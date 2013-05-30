Моему другу и коллеге Жене посвящается

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Иренка Просмотров: 695 Комментарии: 3 +8 Вчера, 15:54 by

Кто-то сочтет, что мистического здесь мало или ничего, что это "происки" воспаленного от дум сознания. Этот текст начинаю набирать второй раз, почему-то первый мой раз с телефона текст превратился в абракадабру. И пока я думала, как исправить, глядя на экран, окно 4стор и вовсе закрылось... Хочу поделиться. Для меня здесь много непонятного, потому буду рада дельным комментариям, пояснениям от 4сторовцев.О моем друге и коллеге не могу говорить в прошедшем времени... Не могу принять его смерть. Себе я тупо, как ребенку, внушила, что он в долгой командировке. Так стало легче.Женя взял отгулы и поехал в другой город к своей любимой маме на юбилей. Надо сказать, что их тесным и дружеским отношениям можно было только позавидовать или глубоко порадоваться, что бывает такая тесная связь. У мамы с дочками бывают отношения более прохладные, не говорю уж о сыновьях. Накупил подарков и мчался к ней, спешил... Ночь просмотрел фильмы, вместо того, чтобы поспать. Кофе он не пьет. Это все выяснилось позже....Метель, февраль, ветрище и очень плохая видимость на дороге. Я была уверена, что он уснул и выехал на встречную полосу. Ведь он уверял меня, что на дороге не лихачит и не лезет на обгон в опасных местах. Всегда осуждал тех, кто так необдуманно поступает. Со слов тех, кто ехал в соседних машинах - он пытался проскочить организовавшуюся пробку и выехал на встречную полосу, навстречу вынырнула белая фура из снеговой пурги, ничего не было видно, перестроиться в свой ряд он не успел, рванул в сторону, но столкновения было не избежать... Его маме позвонили... Потом она позвонила нам на работу. Его личные вещи, подарки, которые он вез мамочке, разметало по всей дороге...Похоронили его в том городе, куда он ехал, в своем родном городе. Травмы были страшные, не буду это описывать. На похороны я поехать не смогла, не могла смириться, принять, меня накрыло, я рыдала постоянно, когда поминали его на работе, все говорили теплые, хорошие слова не потому, что так надо, а потому, что он был душа компании, очень позитивный, веселый и добросердечный.Спустя недели 2 после этих событий у меня добавилось много седых волос. Мы были очень дружны, он всегда поднимал настроение, веселил, нам было приятно общаться друг с другом. Мы понимали друг друга с полуслова, были на одной волне. Только я была постоянно загружена работой и иной раз некогда было отвлечься, пообщаться по-человечески. Поясню: я замужем, он жил гражданским браком с девушкой. И не спешил жениться. Я его пыталась направить "на путь истинный". И вот по прошествии лет он принял решение, сделал предложение своей девушке, летом должна была быть свадьба. И хотели не затягивать и с появлением детей. Планы были грандиозные. И мысли были, что он не выполнил свою программу, планы на земле... Я не смогла быть на похоронах - хотела запомнить его живым... А еще понимала, что посторонние люди могут не понять моих слез, это была реакция бОльшая, чем тихие слезы коллег, могли истолковать их неправильно. И вот до 9 дней особенно, до 40 дней, я перед сном просила Женю прийти - приснится, мне хотелось еще увидеть его, поговорить с ним последний раз. Я его не увидела тогда. Это было другое.1. Как-то принимала душ и почувствовала ледяной холод, это не тот холодок, какой ощущает голая мокрая кожа, нет. Сначала возникло ощущение, что рядом кто-то есть, а я чувствую всегда такие вещи. Потом бок стал просто ледяным, как если бы меня боком засунули в морозильную камеру, это было не долго. Может, это был вовсе не он, не знаю - в нашей квартире примерно в тот же год проявил себя другой товарищ, мы называем его между собой Коричневый, но сейчас речь совсем не о нем.2. В другой раз я прибежала откуда-то домой, было жарко, я дома одна, сняла все, что можно снять. Плеснула себе холодного сока в маленький бокальчик, его поставила на стол около бука, и надо было быстро что-то сделать в буке, срочное. И вот я набираю в буке Поиск или что-то вроде того и вижу, как мой бокальчик поехал по столу сбоку от бука, прям передо мной... Проехал он сантиметров 5. Это не физика. Дно его было сухое - я тут же проверила, стол под ним тоже был сухой. Не было еще 40 дней.3. В тот период, когда просила Женю мне присниться: снится мне обычный сон, вдруг он