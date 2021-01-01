Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Картины Энди Кехо — это дорога в сказочные, диковинные места. Полет фантазии данного художника не знает границ, позволяя нам соприкоснуться с волшебными, красочными и невообразимыми реалиями. Создания-монстры на картинах Кехо всегда печальны и задумчивы. Можно даже провести параллель с героями мультфильма “Ёжик в тумане”, есть в них какое-то сходство.

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди Кехо

Волшебные сны на картинах Энди Кехо



Автор артов - Энди Кехо.
Автор подборки - AbstractGallery.
Источник.

Сегодня, 12:11 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Картины художник сказочные загадочное

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.