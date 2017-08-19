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Истории из жизни

Кто-то против гадания

Будучи еще тинейджером, я сильно увлекалась гаданиями на картах, причем получалось у меня достаточно хорошо. Приходя из школы, сразу садилась за карты и задавала разные вопросы и могла получить 100% правильный ответ на практически любой вопрос. Сейчас я понимаю, что всего было "немного много", но тогда мне просто нравилось этим заниматься. Родителям моё занятие не сильно нравилось, но так как на успеваемости и прочем это не сказывалось, активно они не протестовали.

И вот однажды пошла я в магазин после школы. Зашла в большой супермаркет, стою на кассе, чтобы оплатить покупки. Тут ко мне подходит мужчина: немолодой, нестарый, средней внешности, в которой, впрочем, не было ничего пугающего. И говорит: "Мне нужно с вами поговорить". Я ему: "А в чем, собственно, дело?" Он мне: "Это очень важно". Я говорю: "Ну, ладно, сейчас покупки оплачу и дaвайте поговорим". Он мне: "Нет, это срочно, нужно сейчас". Я осмотрелась по сторонам: кругом куча народу, день в самом разгаре, а были мы на втором этаже. Думаю: чтобы вывести меня из магазина, нам надо как минимум спуститься на первый, где охрана, ну, и не зарежет же он меня на глазах у всей толпы. Ладно, отошли в сторонку. Разговор у нас получился такой:

Он без прелюдий: "Бросайте гадания". Я пошла в глухой отказ из серии: "Какие гадания, о чем вы тут вообще говорите?" Он говорит: "Не надо тут передо мной запираться, по вам же видно, что вы гадаете. Бросайте карты, они вас до добра не доведут". Я говорю: "Это как же я так выгляжу, чтобы понять, что я гадаю?" Он ответил: "Длинные темные волосы, зеленые глаза, да и не только". Я ему: "И что вы так ко всем девушкам подходите, кто под эти параметры попадает?" Он: "Нет, но в вас есть это начало. Понимаете, когда вы слишком долго вглядываетeсь в бездну, бездна начинается вглядываться в вас. Соберите ваши карты и выбросьте их на помойку, до добра они вас не доведут", развернулся и ушел.

Пришла я домой, думаю: "Ну, точно родители науськали, подослали какого-то знакомого". С другой стороны, после слов про бездну, как-то стало мне не по себе. В общем, собрала я карты и выкинула вместе с книжкой по гаданию.

Потом через много-много лет, когда выросла спросила у родителей, кого же они тогда подослали, у обоих (а спрашивала я их по отдельности) было безграничное удивление: оба сказали, что никого не подсылали. Папа, так вообще не вспомнил, чтобы я на картах гадала.

Автор: Вольный ветер.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:01
Вчера, 17:01 by Nik_dkПросмотров: 594Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Мужик гадание карты странность

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:50
+2
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Комментариев: 7 317
Странный дядька подходил....очень странный....наверняка магией сам занимался, а девочку пожалел вот. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#2 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:01
+2
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Комментариев: 165
"Длинные темные волосы, зеленые глаза", - ыыыыыыы! А если девушка крашеная оказалась бы?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 18:34
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 182
Мэй би...

А вот интересно, запрещены ли гадальные карты на экзаменах у школьников и студентов?

Плюс за свежий взгляд.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: LudaM
Вчера, 20:38
+2
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 459
А короткие темные волосы и зеленые глаза не катят ? ))) У меня дед знатный гадалк был , вот только лысоват, а глаза даааа, ух какие зеленые )))
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:42
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Цитата: Fleur Delacour
крашеная оказалась бы?

И в линзах цветных)))
А странных дяденек видеть приходилось. Но не ко мне подходил. А к тем, к кому подошёл, угадал знаки зодиака как-то сразу. И много чего наговорил про их «дружбу».
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#6 написал: Arhip
Вчера, 23:08
0
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Публикаций: 39
Комментариев: 732
Дядька маньяк какой-то. Завтра интереса ради подойду к кому нибудь в супермаркете и скажу - завязывай с гаданием. Потом на реакцию посмотрю.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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