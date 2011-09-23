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Стихи

Гостья с того света...

Стоит у кровати - бледна и свирепа,
Застыло отважное сердце в груди,
Явилась внезапно, пришла с того света...
Убьёт! Вот проклятье! "Вставай и беги!", -

Мне шепчет мой разум, но ноги, как вата,
Не чувствую их, не могу убежать...
Сказать я ни слова не мог, даже маты,
Что в мыслях всплывали, не мог прокричать!

Она всё стоит, я почти без сознанья,
В холодном поту, с*ка, я еле жив!
Ну что меня ждёт? Смерть, а с нею страданья?
Я с жизнью расстался, святых попросив,

Избавить от мук, и вот тянется "лапа",
Я с призраком бледным один на один!
Вдруг шепот знакомый: "Ты спишь, милый папа?"
Дочурка собралась на Хеллоуин!

Гостья с того света...
Сегодня, 20:39 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Призрак Хеллоуин страх авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 20:43
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2014|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 511
Стих портясный! Финал класс!Картинку очень хорошо подобрал.+++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Qusto
Сегодня, 20:45
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Цитата: kusi
Стих портясный! Финал класс!Картинку очень хорошо подобрал.+++++++++++++++++++++++++++++++++


Спасибо, я в первую очередь финал придумал, а уже от него стих писал... blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: Летяга
Сегодня, 21:07
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
Самое подходящее стихотворение для Хеллоуина))
Детки они такие детки.
Чудесное стихотворение!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:12
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (83|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 930
smeh молодец дочка! Ведь вчера был Хэллоуин! Мне очень понравилось!!! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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