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Истории из жизни

Гадалка

В одной публикации я прочитала про гадания и отклики на эту тему. Захотелось поделиться небольшим личным опытом.

Я умею гадать на картах и по руке. Пришло это умение ко мне по крови. Род со стороны матери у нас сплошь священнослужители и педагоги.
Но прабабушка искала свою судьбу по сердцу и нашла. Это был красивый и весьма умный цыган. Жили они с прабабкой хорошо, ладно. Он не был кочевым цыганом, а работал в кузнице, а затем в типографии. Нажили они аж двенадцать детей. Все пошли в мать, то есть были русоголовые, светлоглазые и только один (мой дед) был копией отца.

Мой дорогой и любимый дед был чернявый и смуглый.У него были красивые черные глаза, изящный нос с горбинкой, густые, черные, волнистые волосы, которые оставались такими до глубокой старости. Он был мускулист, легок в движениях. Помню до сих пор, как он, неся несколько тяжелых сумок, уходил легко далеко от нас и с укоризной качал потом головой, приговаривая: "Еле плететесь".

Дедушка не верил в Бога, а верил в Партию. Он был активным коммунистом. Каким он был в молодости, я не знаю, помню его уже работающим пенсионером, он не чурался любой работы. Уйдя на пенсию, он не стал сидеть дома, а до 83 лет работал на пищевом комбинате - забивал ящики с пряниками и укладывал их штабелями.А ящики весили от 30 до 45 кг. Когда настали девяностые, предприятие, как многие другие, "приказало долго жить". Дед очень скучал без работы, за два года превратился в старика и умер.

Любимым развлечением у дедушки были карты. Вечерами, сколько я себя помню, собирались соседи и играли в дурака. Вот тут проявлялся "цыганский" дар деда. Он легко угадывал карты, их масть, даже сдавая колоду, он торжественно объявлял, например, "пики козыри" и открывалась пиковая карта на кон.

Я его как-то спросила про странности с картами.

"А шут его знает! Чувствую их!" - сказал дед.

Из всех внуков на деда похожа только я.Только я не смуглая и не такая шустрая. К пятнадцати годам мы с девчонками стали интересоваться гаданиями, в том числе и на картах. У меня получалось правдивее других и вскоре подружки доверяли только мне карточные расклады. Изучив значение карт и смысл их комбинаций , я поняла, что у меня получается еще какая-то информация плюсом. Тогда я ей не доверяла, говорила только то, что в раскладе. Намного позже я где-то услышала, что надо доверять своим ощущениям и стала принимать их.

По моему представлению, существует информационное поле Земли, и при помощи карт как-то возможно принимать знания. Может, это и глупо звучит, но, как рассказывают творческие люди, что неожиданно как-то и откуда-то приходят в мысли тексты, стихи, или музыка.

Вот одна история. Пришла ко мне знакомая, я раньше ей гадала на личные темы. а тут у нее беда - пропал брат. В выходной день, зимой вышел из кафе и до дома не дошел, а городок у них маленький. Все обыскали, всех опросили, кто-то видел, что он садился в проезжающую машину и все.

Раскладываю карты. Они мне говорят, что человека в живых нет и почему-то смерть от воды. Что делать? Я не верю такому исходу, говорю знакомой, что ничего ясного не вижу. Она просит, чтобы я погадала ей на него позже, если он не найдется.

Спустя месяц она опять приехала с той же просьбой. Гадаю - расклад не изменился.

Самое неприятное в этом деле - говорить негативные вещи. Пришлось сказать, что с ним что-то плохое произошло, но что именно - не вижу. Она как почуяла что-то, заглядывает мне в глаза: "Он живой хоть?". Я повторила, что неясно.

Весной брат знакомой всплыл. Озерцо там мелкое, небольшое, сильно пьяным он не был, так навеселе... смерть признали ненасильственной.

Еще пример. Приехала одна дама - замуж собралась, но какие-то сомнения по поводу суженого ее мучают. Раскладываю карты - суженый чист и благополучен, но судьба им выпадает разная. Развеяла ее сомнения, а про судьбу смолчала. Сказала только, чтобы не спешила со свадьбой. Но, по-моему, невеста этого уже и не слышала, убежала счастливая. Через несколько недель мне рассказывают, что она встретила в самолете мужчину, весь полет проговорили и не смогли расстаться, расписались без пышной свадьбы.

И еще. Подруга попросила погадать ее коллеге. Та извелась вся, муж охладел, к ней равнодушен, избегает, где-то пропадает в свободное время, а если дома, то задумчив и скрытен - в общем, все признаки измены на лицо.

