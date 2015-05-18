Хеллоуин: духи приходят в гости

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:30

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Сделано_в_СССР Просмотров: 322 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 16:30 by

Думаю, каждый из вас слышал о таком празднике, как Хеллоуин. Многие, возможно, даже ежегодно отмечают его в ночь с 31 октября на 1 ноября. Ведь Хеллоуин давно стал частью не только британской и американской, но и нашей культуры. При этом никто уже и не думает о том, что, по преданиям, накануне Дня Всех Святых духи умерших возвращаются на землю. Мы относимся к этому празднику как к обычному веселому маскараду. А зря!..История, которую я расскажу, случилась два года назад. Я тогда была студенткой третьего курса. А в студенческой среде, к слову сказать, Хеллоуин пользуется особенной популярностью. У нас празднование кануна Дня Всех Святых стало университетской традицией. Еще в середине октября в фойе главного корпуса появлялась жуткого вида афиша, с которой таращились зомби, привидения, вампиры и прочая нечисть, и броские заголовки зазывали студентов принять участие в умопомрачительном шоу. Руководство университета лишь поощряло подобные мероприятия, даже жертвовало для проведения «шабаша» актовый зал. Так все начиналось и в тот раз, о котором идет речь.Еще во второй половине дня 31 октября по университету стали бродить колоритного вида личности: мальчики в черном с выпирающими наружу клыками, девочки с метлами в остроконечных шляпах, мертвецы в саванах… Ну и, конечно, повсеместно встречался главный атрибут Хеллоуина — тыквы с вырезанными глазами и свечками внутри. Ближе к вечеру, когда стемнело, от общежитий к главному корпусу потянулись целые процессии рычащих, улюлюкающих и демонически хохочущих «монстров».Была среди них и я — сверкающая клыками кровавая графиня Эржебет Батори в черном кружевном платье, а-ля XVII век. Сопровождал меня не кто иной, как граф Дракула, он же мой бойфренд Витя. Актовый зал в этот день преобразился до неузнаваемости. Повсюду была развешана сделанная из ваты паутина, заляпанные кровью (красной гуашью) простыни, сверкали глазами тыквы.Когда мы вошли в зал, на сцене выступали мрачные ребята с электрогитарами, и из колонок раздавались раскаты тяжелой музыки. Все сиденья в зале благоразумно сдвинули к стенам, и на освободившемся пространстве выплясывала наша университетская «нечисть».Веселье планировалось до утра, однако, едва ли продлилось до середины ночи. Было без четверти двенадцать, когда в актовом зале сама собой вспыхнула штора. Ее вовремя сорвали и потушили. Решив, что это кто-то из студентов неудачно покурил прямо в зале, переодетый в умертвие (призрак из катакомб) ректор, который также вместе со студентами решил отметить праздник, а заодно и проконтролировать, чтобы все прошло без ЧП, вышел на сцену:— Еще один такой прокол, господа студенты, и я прекращу праздник! — объявил он со сцены в микрофон.Участники «шабаша» поклялись, что больше ничего подобного не повторится…Да только едва продолжились пляски, со стены вдруг рухнула картина. Затем еще одна. И еще! Все удивленно переглянулись.— Что за шутки? — ректор начал терять терпение. — Я требую, чтобы виновники этого…В этот момент его речь прервал вырвавшийся из колонки демонический смех. Сидящий у музыкального пульта студент на вопросительный возмущенный взгляд ректора только пожал плечами. Еще бы, ведь единственный подключенный микрофон был в руках у самого ректора! Понятное дело, что смеялся не он. И тут в актовом зале началась настоящая чертовщина. Один за другим со стен стали падать нарисованные к Хеллоуину плакаты. На потолке взорвалось несколько лампочек. Колонки взвыли.Отвечавший за музыку студент стал колдовать у пульта, выключил звук. Вой не прекратился даже после того, как выдернули из розетки шнур питания. Когда же сама собой задвигалась мебель, студенты в панике, давя друг друга, ринулись из актового зала, едва не сорвав с петель двери. Как только последний участник «шабаша» и даже полный недоумения ректор покинули зал, чертовщина мгновенно прекратилась. Вернуться туда и продолжить праздник никто из «монстров» не решился. В итоге недоумевающие студенты разошлись по домам.