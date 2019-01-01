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Страшные Арты

Невероятные скульптуры Энди Райта

Andy Wright/Энди Райт создает невероятно реалистичные скульптуры. Он старается уловить характер изображаемого фантастического персонажа или человека и передать это в своих работах: создается ощущение, будто их заморозили во времени во время движения или жеста, поэтому они выглядят как живые. Более интересным для Энди является создание скульптур персонажей из фильмов или различных существ для коллекционеров.
"Мне также нравится анатомия и фигуративная скульптура. В свое время я создал целый ряд фигуративных скульптур с оригинальным дизайном, копии которых доступны в бронзе. Вместо изображения простых фигур, я стараюсь передать хотя бы частичку движения, жест, чтобы работа стала неординарной", - пишет Энди.

Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта
Невероятные скульптуры Энди Райта

Автор статьи - Mangorielle.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:56
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 20:56 by LynxПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Скульптуры творчество скульптор авторские скульптуры

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