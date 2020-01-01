Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта



















Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:29 by

Даниэль Сейферт (Daniel «Attaboy» Seifert) — американский художник и скульптор из Ричмонда, Калифорния.Его работы представляют собой многоуровневые картины расписанного слоями дерева, которые исследуют темы смерти, разложения и возрождения. В 2005 году художники Энни Оуэнс и Attaboy стали соучредителями журнала Hi-Fructose, ставшего самым продаваемым художественным журналом с мировым охватом.Автор - SLOTH.

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