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Истории из жизни

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Несколько дней назад, когда я блуждал по страницам странных сайтов, которые увлекают своей загадочностью добрую половину любителей мистики, со мной произошло нечто странное.
Могу сказать, что в свои тридцать четыре я имею вполне здоровые жизненные установки и живу полноценной жизнью. Повидал я тоже немало. Интерес к данной сфере возник спонтанно, благодаря прочитанной статье о "DeepWeb" и "Darknet". И вот, вкусив плод "тайн сети", я окунулся в исследования. Всё прочитанное и увиденное мной проходило сквозь призму критического мышления, и разум выносил однозначный вердикт - чушь собачья. Скептическое отношение ко всему паранормальному давно поселилось в моём сознании и, как я считал, ничто не способно изменить моё мнение. Но я ошибался. Я был наивен и глуп. Как я мог похоронить в дальние уголки разума вопросы без ответов, которые терзали мой ум в юности, о величии Вселенной и тайнах мироздания? Как мог забыть о существовании сотен теорий о пространстве и времени? Сейчас, спустя два дня после случившегося, я пытаюсь восстановить события в правильной хронологии, ибо хронология, как понятие привычное для меня прежде, явилась теперь чем-то новым....
2 ноября 2017 года. Это ключевая дата, вокруг которой произошли описанные далее события. Я не зря употребил слово "вокруг", в дальнейшем вы это поймёте. Так вот, был пасмурный и промозглый день. Мои изыскания в сети обдавали таинственными и порой безумными изображениями мрачных сайтов с загадочными надписями и ссылками. Шёл третий час пополудни, когда очередной сайт заставил мои волосы на руках зашевелиться. На черном экране браузера я увидел.... себя, сидящим на старом стуле за пустым столом в комнате, освещаемой исходящим ниоткуда светом. Я что-то писал. Кровь отхлынула от лица, в ушах зашумело... я чувствовал, что страх растекается по всему телу. Звук царапающего карандаша отдавал эхом в мозгу. Ракурс обзора позволял видеть моё лицо, которое слегка улыбалось. Секундный паралич прошёл, сменившись недоумением и аналитические участки разума начали возвращаться к жизни. Резкий прилив адреналина мобилизовал меня и заставил вскочить из-за стола. Я оглядел свою реальную комнату. Что за хрень?! Это чья-то шутка? Камера в комнате и монтаж? Или запись, сделанная ранее? Снова зазвенело в ушах. Следующий взгляд в экран заставил меня остолбенеть - с экрана монитора крупным планом смотрел на себя Я глазами, полными изумления и страха. Всё поплыло. Звон в ушах сменился шумом и голову сдавило тисками. Видимо я потерял сознание.
Пришёл в себя, лёжа рядом со столом в моей родной комнате, освещенной ярким солнечным светом. Настенные часы показывали десять утра. Пролежал почти сутки? Очень хотелось пить. Компьютер мигал датчиком спящего режима.
Шатаясь я пошёл на кухню и.... о боги! Меня обдало жаром. Электронные часы-календарь в коридоре показывали 31 октября 2013 года. Бред, конечно. В 2013 я тут ещё и не жил. Сбой часов наверное. Я двинулся в сторону кухни и мимолетом кинул взгляд на заркало в прихожей.... Крик вырвался из недр моего существа. В отражении на меня смотрел очень толстый лысый мужчина, лет сорока пяти.
Где заканчивается реальность и начинается бред? Я отчётливо начал ощущать илюзорность происходящего. Что происходит? Я сплю? Я ещё без сознания? Снова нарастающий шум в ушах. Я тяну руку к отражению, отражение синхронно тянет руку мне. Шум переходит в звон.... Всё плывет...
Я прихожу в себя в прихожей перед зеркалом. Фокусирую зрение на часах-календаре. 3 ноября 2017 год, 2 часа 20 минут ночи. В квартире темно. Нахожу выключатель и включаю свет. В отражении я. Хлопаю себя по щекам. Что происходит? Сейчас всё по-настоящему? Надеюсь, что да. Компьютер включать не стал. Шок от произошедшего сковывает до сих пор.
Вырубился не помню когда. Проснулся в 11.30. За окном было пасмурно и промозгло. Позвонил другу Виктору из соседнего подъезда. Всё ему рассказал. Виктор, выразив опасение ситуацией, добавил ещё одно звено в мою странную историю - очень толстый мужчина сорока пяти лет жил до меня в этой квартире.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17 by MallordПросмотров: 329Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Deep Web Darknet хронология

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Комментарии

#1 написал: 3klim3
Сегодня, 14:26
+1
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Комментариев: 31
Рязвязка неплохая, но где-то я это уже видел.
Зарегистрирован: 19.09.2014
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:13
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Комментариев: 1 355
Чел в 34 года нигде не работает, а ищет всякие сайты? Он выпадал куда-то из реальности, и его никто не искал?
А развязка была ожидаемой. Теперь и кино смотреть скучно, часто всё заранее угадывается
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:31
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Ну и горазд же ты врать!
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#4 написал: Pmariam
Сегодня, 15:56
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с учетом наличия у Автора/ГГ техники слова, сдается мне, что это годится в творчество
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#5 написал: ана аю
Сегодня, 16:15
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Темку-то бы развить, да в творческие!
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#6 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:17
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 062
Я ... мимолетом кинул взгляд на заркало в прихожей.... В отражении на меня смотрел очень толстый лысый мужчина

Знакомо. Как на аву свою кину взгляд... Так может и у вас та же хрень?
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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