Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Удмуртские легенды на картинах художников

Удмуртские легенды на картинах художников
Комариный вечер. 1993. Безносов Игорь Александрович

Удмуртские легенды на картинах художников
Паравозная машина деда Михея Б. 1993. Безносов Игорь Александрович

Удмуртские легенды на картинах художников
Хозяин леса. Серия - Удмуртские легенды и предания. 1988. Гарипов Менсадык Гарипович

Удмуртские легенды на картинах художников
Мироздание. Серия "Удмуртские легенды и предания". 1988. Гарипов Менсадык Гарипови

Удмуртские легенды на картинах художников
Сбор дикого мёда. Серия - Удмуртские легенды и предания. 1982. Гарипов Менсадык Гарипович

Удмуртские легенды на картинах художников
Подводное царство. Иллюстрация к удмуртским народным сказкам. 1979. Гарипов Менсадык Гарипович

Удмуртские легенды на картинах художников
Князь Тишины. 1990. Мустаев Василий Геннадьевич

Удмуртские легенды на картинах художников
Рождение Воды. 1990. Мустаев Василий Геннадьевич

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:54
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:54 by ПомидорПросмотров: 83Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Картины легенды арт изображения

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:28
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2378|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 205
Стиль у верхних картин прикольный, муторный но мягкий, очень мне нравится. Как раз для такой темы подходит. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.