Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Знакомство с родителями

Познакомься, мама –
Димочка – твой зять.
На пороге будем
Мы столбом стоять?

Я отсюда вижу –
Стол уже накрыт.
Выдай лучше Диме
Тапки для копыт.

Нет, не дым из пасти,
Это просто пар.
Нет, он не устроит
В комнате пожар.

Я сама решаю,
Мне не десять лет.
Кстати, вот, мамуля,
Тут тебе букет.

Эх, пришли, наверно,
Мы сегодня зря...
Мама! Срочно папе
Дай нашатыря!

Папа, ты очнулся?
Нет, сиди, сиди...
Дима, вымой лапы
И к столу иди.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 12:40 by Саша ХоффманнПросмотров: 93Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Стихи зять родители юмор авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 12:40
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1623|0)
Публикаций: 170
Комментариев: 2 122
Отличное стихотворение! Очень порадовали, Автор)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Qusto
Вчера, 15:44
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (924|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 537
Прикольно!

+++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#3 написал: Nlo
Вчера, 16:17
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 297
Весёлый стих, браво)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: Tigger power
Вчера, 18:52
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2277|-8)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 797
Копыто-лапы? Кого же привела то доча?))) Весело +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#5 написал: Летяга
Вчера, 20:27
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Бедные родители! satisfied
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: Саша Хоффманн
Вчера, 21:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 4
Спасибо!

Цитата: Tigger power
Копыто-лапы? Кого же привела то доча?)))

Доча привела, вероятно, демона) Копыта, когтистые лапы и огнедышащая пасть) Любовь зла.
Стишок появился после общения с приятелем по имени Дима, и шуточек на тему "Димон - демон".
Зарегистрирован: 2.09.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.