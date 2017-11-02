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Истории из жизни

Исчезни из моей жизни

Я с облегчением переступила порог родного дома. Наконец-то я в безопасности. Посте того ада, в котором в последнее время жила, первый раз почувствовала себя спокойно и свободно. С Юрой я познакомилась на вечеринке у общих друзей. Он был милый, красивый, общительный. Мы начали встречаться. Через два месяца парень предложил мне поселиться у него. Наши отношения складывались идеально. Буквально через полгода мы поженились. Мои родители видели зятя всего раз — на свадьбе. Кажется, Юра ревновал меня даже к фонарным столбам. Это было ужасно ! Пока я не вышла за Юру замуж, он казался идеальным мужчиной. Был таким нежным и заботливым! Меня умиляла его опека, и только потом я поняла, что это всего лишь болезненное чувство собственничества…

Вскоре после регистрации брака любимый показал свое настоящее лицо… Он все время закатывал мне ужасные сцены ревности. Я не могла даже взглянуть на другого мужчину — сразу получала пощечину. Потом супруг стал регулярно избивать меня, часто закрывал дома. Я не могла, к примеру, выйти даже на работу, так что ни чего удивительного, что ни в одной фирме не задерживалась надолго. Не имея собственных денег, я была зависима от мужа, а он подло этим пользовался. Однако хуже всего было то, что Юрий запретил мне ездить к родителям.

Терпела все это целый год, потому что очень любила его и хотела доказать свою любовь. Но, чем нежнее с ним была, тем больше подозрений у любимого возникало.

— Тебя мучают угрызения совести? — скорее утверждал, чем спрашивал супруг. — И ты хочешь сгладить свое чувство вины передо мной… Признайся, с*ка, с кем снова изменила?! — накручивал он себя, а потом распускал руки. Я не знала, что делать, ощущала себя загнанным зверем. И этот страх… Никогда не было известно, что в следующий раз станет поводом для избиений. Может, с его стороны это и была любовь, но какая-то болезненная и опасная.

Наконец я поняла, что больше не могу так жить, и сбежала. Однажды утром, как только Юра ушел на работу, взяла паспорт и вызвала такси, решив вернуться к родителям. На столе оставила письмо для мужа, в котором сообщала, что ухожу от него и подаю на развод. Он звонил, но я не отвечала. Было страшно, хотя мне ничего не грозило. Юра находился далеко! Но все равно я не хотела разговаривать с ним, слушать его бесконечную ругань и угрозы.

— Исчезни из моей жизни! — закричала я. — Провались в пекло!

Вечером того же дня я сидела с Катюхой, моей ближайшей школьной подругой, в своей старой комнате в родительском доме, и мне казалось, что время повернуло вспять. Мы всегда понимали друг друга с полуслова. Даже игру-гадание придумали: угадай судьбу по карте таро.

— Слушай, а давай проверим, так ли мы близки, как раньше, — сказала Катя. — Чур, ты загадываешь первая.

Она разложила перевернутые карты. Я окинула их взглядом. Сначала обратила внимание на вторую слева в верхнем ряду, но потом что-то заставило меня думать о последней.

Перевёрнутая «смерть».

Катя какое-то время размышляла, а потом взяла ту самую карту.

— Невероятно! Это все еще работает! Но знаешь, в этот раз все было не так просто. Сначала казалось, что это должна быть вторая слева, но потом я передумала, — объяснила она. — Теперь твоя очередь.

Я тоже открыла загаданную ею карту. Но вдруг мне стало очень тревожно. Игра начала вызывать у меня странное беспокойство.

— Теперь снова я! — Катюха азартно прищурилась.

Я смотрела на карты, сверху выглядевшие одинаково, и долго не могла определиться. Взгляд упал на последнюю в нижнем ряду, с правой стороны. Подруга подняла её, и мы увидели перевернутую «Смерть». Я задрожала от страха.

— Не глупи! — рассмеялась Катя. — Ведь эта карта в Таро означает совсем другое… — она не успела закончить фразу, потому что вдруг замигала лампа, а потом свет погас, и какая-то невидимая сила с треском захлопнула окно.

