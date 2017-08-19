Гадалка

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

капитанская дочка Просмотров: 424 Комментарии: 9 +16 Вчера, 22:13 by

В одной публикации я прочитала про гадания и отклики на эту тему. Захотелось поделиться небольшим личным опытом.Я умею гадать на картах и по руке. Пришло это умение ко мне по крови. Род со стороны матери у нас сплошь священнослужители и педагоги.Но прабабушка искала свою судьбу по сердцу и нашла. Это был красивый и весьма умный цыган. Жили они с прабабкой хорошо, ладно. Он не был кочевым цыганом, а работал в кузнице, а затем в типографии. Нажили они аж двенадцать детей. Все пошли в мать, то есть были русоголовые, светлоглазые и только один (мой дед) был копией отца.Мой дорогой и любимый дед был чернявый и смуглый.У него были красивые черные глаза, изящный нос с горбинкой, густые, черные, волнистые волосы, которые оставались такими до глубокой старости. Он был мускулист, легок в движениях. Помню до сих пор, как он, неся несколько тяжелых сумок, уходил легко далеко от нас и с укоризной качал потом головой, приговаривая: "Еле плететесь".Дедушка не верил в Бога, а верил в Партию. Он был активным коммунистом. Каким он был в молодости, я не знаю, помню его уже работающим пенсионером, он не чурался любой работы. Уйдя на пенсию, он не стал сидеть дома, а до 83 лет работал на пищевом комбинате - забивал ящики с пряниками и укладывал их штабелями.А ящики весили от 30 до 45 кг. Когда настали девяностые, предприятие, как многие другие, "приказало долго жить". Дед очень скучал без работы, за два года превратился в старика и умер.Любимым развлечением у дедушки были карты. Вечерами, сколько я себя помню, собирались соседи и играли в дурака. Вот тут проявлялся "цыганский" дар деда. Он легко угадывал карты, их масть, даже сдавая колоду, он торжественно объявлял, например, "пики козыри" и открывалась пиковая карта на кон.Я его как-то спросила про странности с картами."А шут его знает! Чувствую их!" - сказал дед.Из всех внуков на деда похожа только я.Только я не смуглая и не такая шустрая. К пятнадцати годам мы с девчонками стали интересоваться гаданиями, в том числе и на картах. У меня получалось правдивее других и вскоре подружки доверяли только мне карточные расклады. Изучив значение карт и смысл их комбинаций , я поняла, что у меня получается еще какая-то информация плюсом. Тогда я ей не доверяла, говорила только то, что в раскладе. Намного позже я где-то услышала, что надо доверять своим ощущениям и стала принимать их.По моему представлению, существует информационное поле Земли, и при помощи карт как-то возможно принимать знания. Может, это и глупо звучит, но, как рассказывают творческие люди, что неожиданно как-то и откуда-то приходят в мысли тексты, стихи, или музыка.Вот одна история. Пришла ко мне знакомая, я раньше ей гадала на личные темы. а тут у нее беда - пропал брат. В выходной день, зимой вышел из кафе и до дома не дошел, а городок у них маленький. Все обыскали, всех опросили, кто-то видел, что он садился в проезжающую машину и все.Раскладываю карты. Они мне говорят, что человека в живых нет и почему-то смерть от воды. Что делать? Я не верю такому исходу, говорю знакомой, что ничего ясного не вижу. Она просит, чтобы я погадала ей на него позже, если он не найдется.Спустя месяц она опять приехала с той же просьбой. Гадаю - расклад не изменился.Самое неприятное в этом деле - говорить негативные вещи. Пришлось сказать, что с ним что-то плохое произошло, но что именно - не вижу. Она как почуяла что-то, заглядывает мне в глаза: "Он живой хоть?". Я повторила, что неясно.Весной брат знакомой всплыл. Озерцо там мелкое, небольшое, сильно пьяным он не был, так навеселе... смерть признали ненасильственной.Еще пример. Приехала одна дама - замуж собралась, но какие-то сомнения по поводу суженого ее мучают. Раскладываю карты - суженый чист и благополучен, но судьба им выпадает разная. Развеяла ее сомнения, а про судьбу смолчала. Сказала только, чтобы не спешила со свадьбой. Но, по-моему, невеста этого уже и не слышала, убежала счастливая. Через несколько недель мне рассказывают, что она встретила в самолете мужчину, весь полет проговорили и не смогли расстаться, расписались без пышной свадьбы.И еще. Подруга попросила погадать ее коллеге. Та извелась вся, муж охладел, к ней равнодушен, избегает, где-то пропадает в свободное время, а если дома, то задумчив и скрытен - в общем, все признаки измены на лицо.Карты мне открыли, что все так, но причина его перемен не другая женщина, а тяжелая болезнь.Вот и пойми нас, женщин, - коллега подруги позвонила мне и сказала, что все подтвердилось, что у мужа серьезные проблемы с почками, но какая она была счастливая.Когда я пытаюсь гадать себе, то мои верные карты бунтуют и говорят мне всякую ерунду. Я не против. Не хочу я знать, что будет заранее.Так что в гадание верю, занимаюсь им, но не советую испытывать судьбу. Иногда лучше не знать, что будет.Про гадание по руке расскажу в другой раз.

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