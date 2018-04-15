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Истории из жизни

Гадалка. Продолжение

Я умею гадать на картах и по руке. Об этом я уже писала в первом рассказе.

Гадать по руке я начала гораздо позже, чем на картах.

Карты тянули и манили меня, каждый расклад говорил мне что-то новое про человека, когда еще эти сведения подтверждались, а мои предсказания сбывались, то стремление "разложить карты" становилось все сильнее.
В любом деле - чем больше им занимаешься, тем профессиональнее становишься.

Примерно лет в тридцать мне попалась в руки книга о хиромантии. Я изучила ее, вроде поняла, но не почувствовала никакого интереса.

Как-то под Рождество зашла ко мне в гости подружка Наташка. Разговор зашел, что типа сейчас Святки и надо погадать. И не только на картах.

Она с готовностью дала мне свою руку для гадания. Я видела известные мне линии, холмы, знаки, но чувства потока информации не возникало.

Вяло, без энтузиазма, я рассказала ей про то, что вижу. Наташка зевала, да и мне было совсем неинтересно рассказывать про ее жизнь, которую я и так хорошо знаю. В общем, хиромантией я решила больше не заниматься.

Прошло какое-то время, и мы довольно большой компанией отправились отдыхать за город. Отмечали день рождения друга. Было много знакомых и малознакомых людей.

За столом зашел разговор про жизненные сложности. Хозяин дома попросил меня погадать своему гостю. Тот отказался.

- Да и у меня нет с собой карт, - сказала я.

Вечер пошел своим чередом. Незнакомец подошел ко мне и стал с большой иронией расспрашивать про мое умение.

- Вранье, сказки для глупцов, - такими были его рассуждения, - отсутствие карт не оправдание. Цыгане. Они и по рукам гадают.

Обида захватила меня.

- Давай по рукам! - со злостью сказала я.

Когда я взяла его за руку и стала рассказывать про его линии, то почувствовала тот же прилив информации, как при гадании на картах.
Линии и знаки руки - это основа гадания, но мне они были уже не так важны. Я говорила, что чувствовала.

Когда я закончила, то от былой иронии у мужчины не осталось и следа.

- А про Афган ты как узнала? Про ранение? Про слепоту? Про мать? Если про личную жизнь и про проблемы на работе тебе Серега мог рассказать, то про это он не все знает.

Я сама была под впечатлением от гадания. Информации было больше и ярче, чем при картах.

Через несколько дней Сергей привез мне в благодарность цветы, которые просил передать его друг-скептик.

Следующим объектом неожиданно стал дядюшка, со стороны отца. Он овдовел и сильно тосковал по своей жене, хотя прошло уже несколько лет. Он постарел, обрюзг, стал часто болеть.

Приехав в областной кардиоцентр на обследование, он остановился у нас.

- Погадай мне, что ли, - попросил он, - посмотри про здоровье.

Я взяла его за руку. Рассказала ему, что все у него будет хорошо, что здоровье наладится, что встретит он свою вторую жену, что знал ее раньше, да пути их разошлись.

Через год он сошелся с своей бывшей одноклассницей. которая была влюблена в него еще в школе. Стал бодрый, здоровье улучшилось.

- Как это у тебя получается, племяшка? Ты мне даже ее внешность описала! - радостно говорил он мне при следующей встрече.

- Не знаю, дядька, не знаю... Как-то получается считывать информацию.

Посмотрите на свои ладошки. Линии похожи, но и различий много. Считается, что линии на левой руке начертаны судьбой, а на правой линии меняются в зависимости от наших поступков.

Это так и есть. Я с этим ни один раз сталкивалась.

Моя подруга всегда была женщиной сильной, но очень одинокой. Не создав семьи к тридцати годам, она усиленно строила карьеру.
Как-то, приехав с отдыха, она мне сказала, что ей предсказали раннюю смерть.

- Посмотри! Погадай! Так ли это, - кричала она

Да. Ее линия жизни была короткой и обрывалась примерно в 37 лет. Я пыталась ей приврать, но под ее строгим взглядом рассказала правду, преувеличив только срок жизни.

Историю моей подруги я рассказывала в одной из своих публикаций. Так сложилась ее жизнь, что через пару лет она стала опекуном трех своих племянниц.