Катя пошла домой, а я пыталась успокоиться, легла в постель, но лишь вертелась с боку на бок.

Около двух часов ночи зазвонил мобильный. Высветился номер моей свекрови. Наверное, это Юра пытается меня запугать, и не ответила А через минуту я получила SMS.

«Юра погиб. Вчера после обеда он попал в аварию…» — прочитала с ужасом…

Он погиб точно в тот момент, когда я выбрала карту перевернутой «Смерти»…


Автор - Дарья.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 923Комментарии: 16
+9

Ключевые слова: Семья сцены ревности родители подруга гадание карта смерти авария

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 16:08
+7
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Группа: Комментаторы
Репутация: (473|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Я так люблю такие истории,где бывшего/бывшую непременно нужно стереть с лица земли,иначе ж невозможно жить дальше.Да муж этот был не в адеквате всегда ,а после ухода жены совсем видать с катушек съехал,вот вам и авария.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:25
+7
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 225
В конце всегда нужно ввернуть что-нибудь эдакое.Для усиления эффекта так скать.)) Вроде :" и он трагично умер за день до своей свадьбы...". Или :" а потом я поняла, что любимый бурундучок приходил проститься со мной именно на сороковой день(((...". Или вот как здесь:" он погиб точно в тот момент, когда я выбрала карту перевернутой" Смерти"...". А бывает :".. И её мама рассказала, что похоронена она была в том самом платье, в котором я видел её в тот злосчастный день... ".
Зарегистрирован: 27.04.2016
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 16:43
+8
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
И опять ужас без мистики. Он же мог Вас убить. А потом бы его объвили в состоянии аффекта от ревности. А потом освобождение за хорошее поведение. А потом другая такая же жертва. Такая же несчастная женщина.Прости , господи, но может так и лучше.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:03
+6
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Репутация: (187|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 407
И правильно сделала, что ушла, убежала, растворилась! Ну а как еще-то надо было поступить?! Сидеть возле него, получать люлей ни за что?! Насчет карты и что Юрий погиб, думаю, что совпадение. Бывает. От меня плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:26
+3
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 993
Цитата: Spivachka
Он же мог Вас убить. А потом бы его объвили в состоянии аффекта от ревност

Умиляют беседы с копипастой joy . Слышишь, Михалыч? Тебя мог ревнивый муж убить! Вся мистика в этом)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#6 написал: Вареньевна
Сегодня, 17:29
+6
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Репутация: (767|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 556
Ну меня всегда поражает этот бред: "...он меня бил, но я так его любила!"
Даже не поражает, а раздражает. Мне кажется, что даже единственный удар кулака разрушает любовь безповоротно. Остальное по привычке или зависимости.
И погиб не из за мистики, а просто был зол и не смотрел по сторонам ( что относится и к пешеходу и водителю, в рассказе не уточняется).
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#7 написал: guerra
Сегодня, 17:45
+5
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Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 267
помер максим, да и х... с ним
муженек был просто агрессивным уродом, и помер он тоже поэтому
как оно с картами связано - непонятно, т.к. это было даже не гадание
эдак гг могла и в сортире чихнуть в этот момент, а потом "оооо, юра умер именно в этот момент!!!"
Зарегистрирован: 30.08.2015
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 18:08
+2
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Репутация: (473|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Spivachka
Он же мог Вас убить. А потом бы его объвили в состоянии аффекта от ревност

Умиляют беседы с копипастой joy . Слышишь, Михалыч? Тебя мог ревнивый муж убить! Вся мистика в этом)))

joy пошто я так ору))) слыш,Михалыч?!
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#9 написал: DRUID
Сегодня, 18:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 323
Цитата: Вареньевна
Ну меня всегда поражает этот бред: "...он меня бил, но я так его любила!"
Даже не поражает, а раздражает.


