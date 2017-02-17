Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Не берись, если не потянешь

Эта история произошла лично со мной и до сих пор вызывает, если не страх, то нежелание заниматься тем, чем я занималась...

Лет в шестнадцать-семнадцать ко мне в руки попала тонкая, но очень интересная книга, в которой было много интересной информации - значение снов, заговоры, значение камней, примет, но самое интересное - русский расклад на обычных картах. Я попробовала и у меня получилось. Значения и комбинации я наизусть не заучивала... Знания как бы шли сами собой.
В общем, у меня очень даже неплохо (не буду себе льстить) получалось гадать на картах. Пару ярких случаев показывали, что я вполне даже могу предсказывать.

Среди друзей и знакомых слава разбежалась быстро - подружки часто просили раскинуть. Да и сама я присела на такой легкий для меня способ узнать, что будет. Единственное, если человек слишком легкомысленно относился к тому, что я говорю - то мне становилось не очень хорошо, но это, наверное, знакомо всем, кто связан с магией.

Но вот однажды (было мне примерно 22-23 года) произошло то, после чего я опасаюсь брать карты в руки - делаю это крайне редко для себя, а другим вообще гадать перестала.
Спала я в тот момент в комнате с двумя большими окнами, в которые светил фонарь возле дома, из-за чего в комнате светло было даже ночью, и я, при всей своей боязни темноты, никогда не боялась.
Просыпаюсь посреди ночи, время точное не скажу... Помню, что дома была одна почему-то. Просыпаюсь я лежа на животе от шума в ушах, и чем больше сходит сон, тем отчетливей понимаю, что это и не шум вовсе, а шепот. Шепот нескольких голосов, но все не разобрать: мужские или женские. И шепчут они на непонятном языке, как будто молитва, но что-то совсем зловещее и нечеловеческое в ней.

Меня пробрал ужас. Хочу пошевелиться и не могу - ни рукой, ни ногой двинуть. А лежу, как говорится, в позе "звезды" - руки и ноги в стороны, голова на боку. И ни руку, ни ногу поднять. Да что там! Голову повернуть и оторвать от подушки не могу, а в ушах шепот, как по спирали нарастает.
Помню, что заплакала, пытаюсь закричать, но голоса нет. Трепыхаюсь, но сделать ничего не могу. Скептикам, которые скажут про сонный паралич, скажу сразу - много про него потом читала, но это был явно не он. Начала молиться. Слава Богу, "Отче наш" знала наизусть - в детстве бабушка повесила молитву над кроватью, так перед сном читала, чтобы уснуть. И тут пригодилось! Читаю, сбиваюсь, на строчке "но избавь нас от лукавого". Сбиваюсь, но читаю... На третьем прочтении молитвы начало отпускать - шепот стих, тело отпустило... Я еще долго плакала.

Поняла, что со своими гаданиями влезла туда, куда не надо - все же гадание, да еще и на картах, от нечистого шло, потому как я верное гадание определяла по зевоте - если начинала зевать, то и карты все верно покажут. А ведь не зря в народе говорится, что, когда зеваешь, - прикрывай рот, чтобы беса не затянуть. И, видно, я с этим не справилась - не сумела дать откуп от нечисти... А может, такой ночной шепот - спутник всех, кто наделен знаниями. Не знаю и не хочу знать, одно знаю точно - не берись, если не потянешь.

Автор - NovayaZp.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 357Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Книга гадание шепот ужас от нечистого

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 10:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 282
Последнее предложение-золотые слова, и касаемо не только магии, но и вообще всего .+
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 353
Даже если и потянешь - не берись))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.