Однажды, придя к ним в гости, мы пили чай, девчонки рассказывали про свои успехи, подруга выглядела спокойной и счастливой. После того, как девочки ушли в свои комнаты, Татьяна показала мне ладонь правой руки. Линия жизни стала длинной и глубокой, что говорит о долгой жизни и крепком здоровье.

- Я ведь после нашего разговора много книг по хиромантии прочитала. Смирилась, что век мой недолог. А недавно увидела такие изменения! - она счастливо засмеялась.

Гаданием я занимаюсь редко, только когда очень кому-нибудь нужно. Не хочу быть вестником бед и несчастий, которых в жизни так много.
Говорят, что это грех, но в тоже время Бог дает человеку умения и способности для пропитания. Возможно, когда я стану старушкой, то буду зарабатывать себе на "прибавку" к пенсии гаданием.

Повторюсь - иногда лучше не знать своего будущего.
Сегодня, 11:48 by капитанская дочкаПросмотров: 574Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Гадалка карты хиромантия авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 395
Гадать, колдовать и тому подобное - дело каждого. И правда, лишь бы только другим людям не было от этого плохо...
Ох, чует мое сердце, что сейчас к этой истории, опять собирутся наши местные, философы, оккультных дел мастерицы - девушки красавицы stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#2 написал: Qusto
Сегодня, 12:00
+1
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Группа: Редакторы
Репутация: (795|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 304
Не люблю такое изложение, когда с одной истории автор перепрыгивает на другую... Но всё же история правдивая. От меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:25
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (86|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 905
Радует, что изменится может в лучшую сторону, когда предсказано худшее +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 13:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (975|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 976
я единственное, на что смотрю - линия жизни. и по моим дилетантским соображениям, если она длинная, то типа все гуд. Если короткая, то не гуд.
у одного знакомого недавно увидела линию на столько короткую (25-30 лет), что не поверив залезла и прочла, что если линия короткая, то не означает что он мало проживет. Просто человек торопится жить. И на самом деле у него столько энергии. как тот Цезарь, 10 дел одновременно делает
Вам от меня плюсик
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#5 написал: DRUID
Сегодня, 15:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 503
++++++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 15:26
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1810|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 119
От меня большой плюс, мне самой нравиться порой разглядывать линии на руках и сравнивать их. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: Asheera
Сегодня, 16:29
0
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Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 530
Плюсик!
У меня на левой руке линии не меняются, а на правой не разберешь. Линия жизни и судьбы раздвоенные, растут со временем, и с петлями, и еще переплетаются между собой. Ничего не понятно, джунгли. Видимо, действительно дар нужен, чтобы разбирать всё это. Я так думаю, что правая рука больше работой загружена, вот и ладонь больше "мнется".
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 16:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (975|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 976
Цитата: Asheera
Я так думаю, что правая рука больше работой загружена, вот и ладонь больше "мнется".
морщины появляются :)))))
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#9 написал: Asheera
Сегодня, 17:00
0
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Репутация: (173|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 530
Цитата: Pmariam
Цитата: Asheera
Я так думаю, что правая рука больше работой загружена, вот и ладонь больше "мнется".
морщины появляются :)))))

scream Не-не-не-не-не, у меня нету морщин!!!!!! (где там моя маска на глине завалялась...)
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 17:10
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Репутация: (975|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 976
Цитата: Asheera
Цитата: Pmariam
Цитата: Asheera
Я так думаю, что правая рука больше работой загружена, вот и ладонь больше "мнется".
морщины появляются :)))))

scream Не-не-не-не-не, у меня нету морщин!!!!!! (где там моя маска на глине завалялась...)
маска от морщин на руке??? круто!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#11 написал: Eulalia
Сегодня, 17:34
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Комментариев: 237
Наверное,от благого дела вашей подруги, что она стала опекуном детям, за такое добро где-то там наверху и продлили ей жизнь, чтобы детей поднять смогла.
Зарегистрирован: 11.05.2014
#12 написал: Asheera
Сегодня, 17:39
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Публикаций: 4
Комментариев: 530
Цитата: Pmariam
Цитата: Asheera
Цитата: Pmariam
Цитата: Asheera
Я так думаю, что правая рука больше работой загружена, вот и ладонь больше "мнется".
морщины появляются :)))))

scream Не-не-не-не-не, у меня нету морщин!!!!!! (где там моя маска на глине завалялась...)
маска от морщин на руке??? круто!

Универсальная, для всех мест))))
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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