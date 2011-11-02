Проклятие испанской цыганки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 361 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 09:32 by

Видела на сайте одну историю, очень похожую на ту, что сейчас собираюсь рассказать. Мне ее один знакомый из Испании рассказал. Вам решать верить или не верить.Начну с того, что цыгане везде и есть цыгане, в любой стране их следует остерегаться. В Испании цыган особенно много в Андалусии. Действуют они так: подходят, дают ветку розмарина, говорят, типа подарок. Далее все, как у нас: начинают говорить про порчи и сглазы, обещая снять это прямо сейчас. Для начала просят мелочь, типа 5-10 евро, ну а потом и не заметишь как без денег останешься. Так же, как и в России, в Испании я старалась от этих цыганок подальше держаться. Да и они ко мне сами не лезут, видимо, как-то понимают, что я на них не поведусь (что действительно так). Но это так, отступление к слову. Теперь сама суть.Произошло это лет 8 назад. Мой знакомый Луис в том время жил в небольшом городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, что в Андалусии, на самом юге Испании. И был у него друг Алехандро, считавший себя, как говорится, «настоящим мачо». Был он очень высокомерным, всегда ставил себя выше других, и, конечно, девушки сменялись у него одна за другой. Многим он сердце разбил.В тот день Луис вышел погулять и столкнулся с Алехандро и его очередной подружкой. Друг предложил ему пройтись вместе, и он согласился. Все бы ничего, но вдруг между влюбленными возникла ссора. В итоге Алехандро стал кричать своей девушке, что она и страшная, и тупая, и вообще радоваться должна, что он тратит на нее свое время, и что таких, как она, у него миллион, любая готова на все, чтобы быть с ним… Ну и все в таком ключе. Луису так некомфортно стало в этой компании: и девушку было жалко, и с другом ссориться не хотелось. Крик и оскорбления Алехандро продолжались еще несколько минут, пока перед ними не остановилась цыганка, проходящая мимо. Глянув на Алехандро, она произнесла:— Ты, парень, значит красавцем себя считаешь. Ну так смотри: станет твое лицо таким же отвратительным, как и душа!Тут же развернулась и ушла. Ее словам тогда никто не придал значения, ничего не происходило, и вскоре все забыли об этом.Но через неделю лицо этого Алехандро стало покрываться жуткими незаживающими язвами! Его жизнь превратилась в череду больниц, никто даже не мог поставить диагноз, все врачи были шоке, когда его видели. Где он только не лечился, какие только обследования не проходил - толку не было.Алехандро замкнулся в себе, начал пить, перестал выходить из дому. Все от него отвернулись. Он искренне не понимал, почему с ним такое произошло, почему вся его жизнь сломалась за такое короткое время. В итоге в один «прекрасный день» он выбросился из окна, оставив короткую записку, что ему такая жизнь надоела.Автор - Helena.

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