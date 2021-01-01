Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди КехоКартины Энди Кехо — это дорога в сказочные, диковинные места. Полет фантазии данного художника не знает границ, позволяя нам соприкоснуться с волшебными, красочными и невообразимыми реалиями. Создания-монстры на картинах Кехо всегда печальны и задумчивы. Можно даже провести параллель с героями мультфильма “Ёжик в тумане”, есть в них какое-то сходство.
Автор артов - Энди Кехо.
Автор подборки - AbstractGallery.
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Сегодня, 12:11 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 0
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