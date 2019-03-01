Дневник зомби

Estellan Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:27 by

1 деньТемно. Тихо. Неудобная деревянная коробка.2 деньНачал копать. Собрались кроты. Смотрят и смеются.3 деньОказывается сверху удивительный мир!!! Кругом много народа!! Такие же, как я, очень веселые и душевные нелюди!4 деньПознакомился почти со всеми. В честь праздника изжарили какого-то начинающего рыцаря.5 деньЯ начал подгнивать. Это такое непередаваемое чувство легкости!6 деньКатаемся на кладбищенских воротах. Очень весело.7 деньВесь день Дядька Лич с матюгами прилаживал отвалившуюся вчера створку на место.8 деньПриехал еще один рыцарь. Всей толпой направились обнимать его и жать руки. Где то на 145 обнимании рыцарь замолчал и перестал дергаться. Необщительный какой. Пришлось съесть.9 деньУ маленького зомбяка Васи отгнила рука. Он спрятался в склепе, съел ее один и втихаря.10 деньПриходил с соседнего кладбища тамошний Лич в гости к нашему. Всю ночь они пили и матерились. А на утро подрались. Кал-вас-фламы сияли повсюду.11 деньС утра нашему Личу плохо. Даже ин-вас-мани не помогает... Мы же собираем скелета Петю, пострадавшего вчера от Кал-Вас-флама. Осталось две невостребованные кости. Тайком от Пети выкинули их за ограду.12 деньУ Васи отгнила вторая рука. Он бы и ее съел втихаря, но нечем. Пришлось делиться с остальными.13 деньУ ворот стоял Пк, отгонял всех рыцарей. Сегодня есть будет нечего.14 деньДядька Лич ходил прогонять Пк.15 деньЕле утащили полуживого дядьку обратно. Со злости на Пк лич еще раз разнес скелета Петю.16 деньДядька долго извинялся и собирал Петю обратно. Снова обнаружилось две ненужные кости.17 деньПетя счастлив. Но немножко прихрамывает (неудобно, наверное, на одной ноге-то).18 деньОколо кладбища поставили Хилера.19 деньКидаемся из-за ограды в Хилера костями и грязью. Он злиться, но молчит. Вася, увлекшись, кинул в него свою голову. Хилер злорадно ухмыльнулся, а голову спрятал.20 деньОткопали Васе новую голову. Он немного недоволен. У новой головы недостает глаза и уха.21 деньСтарая Васина голова съела все продукты в мешке хилера и начала больно кусать его за спину. Он выкинул ее обратно к нам.22 деньСегодня у Костяного рыцаря Вани День Перерождения!! Подарили ему еще более ржавый и помятый шлем, а дядька Лич устроил в его часть фейерверк. Предусмотрительный Скелет Петя перед фейерверком ухромал в самый дальний склеп. Откуда не вылезал потом часа три.23 деньОказывается, на вчерашней пьянке закопали Костяного рыцаря, вместе со шлемом в какую-то могилу. Раскопали полкладбища - не нашли. Зато откопали много интересных и веселых нелюдей.24 деньВот такая у нас распрекрасная жизнь на кладбище. Будете пробегать мимо - заходите... (а то уже есть нечего).Автор - FLINTIR.

Ключевые слова: Кладбище зомби лич склеп

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