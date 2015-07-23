Знакомство с родителями

Знакомство с родителямиПознакомься, мама –
Димочка – твой зять.
На пороге будем
Мы столбом стоять?
Я отсюда вижу –
Стол уже накрыт.
Выдай лучше Диме
Тапки для копыт.
Нет, не дым из пасти,
Это просто пар.
Нет, он не устроит
В комнате пожар.
Я сама решаю,
Мне не десять лет.
Кстати, вот, мамуля,
Тут тебе букет.
Эх, пришли, наверно,
Мы сегодня зря...
Мама! Срочно папе
Дай нашатыря!
Папа, ты очнулся?
Нет, сиди, сиди...
Дима, вымой лапы
И к столу иди.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 12:40 by Саша ХоффманнПросмотров: 93Комментарии: 6
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