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Страшно интересно

Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта

Даниэль Сейферт (Daniel «Attaboy» Seifert) — американский художник и скульптор из Ричмонда, Калифорния.

Его работы представляют собой многоуровневые картины расписанного слоями дерева, которые исследуют темы смерти, разложения и возрождения. В 2005 году художники Энни Оуэнс и Attaboy стали соучредителями журнала Hi-Fructose, ставшего самым продаваемым художественным журналом с мировым охватом.

Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта
Смерть и грибы в творчестве Даниэля Сейферта



Автор - SLOTH.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 51Комментарии: 0
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Ключевые слова: Даниэль Сейферт (Daniel «Attaboy» Seifert) художник скульптор дизайн животные инсталляция коллаж растения современное искусство

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