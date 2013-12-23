Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Зимой на даче

Эту историю рассказала мне коллега с прошлой работы. Дело было зимой. Аня с мужем - личности отчаянные и "легкие на подъем".

Так вот, сидели они как-то, переписывались на работе друг с другом, и кому-то из них пришла заманчивая идея затариться пиццей и смотаться на дачу. Чтобы вы понимали, на дачу они ездят только в весенне-летнее время. А тут решили насладиться зимней загородной романтикой. А что, электричество на даче есть, обогреватель - тоже, и даже два.

Выехали они из города часов в восемь вечера. Прикатили. Мороз чувствуется еще сильнее, чем в городе, высокие сугробы. Зашли в дом, включили обогреватели, сели есть уже остывшую пиццу, переговариваясь о том, что рано они открыли дачный сезон: холод, на улице темнота, хоть "глаза выколи", соседей в округе не видать. Это они такие бедовые - приехали пикниковаться зимой. В общем, решили они доедать свою пиццу и "сматывать удочки".

Тут они услышали за дверью звук шагов: кто-то очень тяжелый поднимался по деревянному крыльцу. Далее последовали стуки в дверь, причем стучали так, что дверь ходуном ходила. Соседей нет, тишина, темнота, холод, а за дверью кто-то очень хочет вломиться внутрь. Муж коллеги, Женя, вооружился топором и пошел к двери, Аня - за ним. Из-за спины мужа она пискнула: "Кто там?!" Последовал ответ: "Это Дима! Я мириться пришел!"

Дима - брат моей коллеги. Отношения у них всегда были прохладные именно со стороны брата , а после какого-то скандала они и вовсе перестали общаться. Аня очень переживала по этому поводу, но гордость мешала ей пойти на перемирие. Естественно, она побежала открывать дверь. Но муж ее остановил, спросив, почему он приехал мириться на дачу, а не пришел к ним домой. Некто за дверью проигнорировал вопрос и начал обращаться напрямую к моей коллеге. Он давил на то, что приехал мириться, а сестра ведет себя неадекватно, он сделал первый шаг, а она сейчас своим поведением все загубит, и они вообще перестанут общаться. Говорил, что ему холодно, он устал и проголодался, а они сытые и в тепле. Аня снова попыталась открыть дверь, но Женя жестом приказал ей подождать.

Подойдя к окну, где более-менее нормально ловила связь, он набрал номер Димы. Тот поднял трубку и на вопрос, где он, ответил, что дома с семьей. Затем, испугавшись, что пара нагрянет к ним в гости, начал говорить, что вся его семья болеет, у них карантин, и вообще, они ложатся спать.

Теперь пришел черед пугаться Ане и Жене. За дверью явно был не ее брат. Некто, поняв, что добыча ускользнула, со всей дури ударил в последний раз в дверь, и наступила тишина. Долго они сидели, не решаясь выйти, но назад-то ехать надо. Вышли, быстро добежали до машины и ломанулись домой.

Затем Аня, заканчивая свой рассказ, отметила, что следы на сугробе были только ее и мужа. Больше никаких следов не было.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 366Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Дача брат ссора перемирие гость страх стук ужас авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:14
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1487|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 357
Вампир, упырь. Продрогший и голодный sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Beautiful lady
Сегодня, 14:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Ужас,и кто это был? Если правда.
Зарегистрирован: 28.06.2015
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 14:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 139
Цитата: зелёное яблочко
Вампир, упырь. Продрогший и голодный sweat_smile

Вот самой интересно. Аня говорила, что больше таких случаев не было.

Цитата: Beautiful lady
Ужас,и кто это был? Если правда.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: conjure one
Сегодня, 15:59
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (5990|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 2 390
Есть на сайте похожие истории, когда приходит некто и всеми возможными способами пытается проникнуть в дом. Говорит, что родственник и очень есть хочет. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 417
Опять в пиццу мухоморов насовали)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#6 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 16:10
+6
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 113
Самое страшное- что в подобный момент не окажется того, кто не даст впустить ЭТО. yaaah
Зарегистрирован: 19.03.2018
#7 написал: Летяга
Сегодня, 16:26
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 684
Комментариев: 8 105
На сайте целый ворох историй на сходную тему.
У неизвестных, прикидывающихся знакомыми или родственниками, две главные темы:
- Пусти-пусти (в дом, квартиру, куда угодно)
- Выйди-выйди (то же самое)
И есть несколько историй, где вышедший - пропал.
Так что делаем выводы.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 17:23
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2043|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 006
Страх и ужас, а ведь открыть самая здравая мысль, тем более чел замерз и есть хочет. Знают упыри чем брать)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 139
Цитата: Tigger power
Страх и ужас, а ведь открыть самая здравая мысль, тем более чел замерз и есть хочет. Знают упыри чем брать)) +

Что интересно,это нечто за дверью знало беспроигрышный вариант, на что точно могут открыть дверь. Вот откуда оно это знало?
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: Летяга
Сегодня, 18:26
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 684
Комментариев: 8 105
Цитата: Фиолетовая Дымка
это нечто за дверью знало беспроигрышный вариант, на что точно могут открыть дверь. Вот откуда оно это знало?

Если принять то, что это существует, то я бы сказала так:
Оно не знает про "брата, свата", оно воспринимает мир иначе, не так как мы. Оно "видит" у человека какие-то "структуры" чего-то там, нами не воспринимаемого, и знает, что если на подобную структуру оказать определённое воздействие, то "добыча" клюнет. Вот и оказывает. И клюёт.
А наши соответствия его не интересуют.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.