто заметить - недостаточно. Я могу быть не прав, конечно, может быть вы вот такая, заглянули под стол, решили, что это привет с того света и на этом успокоились.
И мне не понятно, зачем просить Женю присниться, когда вы сами можете на него настроиться. У вас может случиться блокировка от себя самой на такой род снов, если будете просить некоего явления и позволять управлять собой в своих же снах. Очень заметно, что вы испытывали сильные чувства при жизни этого человека. Иначе зачем так усердно упрашивать о встрече?
Скорее всего, тот ваш Женя пока ничего не умеет, а может и никогда не сумеет, он будет ждать себя - "философа" или себя - "разведчика", там он будет совершенно другим. Вам и дали понять образом рыжего мальчика, которого вы видели в реале, что вам бы надо успокоиться. Через образ в реале должно было прийти успокоение вашей чувственной сферы.
Про голос: вы можете сами пройти через перегородки, стены, стёкла, двери, даже чёрти знает через что. Вам всего лишь надо "захотеть". Голос тут совершенно ни при чём, чтобы его слушать и анализировать, через три года или через три жизни к вам придёт такая способность. Захотите - получится, нет - значит нет. Не надо позволять управлять собой. Вы в своих снах идёте на поводу у своей чувственности, когда могли бы за долю секунды подняться в воздух над рыхлым снегом и вытащить в добавок своего Женю. Ваш путь - спокойствие и в данном случае избавление от чувств к Евгению, всё остальное - не ваше. Если бы было ваше, вы бы смогли снег в своём сне превратить в пустыню. Если будете оставаться в этом чувстве - попадёте в кабалу к "голосу".
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 19:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 706
Насчёт мальчика из сна, первая мысль была, что в него переселилась душа Жени. Душераздирающая история...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: ebegen31
Вчера, 22:55
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 161
Хорошо написано, эмоционально, но без ущерба для смысла и связности мыслей. Что сказать... Редкие отношения, - надо же, порой и родня своих покойных так тепло не вспоминает, и радостно, что есть на свете такие добрые, тонко чувствующие люди... А насчет толкования, Ирина, - об этом можно только думать и думать, а скорее, просто чувствовать что-то по этому поводу. Я лишь могу сказать, что не верю в то, что мертвым плохо от того, что мы часто о них вспоминаем, что это, мол, им как-то мешает на том свете. Думаю, это просто суеверие, которое появилось у людей как защитная реакция от тоски. Как любят повторять жизнелюбы: "Жизнь продолжается"... Мертвым, если уж на то пошло, либо вообще все равно, либо, если после смерти что-то есть, - им хорошо от того, что мы их помним, любим.
Зарегистрирован: 5.10.2012
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