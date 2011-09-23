Гостья с того света...Стоит у кровати - бледна и свирепа,
Застыло отважное сердце в груди,
Явилась внезапно, пришла с того света...
Убьёт! Вот проклятье! "Вставай и беги!", -
Мне шепчет мой разум, но ноги, как вата,
Не чувствую их, не могу убежать...
Сказать я ни слова не мог, даже маты,
Что в мыслях всплывали, не мог прокричать!
Она всё стоит, я почти без сознанья,
В холодном поту, с*ка, я еле жив!
Ну что меня ждёт? Смерть, а с нею страданья?
Я с жизнью расстался, святых попросив,
Избавить от мук, и вот тянется "лапа",
Я с призраком бледным один на один!
Вдруг шепот знакомый: "Ты спишь, милый папа?"
Дочурка собралась на Хеллоуин!
Сегодня, 20:39 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 4
Ключевые слова: Призрак Хеллоуин страх авторский стих