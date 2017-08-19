Кто-то против гадания

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:01

Nik_dk Просмотров: 594 Комментарии: 6 +6 Вчера, 17:01 by

Будучи еще тинейджером, я сильно увлекалась гаданиями на картах, причем получалось у меня достаточно хорошо. Приходя из школы, сразу садилась за карты и задавала разные вопросы и могла получить 100% правильный ответ на практически любой вопрос. Сейчас я понимаю, что всего было "немного много", но тогда мне просто нравилось этим заниматься. Родителям моё занятие не сильно нравилось, но так как на успеваемости и прочем это не сказывалось, активно они не протестовали.И вот однажды пошла я в магазин после школы. Зашла в большой супермаркет, стою на кассе, чтобы оплатить покупки. Тут ко мне подходит мужчина: немолодой, нестарый, средней внешности, в которой, впрочем, не было ничего пугающего. И говорит: "Мне нужно с вами поговорить". Я ему: "А в чем, собственно, дело?" Он мне: "Это очень важно". Я говорю: "Ну, ладно, сейчас покупки оплачу и дaвайте поговорим". Он мне: "Нет, это срочно, нужно сейчас". Я осмотрелась по сторонам: кругом куча народу, день в самом разгаре, а были мы на втором этаже. Думаю: чтобы вывести меня из магазина, нам надо как минимум спуститься на первый, где охрана, ну, и не зарежет же он меня на глазах у всей толпы. Ладно, отошли в сторонку. Разговор у нас получился такой:Он без прелюдий: "Бросайте гадания". Я пошла в глухой отказ из серии: "Какие гадания, о чем вы тут вообще говорите?" Он говорит: "Не надо тут передо мной запираться, по вам же видно, что вы гадаете. Бросайте карты, они вас до добра не доведут". Я говорю: "Это как же я так выгляжу, чтобы понять, что я гадаю?" Он ответил: "Длинные темные волосы, зеленые глаза, да и не только". Я ему: "И что вы так ко всем девушкам подходите, кто под эти параметры попадает?" Он: "Нет, но в вас есть это начало. Понимаете, когда вы слишком долго вглядываетeсь в бездну, бездна начинается вглядываться в вас. Соберите ваши карты и выбросьте их на помойку, до добра они вас не доведут", развернулся и ушел.Пришла я домой, думаю: "Ну, точно родители науськали, подослали какого-то знакомого". С другой стороны, после слов про бездну, как-то стало мне не по себе. В общем, собрала я карты и выкинула вместе с книжкой по гаданию.Потом через много-много лет, когда выросла спросила у родителей, кого же они тогда подослали, у обоих (а спрашивала я их по отдельности) было безграничное удивление: оба сказали, что никого не подсылали. Папа, так вообще не вспомнил, чтобы я на картах гадала.Автор: Вольный ветер.

Ключевые слова: Мужик гадание карты странность

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