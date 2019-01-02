Скульптор из Бретани вызывает болотных духов

Скульптор из Бретани вызывает болотных духовСкульптор Софи Престиджиакомо живет на юге Бретани, по соседству с национальным парком Сене в заливе Морбиан. Это край озер, болот и духов, которые издавна населяли эти края. Софи задалась целью оживить этих духов и вновь расселить их на болотистых землях Морбиана.
Свои фигуры скульптор делает из грязи и водорослей, высыхающих вместе с оконченной работой. Их текстура со временем меняется вместе с окружающим пейзажем. Для Софи эти скульптуры стали способом еще раз напомнить о необходимости бережного отношения к природе.
Автор - Болонка королевы.
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Вчера, 21:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 1
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