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Страшно интересно

Скульптор из Бретани вызывает болотных духов

Скульптор Софи Престиджиакомо живет на юге Бретани, по соседству с национальным парком Сене в заливе Морбиан. Это край озер, болот и духов, которые издавна населяли эти края. Софи задалась целью оживить этих духов и вновь расселить их на болотистых землях Морбиана.

Скульптор из Бретани вызывает болотных духов

Свои фигуры скульптор делает из грязи и водорослей, высыхающих вместе с оконченной работой. Их текстура со временем меняется вместе с окружающим пейзажем. Для Софи эти скульптуры стали способом еще раз напомнить о необходимости бережного отношения к природе.

Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов
Скульптор из Бретани вызывает болотных духов

Автор - Болонка королевы.
Источник.

Вчера, 21:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Софи Престиджиакомо скульптор скульптура творчество природа и человек духи болот загадочные фигуры искусство Морбиан

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Комментарии

#1 написал: mad_billy
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Если такую ночью увидеть, можно и заикой сделаться
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