На следующий день ректор принялся разыскивать виновников, сорвавших культурное мероприятие. Любые версии мистического характера он отсек сразу. Да только нечисть, призванная нашим маскарадом (а в том, что это именно так, никто из нас не сомневался), не покинула стены нашего учебного заведения. С той поры каждый день студенты и преподаватели обсуждали очередной произошедший невероятный случай. Никого уже не удивляли истории о том, как во время занятий неожиданно рухнула со стены какая-нибудь таблица, взорвалась пробирка или загорелась тетрадь.Признаться, страшно было до жути! Мы боялись ходить на пары. А наша уборщица, баба Рая, и вовсе божилась, что лично видела виновника наших бед. Как-то, протирая зеркало в туалете, она заметила в нем отражение стоящего у нее за спиной жуткого, неестественно бледного человека. Обернувшись, она никого не увидела и пулей вылетела из уборной. После этого баба Рая решила увольняться:— Пусть сами моют полы, пока не изгонят бесов из университета! — заявила она.Ректор, воспитанный в советские годы, ни в какую чертовщину не верил. Однако и он чуть не поседел еще больше, когда на столе в его кабинете неожиданно сама собой сдвинулась ваза. От своих убеждений ректор прилюдно отказаться не мог, но все же согласился призвать в университет какого-то местного экстрасенса. Как он объяснил, для успокоения студентов. Экстрасенс долго бродил по главному корпусу, потрясая какими-то магическими атрибутами, а потом подтвердил, что мы во время Хеллоуина призвали из тонкого мира некую сущность и что отправить ее восвояси можно лишь специальным обрядом. Услышав сумму, в которую экстрасенс оценил свои услуги, ректор наотрез отказался выделить деньги:— Да и как я проведу подобное через университетский бюджет? — возмущался он. — Укажу в графе расходов: «Обряд по изгнанию духа в загробный мир»? И долго я, по-вашему, после этого здесь проработаю? Да меня не то что на пенсию, в психушку отправят!И все же что-то нужно было с этим делать. Ведь уже не только уборщица баба Рая отказывалась переступать порог университета. И тогда ректору пришла в голову гениальная, на его взгляд, но не симпатичная для студентов идея:— Если хотите, изгоняйте кого угодно, только неофициально и за свой счет, — заявил он. — Ведь если этот дух и правда существует, это вы его призвали своим бесовским праздником, вам и отдуваться!Тут не поспоришь: ректор был прав. Пришлось нам организовать из числа студентов специальную группу по сбору средств. К счастью, когда названную экстрасенсом таксу разделили на всех, скинуться потребовалось совсем по чуть-чуть. К слову сказать, ректор, хоть в потустороннее и не верил, также внес некие средства в общую копилку. Ведь и по его рабочему столу вазы плясали!..Изгнание беспокойного духа назначили на воскресенье, чтобы не отменять занятий. Экстрасенс с загадочным видом прошествовал в главный корпус и запер за собой двери. Явившиеся поглазеть на ритуал изгнания студенты, разинув рты, толпились на улице. Однако никакого шоу не произошло. Спустя пару часов экстрасенс появился в дверях корпуса и устало объявил, что дух благополучно изгнан. Ходили, конечно, слухи, будто некоторые слышали в момент изгнания демонический рев и стон, а кое-кто якобы даже заметил, как из окошка вырвалась черная тень. Думаю, врали. И все же экстрасенс честно выполнил свою работу — чертовщина в университете после его обряда прекратилась.С той поры ректор официально запретил празднование Хеллоуина в стенах университета. Впрочем, студенты после этого не перестали отмечать канун Дня Всех Святых, правда, теперь делали это не с таким размахом и у себя дома. Ведь, несмотря ни на что, это веселый маскарад!P.S.: Я специально не указываю свою фамилию и город, ведь университетов у нас всего три, и несложно будет догадаться, о каком именно идет речь. Потому не стану портить репутацию уважаемого учебного заведения.Автор - Наталья Л.

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