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Истории из жизни

Проклятие испанской цыганки

Видела на сайте одну историю, очень похожую на ту, что сейчас собираюсь рассказать. Мне ее один знакомый из Испании рассказал. Вам решать верить или не верить.

Начну с того, что цыгане везде и есть цыгане, в любой стране их следует остерегаться. В Испании цыган особенно много в Андалусии. Действуют они так: подходят, дают ветку розмарина, говорят, типа подарок. Далее все, как у нас: начинают говорить про порчи и сглазы, обещая снять это прямо сейчас. Для начала просят мелочь, типа 5-10 евро, ну а потом и не заметишь как без денег останешься. Так же, как и в России, в Испании я старалась от этих цыганок подальше держаться. Да и они ко мне сами не лезут, видимо, как-то понимают, что я на них не поведусь (что действительно так). Но это так, отступление к слову. Теперь сама суть.

Произошло это лет 8 назад. Мой знакомый Луис в том время жил в небольшом городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, что в Андалусии, на самом юге Испании. И был у него друг Алехандро, считавший себя, как говорится, «настоящим мачо». Был он очень высокомерным, всегда ставил себя выше других, и, конечно, девушки сменялись у него одна за другой. Многим он сердце разбил.

В тот день Луис вышел погулять и столкнулся с Алехандро и его очередной подружкой. Друг предложил ему пройтись вместе, и он согласился. Все бы ничего, но вдруг между влюбленными возникла ссора. В итоге Алехандро стал кричать своей девушке, что она и страшная, и тупая, и вообще радоваться должна, что он тратит на нее свое время, и что таких, как она, у него миллион, любая готова на все, чтобы быть с ним… Ну и все в таком ключе. Луису так некомфортно стало в этой компании: и девушку было жалко, и с другом ссориться не хотелось. Крик и оскорбления Алехандро продолжались еще несколько минут, пока перед ними не остановилась цыганка, проходящая мимо. Глянув на Алехандро, она произнесла:
— Ты, парень, значит красавцем себя считаешь. Ну так смотри: станет твое лицо таким же отвратительным, как и душа!

Тут же развернулась и ушла. Ее словам тогда никто не придал значения, ничего не происходило, и вскоре все забыли об этом.

Но через неделю лицо этого Алехандро стало покрываться жуткими незаживающими язвами! Его жизнь превратилась в череду больниц, никто даже не мог поставить диагноз, все врачи были шоке, когда его видели. Где он только не лечился, какие только обследования не проходил - толку не было.

Алехандро замкнулся в себе, начал пить, перестал выходить из дому. Все от него отвернулись. Он искренне не понимал, почему с ним такое произошло, почему вся его жизнь сломалась за такое короткое время. В итоге в один «прекрасный день» он выбросился из окна, оставив короткую записку, что ему такая жизнь надоела.

Автор - Helena.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 361Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Испания цыгане знакомый ссора проклятие незаживающие язвы записка смерть

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 11:37
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Комментариев: 6 095
Ох, ты, батюшки мои! Что ж сразу убиваться-то? Приезжал бы в Россию. Наши девки и не такое излечат! stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:52
0
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Публикаций: 71
Комментариев: 4 340
Алехандро, Але Алехандро!
Ну и поделом. Всем бы кто внешностью своей смазливой до отвращения в ущерб пользуется такое бы случалось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Алиса из жизни
Сегодня, 12:06
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Да уж, человек со своей внешностью не прошел испытание в этой жизни и поплатился за такое отношение к ней и людям. Бумеранг возвращается всегда, когда делаешь больно другим.
Наказание всегда существует за все, просто у него есть время.
Зарегистрирован: 5.11.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:38
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Жестко его опрокинули)
Джалаладдин Руми сказал: «Через раны в вас проникает свет», тут бы и понять Алехандро хоть что-то, переосмыслить ан нет. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Nadezhda9
Сегодня, 13:00
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Комментариев: 320
В проклятье верю, но мог бы и снять его у тех же цыганок?! +++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
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