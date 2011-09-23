Гостья с того света...

Qusto Просмотров: 25 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 20:39 by

Стоит у кровати - бледна и свирепа,Застыло отважное сердце в груди,Явилась внезапно, пришла с того света...Убьёт! Вот проклятье! "Вставай и беги!", -Мне шепчет мой разум, но ноги, как вата,Не чувствую их, не могу убежать...Сказать я ни слова не мог, даже маты,Что в мыслях всплывали, не мог прокричать!Она всё стоит, я почти без сознанья,В холодном поту, с*ка, я еле жив!Ну что меня ждёт? Смерть, а с нею страданья?Я с жизнью расстался, святых попросив,Избавить от мук, и вот тянется "лапа",Я с призраком бледным один на один!Вдруг шепот знакомый: "Ты спишь, милый папа?"Дочурка собралась на Хеллоуин!

Ключевые слова: Призрак Хеллоуин страх авторский стих

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