Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта

Смерть и грибы в творчестве Даниэля СейфертаДаниэль Сейферт (Daniel «Attaboy» Seifert) — американский художник и скульптор из Ричмонда, Калифорния.
Его работы представляют собой многоуровневые картины расписанного слоями дерева, которые исследуют темы смерти, разложения и возрождения. В 2005 году художники Энни Оуэнс и Attaboy стали соучредителями журнала Hi-Fructose, ставшего самым продаваемым художественным журналом с мировым охватом.
Автор - SLOTH.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 51Комментарии: 0
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