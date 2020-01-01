Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Жуткая магия скульптур Лори Хассольд

Лори Хассольд (Laurie Hassold) — современная американская художница из округа Ориндж, Калифорния.

Окончившая Калифорнийский государственный университет, Фуллертон Лори перешла в разряд скульпторов и художников, а позже сама стала читать лекции, параллельно проводя персональные выставки. Узнаваемой чертой ее работ является выбор материалов, а также декадентская тематика скульптур.

Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд
Жуткая магия скульптур Лори Хассольд


Автор - SLOTH.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:40
Сегодня, 04:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Лори Хассольд (Laurie Hassold) художница скульптор скульптуры

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.