Мистическая ванная

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 425 Комментарии: 0 +8 Вчера, 17:25 by

Меня зовут Максим, и я хочу рассказать свою мистическую историю. Я обычный парень и всегда скептически относился ко всему сверхъестественному и паранормальному. Но то, что со мной произошло год назад, изменило мое отношение к миру.Эта история приключилась со мной прошлой весной.Однажды мартовским вечером я выгуливал свою шестилетнюю немецкую овчарку по кличке Герда. Вернувшись домой, я устроился в кресле и включил телевизор. Герда же примостилась возле двери в ванную. И тут началось!..По телевизору шла одна из моих любимых передач, и я не сразу обратил внимание на «шуршащие» звуки с той стороны, где находилась собака. Присмотревшись, я увидел, что Герда царапает ручку двери в ванную комнату. Я подумал, что она просто хочет пить, и поднялся с кресла, чтоб налить ей в миску воды, а заодно прихватить себе попкорна из кухни.Поставив перед собакой миску с водой, я вновь устроился в кресле, но не прошло и пяти минут, как всё повторилось. Я повернул голову в сторону ванны, и увидел, что, несмотря на наличие миски с водой, Герда продолжала вести себя неестественно. Она активно царапала лапами паркет, рычала, смотря в темную ванную комнату и никак не реагировала на мои оклики.Мне стало жутко, но интерес все же взял верх. Я подошел к собаке и заглянул в темноту сквозь приоткрытую дверь. То что я увидел, повергло меня в шок. Маленькие синие точки беспорядочно носились по ванной, то сливаясь в одну, то разделяясь и хаотично разлетаясь в стороны. Все это сопровождал зловонный запах. Не в силах его вынести, содержимое желудка стало проситься наружу. Я еле успел добежать до кухни – меня вырвало прямо в раковину.Когда я умылся и прополоскал рот, то, дрожа всем телом, вновь подошел к ванной. Она была пуста, запах исчез, а Герда, как ни в чем не бывало, спала, свернувшись клубочком возле моего кресла в комнате. Заснуть в эту ночь я так и не смог.На следующий день я перерыл кучу сайтов в интернете, но так и не нашел ни одного логического объяснения увиденного.Автор: Максим.

Ключевые слова: Собака нечто страх запах

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