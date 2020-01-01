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Страшно интересно

Художник поселил в лесу троллей

Датский художник Томас Дамбо строит из старых досок гигантские фигуры троллей и прячет их в бельгийской лесной глуши. Свой проект он назвал "Семь троллей и волшебная башня". "Этим проектом я хочу заманить людей в сказочные леса, отвлечь их от бетона городов и компьютерных картинок", - говорит художник. По его словам, он всегда любил сказки, поэтому и решил создать собственную рукотворную волшебную историю.

Художник поселил в лесу троллей

Высота семи троллей, построенных Дамбо - до 7 метров, высота башни - 17 метров. Вместе с 15 помощниками Дамбо строил троллей в течение 25 недель. Теперь лесная сказка ждет гостей!

Художник поселил в лесу троллей

"Для статуй мы использовали старые полки из супермаркетов, палетты и сломанные ветки деревьев", - говорит Дамбо.

Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей
Художник поселил в лесу троллей


Автор - Варвара Лютова.
Источник.

Вчера, 21:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Томас Дамбо скульптор искусство творчество тролли

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