Вообще бесит. Некоторые ещё и рожают от таких любимых, а потом с детьми по углам щемятся. Любящие страдалицы.
Судя по рассказу мужик вообще не в адеквате был.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#10 написал: фергю сон
Сегодня, 19:21
+1
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Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Если мать позволяла сыну на себя кричать - вырастают из них капризные мужчины "ворчливые жабуины". По мужу знаю. Иногда приходится и рявкнуть, и битву до синяков и метанием утвари устраивать. Потом шелковый. Пока опять "детство" не попрет.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#11 написал: Долгопят
Сегодня, 19:32
+4
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 413
Юра погиб в аварии, потому что мчался прибить жену...тупо в ярости , педаль в пол . Психи часто попадают в подобные ситуёвины.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:06
+7
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Группа: Авторы
Репутация: (2690|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 165
Однажды, еще во времена СССР пришла в отдел кожгалантереи купить себе кошелек. Присмотрела, стою жду когда очередь моя подойдет. А впереди молодая парочка выбирает ремень. Уж не знаю, мужской они хотели купить или женский, но выбирали очень долго, минут 20. Верней выбирал мужик, жена его стояла и молча выслушивала мужнины матюги в свой адрес,потому как ремни ему не нравились. А виновата в том была именно она, как я поняла. Я уж извелась вся ожидаючи, продавщица тоже не в восторге была от таких покупателей. Решила она парочку ту поторопить, вежливо так , на что огребла от мужика люлей по полной программе. Теперь виноватой стала она. На неё так наорали нецензурно, что та даже в стену вжалась от неожиданности. И тут я, как последняя идиотка, решила влезть в тему и сделала мужику замечание. Нельзя, мол, так с людьми, тем более с теми кто при исполнении. И вообще, мол, делайте покупки побыстрей, чай не одни тут. После этого весь гнев мужика переключился на меня. Я думала он меня пришибёт и похоронит там же под прилавком. По крайней мере руками он махал как вертолёт, и вообще, я о себе в тот день узнала много нового. Жена того урода стояла молча и чуть не плакала. А мы с продавщицей только переглядывались и не знали что делать. В конце концов мужик съездил жене по лицу и в страшной ярости рванул в сторону выхода из магазина. А баба схвативши за щеку молча побрела за ним. Уж не знаю кто как, но я бы и минуты с таким неуравновешенным типом жить не стала. А бабы терпят, живут и детей рожают. Одной моей коллеге муж частенько по роже лупит, чаще сковородкой, если еда приготовленная не нравится. А она с ним 20 лет живет. Это мазохизм просто какой то. Я б отравила наверно поганками гада, чесное слово, но издевательства и унижения терпеть не стала. За историю плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:22
+3
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 993
Цитата: Баба Клава
бабы терпят, живут и детей рожают

Бьет, значит любит- с))) Истина, старая как мир sweat_smile .
Ну, а ежели муж добрый и заботливый, то гад он, однозначно! Так он нелюбовь свою маскирует — это всё от лукавого)
Но описанный вами случай — это уже клиническая психиатрия.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#14 написал: Gostiya
Сегодня, 20:59
+3
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Публикаций: 3
Комментариев: 87
Это действительно отношения садо-мазо. Оба счастливы. И избиваемая (чувствует себя только так любимой) и избивающий. Сексуальная прилюдия такая. Вызовы-приходы милиции абсолютно напраснны
Зарегистрирован: 26.08.2016
#15 написал: Gatta_Black
Сегодня, 21:12
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Публикаций: 6
Комментариев: 404
Вот никогда не понимала дур, которые терпят побои. Типа исправится. Да счаззз! Горбатого могила исправит, и то не факт. Вовремя мадам смоталась.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#16 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:20
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Репутация: (1855|0)
Публикаций: 852
Комментариев: 7 353
Цитата: фергю сон
Если мать позволяла сыну на себя кричать - вырастают из них капризные мужчины "ворчливые жабуины". По мужу знаю. Иногда приходится и рявкнуть, и битву до синяков и метанием утвари устраивать. Потом шелковый. Пока опять "детство" не попрет.

Как говорится: - стерпится, слюбится....или вот ещё... - муж и жена одна сатана. Хорошие у вас отношения. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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