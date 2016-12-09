Удмуртские легенды на картинах художников
Комариный вечер. 1993. Безносов Игорь Александрович
Паравозная машина деда Михея Б. 1993. Безносов Игорь Александрович
Хозяин леса. Серия - Удмуртские легенды и предания. 1988. Гарипов Менсадык Гарипович
Мироздание. Серия "Удмуртские легенды и предания". 1988. Гарипов Менсадык Гарипови
Сбор дикого мёда. Серия - Удмуртские легенды и предания. 1982. Гарипов Менсадык Гарипович
Подводное царство. Иллюстрация к удмуртским народным сказкам. 1979. Гарипов Менсадык Гарипович
Князь Тишины. 1990. Мустаев Василий Геннадьевич
Рождение Воды. 1990. Мустаев Василий Геннадьевич
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:54
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Вчера, 20:54 by ПомидорПросмотров: 83Комментарии: 1
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