Не берись, если не потянешь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 357 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 10:44 by

Эта история произошла лично со мной и до сих пор вызывает, если не страх, то нежелание заниматься тем, чем я занималась...Лет в шестнадцать-семнадцать ко мне в руки попала тонкая, но очень интересная книга, в которой было много интересной информации - значение снов, заговоры, значение камней, примет, но самое интересное - русский расклад на обычных картах. Я попробовала и у меня получилось. Значения и комбинации я наизусть не заучивала... Знания как бы шли сами собой.В общем, у меня очень даже неплохо (не буду себе льстить) получалось гадать на картах. Пару ярких случаев показывали, что я вполне даже могу предсказывать.Среди друзей и знакомых слава разбежалась быстро - подружки часто просили раскинуть. Да и сама я присела на такой легкий для меня способ узнать, что будет. Единственное, если человек слишком легкомысленно относился к тому, что я говорю - то мне становилось не очень хорошо, но это, наверное, знакомо всем, кто связан с магией.Но вот однажды (было мне примерно 22-23 года) произошло то, после чего я опасаюсь брать карты в руки - делаю это крайне редко для себя, а другим вообще гадать перестала.Спала я в тот момент в комнате с двумя большими окнами, в которые светил фонарь возле дома, из-за чего в комнате светло было даже ночью, и я, при всей своей боязни темноты, никогда не боялась.Просыпаюсь посреди ночи, время точное не скажу... Помню, что дома была одна почему-то. Просыпаюсь я лежа на животе от шума в ушах, и чем больше сходит сон, тем отчетливей понимаю, что это и не шум вовсе, а шепот. Шепот нескольких голосов, но все не разобрать: мужские или женские. И шепчут они на непонятном языке, как будто молитва, но что-то совсем зловещее и нечеловеческое в ней.Меня пробрал ужас. Хочу пошевелиться и не могу - ни рукой, ни ногой двинуть. А лежу, как говорится, в позе "звезды" - руки и ноги в стороны, голова на боку. И ни руку, ни ногу поднять. Да что там! Голову повернуть и оторвать от подушки не могу, а в ушах шепот, как по спирали нарастает.Помню, что заплакала, пытаюсь закричать, но голоса нет. Трепыхаюсь, но сделать ничего не могу. Скептикам, которые скажут про сонный паралич, скажу сразу - много про него потом читала, но это был явно не он. Начала молиться. Слава Богу, "Отче наш" знала наизусть - в детстве бабушка повесила молитву над кроватью, так перед сном читала, чтобы уснуть. И тут пригодилось! Читаю, сбиваюсь, на строчке "но избавь нас от лукавого". Сбиваюсь, но читаю... На третьем прочтении молитвы начало отпускать - шепот стих, тело отпустило... Я еще долго плакала.Поняла, что со своими гаданиями влезла туда, куда не надо - все же гадание, да еще и на картах, от нечистого шло, потому как я верное гадание определяла по зевоте - если начинала зевать, то и карты все верно покажут. А ведь не зря в народе говорится, что, когда зеваешь, - прикрывай рот, чтобы беса не затянуть. И, видно, я с этим не справилась - не сумела дать откуп от нечисти... А может, такой ночной шепот - спутник всех, кто наделен знаниями. Не знаю и не хочу знать, одно знаю точно - не берись, если не потянешь.Автор - NovayaZp.

Ключевые слова: Книга гадание шепот ужас от нечистого

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