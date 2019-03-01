Дневник зомби

Дневник зомби1 день
Темно. Тихо. Неудобная деревянная коробка.
2 день
Начал копать. Собрались кроты. Смотрят и смеются.
3 день
Оказывается сверху удивительный мир!!! Кругом много народа!! Такие же, как я, очень веселые и душевные нелюди!
4 день
Познакомился почти со всеми. В честь праздника изжарили какого-то начинающего рыцаря.
5 день
Я начал подгнивать. Это такое непередаваемое чувство легкости!
6 день
Катаемся на кладбищенских воротах. Очень весело.
7 день
Весь день Дядька Лич с матюгами прилаживал отвалившуюся вчера створку на место.
8 день
Приехал еще один рыцарь. Всей толпой направились обнимать его и жать руки. Где то на 145 обнимании рыцарь замолчал и перестал дергаться. Необщительный какой. Пришлось съесть.
9 день
У маленького зомбяка Васи отгнила рука. Он спрятался в склепе, съел ее один и втихаря.
10 день
Приходил с соседнего кладбища тамошний Лич в гости к нашему. Всю ночь они пили и матерились. А на утро подрались. Кал-вас-фламы сияли повсюду.
11 день
С утра нашему Личу плохо. Даже ин-вас-мани не помогает... Мы же собираем скелета Петю, пострадавшего вчера от Кал-Вас-флама. Осталось две невостребованные кости. Тайком от Пети выкинули их за ограду.
12 день
У Васи отгнила вторая рука. Он бы и ее съел втихаря, но нечем. Пришлось делиться с остальными.
13 день
У ворот стоял Пк, отгонял всех рыцарей. Сегодня есть будет нечего.
14 день
Дядька Лич ходил прогонять Пк.
15 день
Еле утащили полуживого дядьку обратно. Со злости на Пк лич еще раз разнес скелета Петю.
16 день
Дядька долго извинялся и собирал Петю обратно. Снова обнаружилось две ненужные кости.
17 день
Петя счастлив. Но немножко прихрамывает (неудобно, наверное, на одной ноге-то).
18 день
Около кладбища поставили Хилера.
19 день
Кидаемся из-за ограды в Хилера костями и грязью. Он злиться, но молчит. Вася, увлекшись, кинул в него свою голову. Хилер злорадно ухмыльнулся, а голову спрятал.
20 день
Откопали Васе новую голову. Он немного недоволен. У новой головы недостает глаза и уха.
21 день
Старая Васина голова съела все продукты в мешке хилера и начала больно кусать его за спину. Он выкинул ее обратно к нам.
22 день
Сегодня у Костяного рыцаря Вани День Перерождения!! Подарили ему еще более ржавый и помятый шлем, а дядька Лич устроил в его часть фейерверк. Предусмотрительный Скелет Петя перед фейерверком ухромал в самый дальний склеп. Откуда не вылезал потом часа три.
23 день
Оказывается, на вчерашней пьянке закопали Костяного рыцаря, вместе со шлемом в какую-то могилу. Раскопали полкладбища - не нашли. Зато откопали много интересных и веселых нелюдей.
24 день
Вот такая у нас распрекрасная жизнь на кладбище. Будете пробегать мимо - заходите... (а то уже есть нечего).
Автор - FLINTIR.
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Сегодня, 02:27 by EstellanПросмотров: 1Комментарии: 0
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