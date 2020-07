Ayra111.txt

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:51

Причина: Изменен раздел

UserBlooby Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:48 by

Однажды исследую просторы интернета я наткнулся наAyra.111.txt. Файл весил пол гигаЕстественно я им заинтересовался.Ведь сколько инфы надо впихнуть в .txt файл чтоб он так весил.После скачивания выяснилось что в обычном блокноте он не откроется, пришлось гуглить софт для открытия больших .txt файлов.Раскопав нужную программу я открыл его.Кулер процессора загудел по полной и файл открылсяСодержание представляло из себяПрограммный код причём в некоторых местах были неизвестные символы. Интересно а можно ли этот код запустить - подумал я. Это явно был не java кодИ не python. Смахивало на javascript.Перееминовав txt в HTML у меня удалось активировать код, там была надпись Ayra.111 it и сборник ссылок меня это заинтересовало и я начал вбивать эти ссылки в браузер на первой ссылке были ссылки на скачку .exe файлов на второй были чертежи устройств смахивающих на радио но в тоже время не являющиеся им. В третьей ссылке была инструкция по запуску. Сначало нужно было впихнуть устройство в ПК дальше запускать ехе файлы в особом порядке. Узнав местоположения магазинов с радио запчастями я взял велосипед и отправился туда. Купив всё необходимое я приступилК сборке. И вот моё творение и переходник готовы! Подключив и скачав .exe файлы (вирусов я не боюсь) я начал запуск. После первого файла на винчестер записалась информация и на устройстве загорелось 2 зелёных лампочки. Мне удалось включить его, дальше после запуска 2-3 ничего не произошло. А после четвертого на рабочем столе появился новый файл с названием iiAyra.111.exe я кликнул по нему открылось окно где была только одна кнопка "Ayra.111 the start please" недолго думая я нажал на кнопку, это была большая ошибка...Устройство зашумело, у меня начало мутнеть в глазах и я потерял сознание очнулся я в тёмном коридоре, когда я поднялся я услышал крик, голова раскалывалась. Я пошёл вперёд, было чувство как будто этого коридора нет просто нет в этом мире нет это был не рай и не ад это было нечто иное, в конце коридора была дверь в огромную библиотекуЭто была не та библиотека которая в соседнем доме, это было огромное хранилище информации.Это был интернет, не современный который предстовляит и себя кучу сайтов, ссылок, серверо а тот который появился ещё до человека, до создания этой вселенной миллиарды информацииСохраняются там и по сей день.В глазах моих помутнело и я очнулся в своей комнате, прибор перегорел. Подойдя к компьютеру яУвидел файл Spac1б0 zl0 vЫshлО.txt. Я удалил его, вот тут и началась мистика веб-камера включилась и снимала меня, я выдернул её из компьютера. И тут бэкграунд сменился на моё лицо оно было изородовано по полной программе, меня вырвало. Я встал и посмотрел в зеркало естественно моё лицо было нормальным, но мне показалось что взади меня стояло существо с тем лицом которое было на рабочем столеЯ списал это на усталость выдернулКомпьютер из сети и лёг спать. Ночью мне снилась какая-то ерунда. Когда я проснулся ПК был включен но я его точно выключал!В колонках что-то пикнуло, пришло сообщение в Дискорд, я подошёл к компу, писал мой друг "что ты мне прислал? Какая-та комната а в ней чел на кровати лежит и спит и тень какая-то". Я закрыл программу. Ночью кто-то сфоткал меня и отправил фото вдс. И тут у меня возникла мысль я вбил название файла в гугл. После миллиона не нужных вкладок я наткнулся на сайт, у него небыло ничего только название ayra.111 зайдя на сайт я увидел много неизвестных символов я начил листать страницы и нашёл ссылку на скачивание .exe файла после запуска открылся сайт вероятно этот файл был ключем к сайту. Сайт представлял собой дневник на английском языке. После перевода я увидел это " (2012 разработка файла завершена по идеи это должно переносить юзера в библиотеку, есть побочные эффекты) (2013 я протестировал его на себе теперь за мной следят, зря я залил его в сеть надеюсь что его никто не найдет) (2014 я сделал программу которая может убить его но я уже не могу ничего сделатьНадеюсь я помогу хоть кому-то www.********.com) "на этом его дневник закончился. Скачав файл по ссылке и запустив я увидел кучю текста где писалось о том что с открытым файлом нужно просидеть всю ночь тогда оно погибнет. Уже была ночь по этому я решился это сделать. Я закрыл окна двери включил телевизор все источники освещения завесил все зеркала и начал ждать. Уже в полночь я услышал слабый стук в окно, чтобы там не было смотреть туда я не буду (я занавесил шторы) где то в час ночи я услышал царапанье и стук в дверь. Через 30 минут зазвонил телефон, я сбросил.Он зазвонил опять в этот раз я взял трубку кроме неразборчивой речи я ничего не услышал. Пришлось отключить телефон, в два часа ночи стук в дверь стал такой как будто по ней стучали кувалдой я пододвинул шкаф к двери в три часа дверь сломали но не могли опрокинуть шкаф. К концу третьего часа раздался ужасный визг, был рассвет, когда визг закончился я отодвинул шкаф и вышел из комнаты на полу лежал рюкзак в рюкзаке была флешка и бумажка с надписью "Тi поBеdиl, но это уже другая история....

Ключевые слова: Компьютер устройство файл флешка сайт телефон шифр авторская история

Другие, подобные истории: