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Истории из жизни

Выбор, который нельзя отменить

Есть такая расхожая фраза «Дети не выбирают себе родителей». Насчёт всех детей не могу утверждать, но моя дочь точно меня ВЫБИРАЛА. Вернее будет сказать — душа будущего ребёнка загодя выбрала для себя родителей. Никакие усилия не смогли отменить этот выбор. И это чистая правда. Об этой своей пронзительной истории я сейчас поведаю.

Шёл 1991 год. Мне было 28 лет от роду. В стране начались кардинальные перемены в общественном и государственном устройстве. В двери миллионов людей гулко и неотвратимо стучались тяжёлые испытания, растянувшиеся на долгие годы. Многие лишились работы, льгот, накоплений, средств к существованию. С прилавков магазинов исчезли почти все товары и продукты, цены росли каждый день. Страна погружалась в пучину хаоса.

И в этих непростых условиях неожиданно для себя узнаю́, что я в положении. Я к тому времени уже много лет жила в законном браке. У нас с мужем хорошие отношения, вместе растим семилетнего мальчугана, в общем, дружная семья. Мы недавно сменили местожительство и переехали в свой частный дом. Мне только-только удалось устроиться на хорошую работу.

А здесь такая неожиданная новость, как снег на голову. Не то, чтобы мы с мужем не хотели второго ребёнка, но всё это было в то время как-то очень некстати. Подумала, всё взвесила и приняла решение — один сынуля.

Для осуществления намеченного отправилась в местную поликлинику. Был хмурый дождливый день. Долго добиралась пешком. Надо сказать, дорога была неблизкой. Где-то посредине пути на меня неожиданно навалилась жуткая усталость. Стало сильно клонить в сон. Тяжёлые веки закрывают глаза, ноги ватные, вот прямо хоть садись на землю и засыпай. А в голове мысль колокольчиком стучится — Возвращайся назад!

Из памяти стёрто, как я добиралась домой. Помню, зашла в спальню, упала, как подрубленная на кровать и проспала беспробудно четырнадцать часов. На следующий день опять отправилась в поликлинику, но там на приёме врач заявила, что срок уже критичный, и я не успею сдать анализы на СПИД. Дело в том, что в 1991 году эти анализы готовили в течение двух недель. Короче, врач дала мне от ворот поворот: «Вот если бы вы пришли ВЧЕРА, мы успели взять анализы и отправить их с машиной в лабораторию».

Мне бы следовало задуматься ещё тогда над тем, что какие-то силы подают вполне очевидный знак! Немедленно откажись от дурной затеи. Но я игнорирую это предупреждение и не отказываюсь от принятого решения. Следующую попытку мне уже постаралась организовать моя свекровь. Отправила меня к своей подруге, опытному врачу. Но та посмотрела меня и категорически отказалась участвовать в моей рискованной затее: "Слишком поздно что-либо предпринимать."

Но я словно под наваждением иду (или меня ведут какие-то силы) по явно губительному пути, и следует третья попытка. Теперь уже моя хорошая приятельница направляет к своей сестре, которая работала врачом в районной больнице, располагавшейся на другом конце города. Обо всём заранее было обговорено, во сколько мне приехать, кого и как спросить на месте и т. п. То есть всё для меня детально расписали и согласовали.

Та дама-врач должна была дежурить в предстоящую ночью. И вот ненастным октябрьским вечером я еду на городской электричке... Всю дорогу настраивала себя как могла.

На этот раз добралась до места без происшествий. Дорога от станции до районной больницы была широкой и прямой. А вот настроение было такое же паршивое, как и погода. Накрапывал мелкий дождик, было сыро. Шуршавшие под ногами опавшие листья, нагоняли тоску. Осень скорбно шумела, как последний аккорд, песни той, что звучала и спета.

Впереди меня по дороге пухленький мальчуган заботливо катил коляску с маленькой девочкой, которая почти всё время задорно смеялась. Мальчику на вид было лет восемь — девять, малышке — года два. Я прям всеми фибрами души ощущала, что этим ребятишкам сейчас хорошо в присутствии друг друга. Кажется очевидным, что от такой картины должно наступить умиление. А я, наоборот, почему-то очень не хотела смотреть на них, мне было как-то не по себе в их присутствии. Но как бы я ни пыталась их обогнать, у меня ничего не получилось. Счастливые брат и сестра двигались передо мной до само́й больницы.

Я зашла в совершенно пустой вестибюль. Горело дежурное освещение. Была хорошо видна часть гардеробной с голыми вешалками. Вокруг ни души. Я покашляла, пошаркала, но помещение отозвалось вязкой тишиной. Стою, не знаю, что предпринять. И в этот момент из-за стойки гардеробной, как чёрт из табакерки, появляется всколоченная женская голова. Я даже вздрогнула от неожиданности. И если честно, испугалась.