Карты мне открыли, что все так, но причина его перемен не другая женщина, а тяжелая болезнь.

Вот и пойми нас, женщин, - коллега подруги позвонила мне и сказала, что все подтвердилось, что у мужа серьезные проблемы с почками, но какая она была счастливая.

Когда я пытаюсь гадать себе, то мои верные карты бунтуют и говорят мне всякую ерунду. Я не против. Не хочу я знать, что будет заранее.

Так что в гадание верю, занимаюсь им, но не советую испытывать судьбу. Иногда лучше не знать, что будет.

Про гадание по руке расскажу в другой раз.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:13 by капитанская дочкаПросмотров: 424Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Гадание карты подруга брат исчезновение смерть жених сомнение замужество история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:24
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2188|0)
Публикаций: 958
Комментариев: 8 174
Интересная история. Верю в Ваше гадание. Жду следующую публикацию, обещали! blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#2 написал: Asheera
Вчера, 22:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 501
Интересно было читать, спасибо, что поделились такими теплыми воспоминаниями о дедушке!
Ваша история напомнила фильм Дар с Кейт Бланшетт в главной роли.
Я в сложное время прибегала к китайской Книге Перемен- все верно монетки показывали.
Плюсик)
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: Ерема
Вчера, 22:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 87
Нормальное такое счастье у мадам: муж тяжело болен, за то верен. Аж полные штаны счастья. Собственница, мечтающая о верности до гроба? Или я не из той эпохи? Кто скажет: проще мужу гроб купить, чем другой его уступить? За историю +.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#4 написал: conjure one
Вчера, 22:47
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5342|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 132
История интересная. Гадания - вещь, конечно, своеобразная, но, по крайней мере, вы придерживаетесь принципа "не навреди". +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 00:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1799|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 107
Хорошие истории, жду новых про гадание на руке) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Eulalia
Сегодня, 00:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 218
Интересно,почему когда себе гадала,то карты "баловались?".. а у меня вот есть колдовское таро, очень хочется гадать научиться, но когда беру в руки колоду, сразу тревога какая-то появляется,волнение, рука,которой колоду беру,становится почти горячей..короче, пока отложила карты и не занимаюсь ими unamused
Зарегистрирован: 11.05.2014
#7 написал: Ерема
Сегодня, 00:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 87
Цитата: Eulalia
Интересно,почему когда себе гадала,то карты "баловались?".. а у меня вот есть колдовское таро, очень хочется гадать научиться, но когда беру в руки колоду, сразу тревога какая-то появляется,волнение, рука,которой колоду беру,становится почти горячей..короче, пока отложила карты и не занимаюсь ими unamused

А будущее лучше и не знать, чтобы не пропали радостные неожиданности и не появились тревоги ожидания.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#8 написал: Asheera
Сегодня, 01:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 501
Цитата: Eulalia
Интересно,почему когда себе гадала,то карты "баловались?".. а у меня вот есть колдовское таро, очень хочется гадать научиться, но когда беру в руки колоду, сразу тревога какая-то появляется,волнение, рука,которой колоду беру,становится почти горячей..короче, пока отложила карты и не занимаюсь ими unamused

Вы фамилию художника проверьте у своей колоды, его биографию, в каком ордене состоит, может всплывет что интересное, некоторые художники занимаются оккультизмом и над своими работами проводят обряды- привязки на подключение к определенным силам. На такие картины вообще смотреть нежелательно (тут в разделе страшные арты тоже натащили "сюрпризов"), свою энергию отдаёшь тому источнику, на который картина завязана.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#9 написал: Шахерезада
Сегодня, 01:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 581
Цитата: conjure one
История интересная. Гадания - вещь, конечно, своеобразная, но, по крайней мере, вы придерживаетесь принципа "не навреди". +++
И это заслуживает только плюс!+++++++

Цитата: Eulalia
.. а у меня вот есть колдовское таро, очень хочется гадать научиться, но когда беру в руки колоду, сразу тревога какая-то появляется,волнение, рука,которой колоду беру,становится почти горячей..короче, пока отложила карты и не занимаюсь ими
Попробуйте взять в руки классическую колоду Райдера Уэйта, если будут такие же ощущения, значит Вы пока не готовы, разберитесь со своим страхом, но пока Вы так эмоционально на них реагируете, ни в коем случае нельзя работать с картами.
Изучать Таро следует с колоды Райдера, и когда уже освоите классику, только тогда можно будет приступать к другим колодам, в противном случае тяжело будет понять архетипы арканов, они просто не откроются для понимания.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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