прерывается, и далее идет вставка. Она отличается от сна, не могу объяснить чем, воспринимается по-другому, видится по-другому, потом вставка заканчивается, может продолжиться тот сон или начинается другой. Так в этой вставке я слышу голос, он какой-то нейтральный и обычно без эмоциональной окраски, не мужской и не женский. Нельзя сказать роботоподобный, но что-то в этом есть. Голос говорит: «Ты не можешь увидеть его». А я во сне прошу, покажите мне его, покажите! Что будет теперь, как он, где он. И вижу маленького рыжеволосого мальчика (типаж Жени совсем другой - карие глаза, выразительные брови, брюнет), этот мальчик капризничает, психует без причины. Комната какая-то странная, видела только стену, обитую деревянными рейками. Ему кто-то что-то говорил, но это как бы не показали.В другую ночь, через время, снова вставка в обычный сон, опять прошу: «Покажите его!» И этот же голос, только уже немного раздраженный, но все равно это какие-то недоэмоции что ли, говорит: «Смотри!» Вижу опять этого рыжего мальчика, та же стена, деревянная лавка и он тихо спит на ней, просто на голой лавке, как спят все малыши.Прошло еще время, те сны я никак себе не объяснила, они подзабылись. До 40 дней опять вставка во сне - огромный зал, потолка не видно, он уходит ввысь и теряется где-то в серой дымке, вокруг все из толстого стекла - внешние стены и какие-то перегородки. Все в серой полутьме и чуть виден свет, проникающий сквозь стеклянные стены снаружи, сквозь прозрачную высоченную дверь. Как будто утро, самое начало рассвета, еще полутемно и солнца нет еще совсем. Я стою в середине этого зала и мне почему-то очень надо выйти наружу, а я не могу. Тщетно тыкаюсь в эти перегородки, во все стороны, ищу, как выйти, вижу дверь, а выйти не получается. Я даже ударилась больно лбом и лицом, мне показалось, что там выход и стекла нет, шагнула и ударилась. И тут все тот же нейтральный голос: «Чтобы это произошло, должно пройти еще 3...» И я проснулась.Даже как будто было больно физически лоб. А может это обман подсознания, ощущения после сна. Думала, чего три... часа, дня? Что произойти? Надо сказать, что о Жене тогда я заставляла себя думать меньше и не плакать. Прочитала, что им плохо от этого, старалась взять себя в руки. Никак себе этот сон не объяснила, все мысли прогнала. Прошло много времени. Я снова стала мамой. И вот моему ребенку примерно годик, мы на детской площадке. Приходит мама с 2 детьми - один в коляске, второму на вид года 1,5. Я смотрю на него, как будто где-то его уже видела, но не помню его, не среди детей, с которыми тусим сейчас. У меня отличная память на лица, могу через время, через годы их вспомнить. И вот этот вредный, противный мальчик подходит к нам, начинает рамсить с моим ребенком, ну типа иди отсюда, это все мое, возраст у них такой. Я вижу близко его лицо... Рыжеволосый мальчик из моих снов, капризуля без причины... Мама зовет его: «Коля, иди сюда! Не лезь к мальчику».Я вспоминаю все те сны. Прошло примерно 3 года! Я еще несколько раз видела их на той площадке, но мы играли отдельно.4. После смерти Жени прошло года 2, снится сон - молодой лес, где-то рядом есть река, тонкие прутики стволов деревьев тянутся к солнцу, частыми островками растут на какой-то площадке. Весенний день, ярко светит солнце, сильно тает снег, он повсюду, его очень много, журчит и бежит вокруг талая вода. Я почему-то продираюсь сквозь эти тонкие деревца, они мешают, не дают пройти, я в воде то по пояс, то по грудь, проваливаюсь в этот рыхлый снег, пытаюсь куда-то выйти. Ноги ледяные, еле достаю их. И слышу очень громкий крик: «Ира-а-а-а-а!» Это Женя, на нем черный костюм, рубашка, он стоит прям рядом со мной, почти вертикально, чуть наклонен вбок, руки опущены вдоль тела, он не шевелится в этом рыхлом снегу, вода все пребывает, очень быстро, заливает его лицо, глаза, он моргает, смотрит на меня. Как будто не понимает, что происходит, такое лицо. И я просыпаюсь, ощущения тяжелые... В церковь свечи ставила ходила очень долго, вспоминаем нашего Женечку часто на работе, поминаем, все его любили, тепло к нему относились. Иногда разговариваем с его мамой по телефону. Как оказалось, я многое от Жени знаю о ней, а она от Жени знает про меня. Не судите строго за много буковок - для этого такой сайт и существует, чтобы люди могли высказаться, поделиться. Мне стало чуть легче. А кому такие форматы не нравятся - читать не стОит, да и заходить на сайт тоже. Всем доброго дня!

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