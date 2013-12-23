Зимой на даче

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:03

Фиолетовая Дымка Просмотров: 366 Комментарии: 10 +13 Сегодня, 14:03 by

Эту историю рассказала мне коллега с прошлой работы. Дело было зимой. Аня с мужем - личности отчаянные и "легкие на подъем".Так вот, сидели они как-то, переписывались на работе друг с другом, и кому-то из них пришла заманчивая идея затариться пиццей и смотаться на дачу. Чтобы вы понимали, на дачу они ездят только в весенне-летнее время. А тут решили насладиться зимней загородной романтикой. А что, электричество на даче есть, обогреватель - тоже, и даже два.Выехали они из города часов в восемь вечера. Прикатили. Мороз чувствуется еще сильнее, чем в городе, высокие сугробы. Зашли в дом, включили обогреватели, сели есть уже остывшую пиццу, переговариваясь о том, что рано они открыли дачный сезон: холод, на улице темнота, хоть "глаза выколи", соседей в округе не видать. Это они такие бедовые - приехали пикниковаться зимой. В общем, решили они доедать свою пиццу и "сматывать удочки".Тут они услышали за дверью звук шагов: кто-то очень тяжелый поднимался по деревянному крыльцу. Далее последовали стуки в дверь, причем стучали так, что дверь ходуном ходила. Соседей нет, тишина, темнота, холод, а за дверью кто-то очень хочет вломиться внутрь. Муж коллеги, Женя, вооружился топором и пошел к двери, Аня - за ним. Из-за спины мужа она пискнула: "Кто там?!" Последовал ответ: "Это Дима! Я мириться пришел!"Дима - брат моей коллеги. Отношения у них всегда были прохладные именно со стороны брата , а после какого-то скандала они и вовсе перестали общаться. Аня очень переживала по этому поводу, но гордость мешала ей пойти на перемирие. Естественно, она побежала открывать дверь. Но муж ее остановил, спросив, почему он приехал мириться на дачу, а не пришел к ним домой. Некто за дверью проигнорировал вопрос и начал обращаться напрямую к моей коллеге. Он давил на то, что приехал мириться, а сестра ведет себя неадекватно, он сделал первый шаг, а она сейчас своим поведением все загубит, и они вообще перестанут общаться. Говорил, что ему холодно, он устал и проголодался, а они сытые и в тепле. Аня снова попыталась открыть дверь, но Женя жестом приказал ей подождать.Подойдя к окну, где более-менее нормально ловила связь, он набрал номер Димы. Тот поднял трубку и на вопрос, где он, ответил, что дома с семьей. Затем, испугавшись, что пара нагрянет к ним в гости, начал говорить, что вся его семья болеет, у них карантин, и вообще, они ложатся спать.Теперь пришел черед пугаться Ане и Жене. За дверью явно был не ее брат. Некто, поняв, что добыча ускользнула, со всей дури ударил в последний раз в дверь, и наступила тишина. Долго они сидели, не решаясь выйти, но назад-то ехать надо. Вышли, быстро добежали до машины и ломанулись домой.Затем Аня, заканчивая свой рассказ, отметила, что следы на сугробе были только ее и мужа. Больше никаких следов не было.

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