На мой вопрос, как пройти к (называю Ф. И. О. врача), голова отвечает: «А она сегодня не работает! Да и приём уже давно закончен. Ступайте как вы женщина домой. Нечего вам здесь делать!»
Я начинаю горячиться:«Не может быть! Мы же с ней договаривались! То есть как это не работает?»

А она мне в ответ с вызовом:«А вот так это!»
Что-то меня смущало и пугало в этой женщине. Что именно я поняла уже на слякотной улице, куда вылетела ошарашенная всем происходящим. Женщина стояла за стойкой неестественно, как бы под углом, сильно накренившись в левую сторону как будто — поломанный манекен.

Все попытки связаться с человеком, который ожидал меня тем вечером в больнице, были безуспешны. Все попадавшиеся мне таксофоны были сломаны. Сотовых телефонов тогда ещё в проектах не было. Дозвониться я смогла только спустя два часа, после того как добралась до квартиры мамы. Выяснилось, что врач была на месте и ожидала меня. Наша договорённость была в силе, и она велела быстрее к ней возвращаться. И ещё сказала, что гардеробщицы, подходящей под моё описание, у них нет и никогда не было.

Я сидела на кухне у мамы. Пыталась согреться горячим чаем. На душе было смятение, в голове звенели вопросы:«Что делать? К кому обратиться? Что предпринять?».

Но чётких ответов не было и постепенно мысли настроились на другую волну. Помню, сижу, отрешённо смотрю в черноту вечера за окном и начинаю осознавать, что после всего случившегося, наверно, только упрямец или полный идиот не поймёт, что ничего не нужно делать. Уже трижды кто-то настойчиво отводил меня от этого безумного шага. Какие-то силы останавливали меня, посылали очевидные знаки, пугали меня. И тут в моём сознании чётко сформировалась мысль — «Не пытайся! Несмотря ни на что этому ребёнку предначертано родиться!»

И вот, примерно на седьмом месяце беременности приснился мне необычный сон, который до сих пор помню в мельчайших подробностях. В сновидении была удивительная девочка. Скорее девушка-подросток возрастом четырнадцать — пятнадцать лет. Высокая, стройная, тоненькая, с длинными до лопаток медными волосами. На ней одето очень короткое платье зелено — кислотного цвета со сложным рисунком. Она просто стояла молча и как-то с вызовом глядела на меня. Вот, дескать, мамуля, посмотри от кого ты хотела отказаться.

29 марта 1992 года раньше срока на месяц у нас родилась дочь. Видимо, торопилась, мамаша-то оказалась неблагонадёжной. Я не делала УЗИ, но точно знала, что будет девочка. И спустя пятнадцать лет она была именно такой, какой увидела её в том сновидении. Высокая, с длинными темно-рыжими волосами. Она и сейчас такая же, в свои 28. И характер не простой, как тот рисунок на платье. И мой старший сын также катал коляску со своей маленькой сестрёнкой, и она весело ему смеялась.

И кто сказал, что дети не выбирают себе родителей? На самом деле, как я потом узнала, души детей выбирают для себя родителей ещё задолго до своего рождения!

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Сегодня, 17:33 by KiriaПросмотров: 166Комментарии: 3
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Ключевые слова: Беременность подруга врач манекен больница дочь

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 19:16
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Комментариев: 714
Очень хорошая история. Я тоже как-то верю в то, что если детям суждено родиться, то они родятся. И наоборот, как не жаль это признавать (очень часто обращаю внимание на такие истории).
Молодец гг, что распознала знаки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Nlo
Сегодня, 19:17
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Хорошая история, проникновенная.
У меня всегда был про аборты вопрос: зачем выковыривать из себя ребёнка и рисковать своей жизнью? Если уж так приспичило избавиться от младенца - можно же в дом малютки сдать. Мне кажется, аборт как операция - страшнее родов, так почему на это идут?
Плюс за историю
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#3 написал: Елена Лис
Сегодня, 19:24
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Комментариев: 279
Очень хорошая история,+.
Не знаю, может быть сын фантазировал, но когда ему было года 3, он мне тоже говорил, что выбрал именно нас. Он рассказывал, что было много разных мам, но он захотел именно ко мне, так как у нас были собака и кошки( он очень любит животных). И сестрёнка хорошая( у меня старшая дочь).
Да и я, ещё когда беременная ходила, была уверена, что у меня будет именно сын.
Так, что, может и правда, есть судьба и предопределенность рождения.
Зарегистрирован: 26.10.2020
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