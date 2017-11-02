Исчезни из моей жизни

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 923 Комментарии: 16 +9 Сегодня, 15:28 by

Я с облегчением переступила порог родного дома. Наконец-то я в безопасности. Посте того ада, в котором в последнее время жила, первый раз почувствовала себя спокойно и свободно. С Юрой я познакомилась на вечеринке у общих друзей. Он был милый, красивый, общительный. Мы начали встречаться. Через два месяца парень предложил мне поселиться у него. Наши отношения складывались идеально. Буквально через полгода мы поженились. Мои родители видели зятя всего раз — на свадьбе. Кажется, Юра ревновал меня даже к фонарным столбам. Это было ужасно ! Пока я не вышла за Юру замуж, он казался идеальным мужчиной. Был таким нежным и заботливым! Меня умиляла его опека, и только потом я поняла, что это всего лишь болезненное чувство собственничества…Вскоре после регистрации брака любимый показал свое настоящее лицо… Он все время закатывал мне ужасные сцены ревности. Я не могла даже взглянуть на другого мужчину — сразу получала пощечину. Потом супруг стал регулярно избивать меня, часто закрывал дома. Я не могла, к примеру, выйти даже на работу, так что ни чего удивительного, что ни в одной фирме не задерживалась надолго. Не имея собственных денег, я была зависима от мужа, а он подло этим пользовался. Однако хуже всего было то, что Юрий запретил мне ездить к родителям.Терпела все это целый год, потому что очень любила его и хотела доказать свою любовь. Но, чем нежнее с ним была, тем больше подозрений у любимого возникало.— Тебя мучают угрызения совести? — скорее утверждал, чем спрашивал супруг. — И ты хочешь сгладить свое чувство вины передо мной… Признайся, с*ка, с кем снова изменила?! — накручивал он себя, а потом распускал руки. Я не знала, что делать, ощущала себя загнанным зверем. И этот страх… Никогда не было известно, что в следующий раз станет поводом для избиений. Может, с его стороны это и была любовь, но какая-то болезненная и опасная.Наконец я поняла, что больше не могу так жить, и сбежала. Однажды утром, как только Юра ушел на работу, взяла паспорт и вызвала такси, решив вернуться к родителям. На столе оставила письмо для мужа, в котором сообщала, что ухожу от него и подаю на развод. Он звонил, но я не отвечала. Было страшно, хотя мне ничего не грозило. Юра находился далеко! Но все равно я не хотела разговаривать с ним, слушать его бесконечную ругань и угрозы.— Исчезни из моей жизни! — закричала я. — Провались в пекло!Вечером того же дня я сидела с Катюхой, моей ближайшей школьной подругой, в своей старой комнате в родительском доме, и мне казалось, что время повернуло вспять. Мы всегда понимали друг друга с полуслова. Даже игру-гадание придумали: угадай судьбу по карте таро.— Слушай, а давай проверим, так ли мы близки, как раньше, — сказала Катя. — Чур, ты загадываешь первая.Она разложила перевернутые карты. Я окинула их взглядом. Сначала обратила внимание на вторую слева в верхнем ряду, но потом что-то заставило меня думать о последней.Перевёрнутая «смерть».Катя какое-то время размышляла, а потом взяла ту самую карту.— Невероятно! Это все еще работает! Но знаешь, в этот раз все было не так просто. Сначала казалось, что это должна быть вторая слева, но потом я передумала, — объяснила она. — Теперь твоя очередь.Я тоже открыла загаданную ею карту. Но вдруг мне стало очень тревожно. Игра начала вызывать у меня странное беспокойство.— Теперь снова я! — Катюха азартно прищурилась.Я смотрела на карты, сверху выглядевшие одинаково, и долго не могла определиться. Взгляд упал на последнюю в нижнем ряду, с правой стороны. Подруга подняла её, и мы увидели перевернутую «Смерть». Я задрожала от страха.— Не глупи! — рассмеялась Катя. — Ведь эта карта в Таро означает совсем другое… — она не успела закончить фразу, потому что вдруг замигала лампа, а потом свет погас, и какая-то невидимая сила с треском захлопнула окно.Катя пошла домой, а я пыталась успокоиться, легла в постель, но лишь вертелась с боку на бок.Около двух часов ночи зазвонил мобильный. Высветился номер моей свекрови. Наверное, это Юра пытается меня запугать, и не ответила А через минуту я получила SMS.«Юра погиб. Вчера после обеда он попал в аварию…» — прочитала с ужасом…Он погиб точно в тот момент, когда я выбрала карту перевернутой «Смерти»…Автор - Дарья.

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