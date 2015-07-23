Знакомство с родителями

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:40

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Саша Хоффманн Просмотров: 93 Комментарии: 6 +7 Вчера, 12:40 by

Познакомься, мама –Димочка – твой зять.На пороге будемМы столбом стоять?Я отсюда вижу –Стол уже накрыт.Выдай лучше ДимеТапки для копыт.Нет, не дым из пасти,Это просто пар.Нет, он не устроитВ комнате пожар.Я сама решаю,Мне не десять лет.Кстати, вот, мамуля,Тут тебе букет.Эх, пришли, наверно,Мы сегодня зря...Мама! Срочно папеДай нашатыря!Папа, ты очнулся?Нет, сиди, сиди...Дима, вымой лапыИ к столу иди.

Ключевые слова: Стихи зять родители юмор авторский стих

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