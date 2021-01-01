Плохая мать

сложно Просмотров: 51 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:13 by

это странная и страшная легенда о матери, которая была чрезвычайно жестока к её детям. Это городская легенда популярна в Испании.Говорят эта легенда была в реальности. Если у вас железное сердце, нервы и душа борца сумо, садитесь, устраивайтесь поудобней, и читайте эту историю. Но если у вас слабое сердце, и вы не выносите жестокости и крови, тогда закройте уши.В небольшом городке в Испании, много лет назад, в хижине, жила женщина по имени Роза. Вместе с мужем она вырастила четверых детей: двух сыновей, и двух дочек. Ее старшего сына звали Франциско. Хавьер был младше. Затем она родила Марию, и самой младшей была Люсия.Те, кто знал Розу, говорили, что она хорошая женщина, но после смерти мужа, она начала медленно сходить с ума. Мало-помалу она начала относиться к своим детям всё хуже и хуже. Мальчики и девочки боялись ее, потому что из-за любой, даже самой малой провинности, она выходила из себя, и била их с такой силой, что детский плач разносился по всему дому. Соседи стали подозревать, что Роза превратилась в плохую мать, но они и представить себе не могли, насколько плохой она стала.Однажды ночью, прогноз погоды по радио предсказал сильный град, и снегопад со штормом. Было очень холодно, и Роза сказала детям, чтобы они пошли нарубили дров, и взяли в сарае топоры.Дети знали, что их мать рассердится, если они не послушают ее. Уже через несколько минут, они оказались на улице, вооруженные фонариками, мешками и топорами. Они также взяли с собой немного гнилого мяса, на тот случай, если им встретятся дикие животные.Как только они добрались до середины леса, Роза отвела её сына, Франциско, в сторону.“Франциско, иди со мной”- сказала она. “А вы тараканы, ищите дрова”.Не говоря ни слова, Франсиско схватил свою сумку и пошел за своей матерью. Когда они оказались вне поля зрения других детей, мать повернулась к нему и сказала: Франциско, сними сумку и стой на месте.Он снял с плеча мешок, и его мать зашла ему за спину.“Надеюсь, ты понимаешь, что я собираюсь сделать”- сказала она. “Твой отец был единственным, кто работал, и без него, мы пропали. В нашем доме уже слишком много ртов, и я голодна. Извини, но теперь, никакой жалости…”Сказав это, его мать подняла топор, и опустила его на голову сына. Топор прошёл прямо сквозь шею сына, и его голова упала в мешок. Затем тело Франциско рухнуло в снег, всё ещё сжимая в руках тот самый мешок.Мать смыла снегом кровь с топора, и отправилась к остальным детям.“Франциско съел медведь”- сказала она. “Здесь не безопасно. Нам лучше вернуться домой. ”Бедные дети не знали, что это совершила их мать. Всю дорогу они плакали, потрясённые потерей их старшего брата. Они не подозревали, что им уготована та же участь.Дома, когда дети стали умываться и приводить себя в порядок, Роза позвала Хавьера, и сказала, что ей нужна помощь на кухне. Хавьер, который всегда был послушным ребёнком, пулей побежал на кухню.“Сделай мне чаю, ты, маленький таракан!”- приказала Роза.Когда чай был готов, она зарычала, “Принеси мне пузырёк, что стоит на верхней полке шкафа.”Мальчик сделал, как ему было сказано. Роза вылила содержимое пузырька в чай, а затем передала его Хавьеру, и сказала ему выпить его.Маленький Хавьер совершенно ничего не заподозрил. Он взял чашку из рук матери, и залпом проглотил ее. Он так и не узнал, что его ужасная мать отравила чай цианидом.Через минуту, Хавьер пополз вверх по лестнице и рухнул на глазах у его сестер. Он с пеной у рта катался по полу.Люсия сбежала вниз и крикнула: “Мама! Мама! У Хави, кажется, остановилось сердце!”Роза спокойно поднялась по лестнице и обнаружила, что Хавьер неподвижно лежит на полу в спальне. Над ним плакали его сёстры. Мать пнула его труп ногой, и сказала девочкам, что их брат мертв.В тот вечер, Мария и Люсия едва заснули. Ранним утром следующего дня, Роза вошла в спальню Марии и разбудила ее.“Не надо вставать сегодня”- прошептала она. “Не нужно делать никакую работу по дому сегодня. Слышишь меня, мой милый маленький таракан? ”Мария кивнула, и Роза присела на углу постели, и начала петь ей колыбельную. Это была песня, которую она пела, когда Мария была ещё младенцем. Девочка успокоилась, и закрыла глаза.Вдруг, Роза достала из рукава шило, и, прежде чем Мария поняла, что происходит, вонзила его в грудь дочери, прямо в сердце. Мария умерла мгновенно.Несколько часов спустя, Люсия проснулась и пошла в спальню сестры. Она с ужасом обнаружила, что постель пропитана кровью, а Мария мертва. Испугавшись, Люсия побежала вниз.“Мама! Мама!”- закричала она. “Убийца забрался в дом, пока мы спали, и убил Марию!”“Я должна признаться”- сказала спокойно мать. “Я любила и ненавидела моих сыновей и дочерей. Я была тем, кто убил твоих братьев и сестёр. Я всё это сделала. Я отрубила Франциско голову. Я отравила Хавьера цианидом. Я проткнула сердце Марии шилом, и теперь, я медленно задушу тебя, так, чтобы ты умерла мучительнее, чем твои братья и сёстры. Я ненавижу тебя, таракашка!”“Нет, мама!”- заплакала Люсия. “Не делай этого!”Но ее сумасшедшая мать не слушала её, и вскоре Люсия тоже лежала мертвой на полу.Никто не знает, что случилось с Розой. Возможно, она ушла в лес, и умерла, или, возможно, она уехала из города, и сменила имя. Её не нашли. Говорят, что дом, в котором это произошло, до сих пор стоит, и в нём живут призраки убитых детей. Местные говорят, что, если пойти в лес, и пять раз сказать “Франциско”, призрак мальчика без головы появится сзади, и отрубит вам голову топором.

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