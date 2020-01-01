Жуткая магия скульптур Лори Хассольд



















Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:40 by

Лори Хассольд (Laurie Hassold) — современная американская художница из округа Ориндж, Калифорния.Окончившая Калифорнийский государственный университет, Фуллертон Лори перешла в разряд скульпторов и художников, а позже сама стала читать лекции, параллельно проводя персональные выставки. Узнаваемой чертой ее работ является выбор материалов, а также декадентская тематика скульптур.Автор - SLOTH.

Ключевые слова: Лори Хассольд (Laurie Hassold) художница скульптор скульптуры

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