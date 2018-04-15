Гадалка. Продолжение

капитанская дочка Просмотров: 574 Комментарии: 12 +13 Сегодня, 11:48 by

Я умею гадать на картах и по руке. Об этом я уже писала в первом рассказе.Гадать по руке я начала гораздо позже, чем на картах.Карты тянули и манили меня, каждый расклад говорил мне что-то новое про человека, когда еще эти сведения подтверждались, а мои предсказания сбывались, то стремление "разложить карты" становилось все сильнее.В любом деле - чем больше им занимаешься, тем профессиональнее становишься.Примерно лет в тридцать мне попалась в руки книга о хиромантии. Я изучила ее, вроде поняла, но не почувствовала никакого интереса.Как-то под Рождество зашла ко мне в гости подружка Наташка. Разговор зашел, что типа сейчас Святки и надо погадать. И не только на картах.Она с готовностью дала мне свою руку для гадания. Я видела известные мне линии, холмы, знаки, но чувства потока информации не возникало.Вяло, без энтузиазма, я рассказала ей про то, что вижу. Наташка зевала, да и мне было совсем неинтересно рассказывать про ее жизнь, которую я и так хорошо знаю. В общем, хиромантией я решила больше не заниматься.Прошло какое-то время, и мы довольно большой компанией отправились отдыхать за город. Отмечали день рождения друга. Было много знакомых и малознакомых людей.За столом зашел разговор про жизненные сложности. Хозяин дома попросил меня погадать своему гостю. Тот отказался.- Да и у меня нет с собой карт, - сказала я.Вечер пошел своим чередом. Незнакомец подошел ко мне и стал с большой иронией расспрашивать про мое умение.- Вранье, сказки для глупцов, - такими были его рассуждения, - отсутствие карт не оправдание. Цыгане. Они и по рукам гадают.Обида захватила меня.- Давай по рукам! - со злостью сказала я.Когда я взяла его за руку и стала рассказывать про его линии, то почувствовала тот же прилив информации, как при гадании на картах.Линии и знаки руки - это основа гадания, но мне они были уже не так важны. Я говорила, что чувствовала.Когда я закончила, то от былой иронии у мужчины не осталось и следа.- А про Афган ты как узнала? Про ранение? Про слепоту? Про мать? Если про личную жизнь и про проблемы на работе тебе Серега мог рассказать, то про это он не все знает.Я сама была под впечатлением от гадания. Информации было больше и ярче, чем при картах.Через несколько дней Сергей привез мне в благодарность цветы, которые просил передать его друг-скептик.Следующим объектом неожиданно стал дядюшка, со стороны отца. Он овдовел и сильно тосковал по своей жене, хотя прошло уже несколько лет. Он постарел, обрюзг, стал часто болеть.Приехав в областной кардиоцентр на обследование, он остановился у нас.- Погадай мне, что ли, - попросил он, - посмотри про здоровье.Я взяла его за руку. Рассказала ему, что все у него будет хорошо, что здоровье наладится, что встретит он свою вторую жену, что знал ее раньше, да пути их разошлись.Через год он сошелся с своей бывшей одноклассницей. которая была влюблена в него еще в школе. Стал бодрый, здоровье улучшилось.- Как это у тебя получается, племяшка? Ты мне даже ее внешность описала! - радостно говорил он мне при следующей встрече.- Не знаю, дядька, не знаю... Как-то получается считывать информацию.Посмотрите на свои ладошки. Линии похожи, но и различий много. Считается, что линии на левой руке начертаны судьбой, а на правой линии меняются в зависимости от наших поступков.Это так и есть. Я с этим ни один раз сталкивалась.Моя подруга всегда была женщиной сильной, но очень одинокой. Не создав семьи к тридцати годам, она усиленно строила карьеру.Как-то, приехав с отдыха, она мне сказала, что ей предсказали раннюю смерть.- Посмотри! Погадай! Так ли это, - кричала онаДа. Ее линия жизни была короткой и обрывалась примерно в 37 лет. Я пыталась ей приврать, но под ее строгим взглядом рассказала правду, преувеличив только срок жизни.Историю моей подруги я рассказывала в одной из своих публикаций. Так сложилась ее жизнь, что через пару лет она стала опекуном трех своих племянниц.Однажды, придя к ним в гости, мы пили чай, девчонки рассказывали про свои успехи, подруга выглядела спокойной и счастливой. После того, как девочки ушли в свои комнаты, Татьяна показала мне ладонь правой руки. Линия жизни стала длинной и глубокой, что говорит о долгой жизни и крепком здоровье.- Я ведь после нашего разговора много книг по хиромантии прочитала. Смирилась, что век мой недолог. А недавно увидела такие изменения! - она счастливо засмеялась.Гаданием я занимаюсь редко, только когда очень кому-нибудь нужно. Не хочу быть вестником бед и несчастий, которых в жизни так много.Говорят, что это грех, но в тоже время Бог дает человеку умения и способности для пропитания. Возможно, когда я стану старушкой, то буду зарабатывать себе на "прибавку" к пенсии гаданием.Повторюсь - иногда лучше не знать своего будущего.

Ключевые слова: Гадалка карты хиромантия авторская история

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