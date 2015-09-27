Мистика. Подслушано

зелёное яблочко Просмотров: 110 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 16:02 by

#123071 МистикаДевять лет назад погиб мой двоюродный брат. Я так переживала, жить не хотела. До сих пор могу заплакать, когда вспомню о нем. А тут недавно ко мне подошла незнакомая женщина и спрашивает: "Что за молодой человек рядом с тобой стоит?" Рядом никого не было. А она продолжает: "Чего ты его держишь? Ему по своим делам лететь надо, а ты его столько лет не отпускаешь".2020-02-03 20:20#122998 МистикаНедавно иду вечером, уже темно. Вдруг на меня нападает мужчина с ножом. Еле вырвалась, пшикнула в него из перцовки, убежала. Было это рядом с магазином. На следующий день пошла к директору этого магазина, попросила посмотреть запись с камер. Теперь сижу дома, на улицу не выхожу, меня трясёт, заикаюсь. Потому что на записи есть только я, отбивающаяся от воздуха. Не знаю, как дальше жить, страшно...2020-02-02 13:00#122974 МистикаЛет в 4-5 я очень боялась оставаться одна. Даже если кто-то из взрослых уходил в соседнюю комнату - начиналась жуткая истерика. И вот как-то днём мама вышла провожать подругу до калитки (частный дом), а меня оставила одну. Ревела я, как белуга, взахлеб, да так, что окна дрожали.Вдруг слышу, как над окном за гардиной раздается очень странный по звучанию голос... нечеловеческий какой-то: "Маша, не плааачь! Не плааачь". Поскольку я была очень мала - страха не было, наоборот любопытство. Я побежала к окну и попыталась всмотреться в источник звука. Нечто напоминало лохматый коричневый шар. В оцепенении я простояла так до прихода мамы. Зайдя в комнату, она застала меня, стоящей перед окном и смотрящей в потолок. Я в красках пыталась ей описать увиденное существо, и что оно говорило, перетряхивала штору и ревела из-за того, что мама не поверила мне. Потом кто-то из родных в шутку сказал: "Это Домовой был, неверное. Ты своим воем даже его умудрилась вывести из себя!"2020-02-01 22:00#122826 МистикаПошли мы в лес в поход. За каналом (для полива) поля начинались. К тому времени воды в нем не было. Сидим ночью и видим - поля горят, понимаем, что ещё чуть-чуть и лес начнёт гореть, пламя уже на подходе. Побежали все тушить, выбегаем на поляну перед каналом и видим, что ни огня нет, ни паленого ничего, ни дыма. Но пожар видели 20 человек. Показаться явно не могло. Вернулись в лагерь и видим, что снова все горит. Руководители запретили туда идти, сказали, что это черти развлекаются.2020-01-29 23:20#122699 МистикаВ новой съемной квартире объявился домовой или что-то подобное. Скрипит мебелью, шебуршит пакетами, клацает выключателем на напольной лампе. Но самое неприятное: как только начинаю засыпать, начинает мне нашептывать что-то на ухо, вкрадчиво и с придыханием. А так как живу я сейчас в Испании, он, сука, по-испански же нашептывает! И разобрать не могу, слишком тихо и быстро говорит. Что ж ты хочешь-то, амиго?..Авторы неизвестны.

Ключевые слова: Мистика домовой черти призраки

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